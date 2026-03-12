La áspera discusión de Valentín Barco con un compañero del Racing de Estrasburgo en pleno campo: la sentencia del técnico

La victoria 2-1 de Racing de Estrasburgo en Croacia ante HNK Rijeka significó el puntapié inicial del cuadro francés en los octavos de final de la Conference League. El gol de Joaquín Panichelli encaminó este buen resultado con vistas a la revancha en Francia, aunque en el cierre se generó un foco de conflicto inesperado entre Valentín Barco y uno de sus compañeros.

El pitazo final del árbitro Vassilios Fotias culminó las acciones en el Stadion Rujevica y, al cabo de unos segundos, las cámaras de la transmisión oficial captaron una discusión subida de tono entre el Colo y Samir El Mourabet. Incluso, el argentino llegó a sujetarlo de la camiseta y lo señaló con el dedo.

Además, el capitán del equipo, Guéla Doué, y otros de los hombres del Estrasburgo, Gessime Yassine y Lucas Hogsberg, intentaron separarlos para evitar que la situación pasara a mayores. El foco de conflicto se disipó rápidamente, pero no pasó desapercibido.

*El gol de Joaquín Panichelli a los 72 segundos de juego

Muchos usuarios en redes sociales apoyaron a El Mourabet, al tratarse de un juvenil de 20 años surgido de la institución, pero el entrenador Gary O’Neil eligió una postura diplomática y profundizó sobre el asunto en declaraciones divulgadas por el medio partidario Direct Racing: “Hubo un desacuerdo sobre una de las fases del juego. Cuando veo eso, no lo considero algo negativo para el vestuario, sino todo lo contrario. Demuestra que hay motivación y que se plantean preguntas como: ¿Cómo podemos mejorar? Ambos quieren que el equipo progrese, así que todo va bien”.

“Lo resolvieron entre ellos, no me necesitaron y ahora todo va bien”, señaló sobre el episodio, que ya parece haber quedado atrás en la intimidad del plantel. A continuación, O’Neil explicó que este tipo de cruces son favorables hasta cierto límite: “Hay que mantener la calma, pero también necesitamos esa intensidad. Simplemente hay que encontrar el equilibrio adecuado. Y si se pasara de la raya, evidentemente, intervendríamos, pero no es el caso”.

La victoria de Racing de Estrasburgo le dio una ventaja clave para la revancha del próximo jueves desde las 17:00 (hora argentina) en su casa y reafirma su condición de principal candidato a quedarse con la corona junto al AEK Atenas de Grecia, Shakhtar Donetsk de Ucrania, Fiorentina de Italia, Crystal Palace de Inglaterra y Rayo Vallecano de España.

*El resumen del partido

Todo esto se lo debe en gran parte a los hombres de la selección argentina, porque Joaquín Panichelli rompió la paridad en suelo croata a los 72 segundos de juego, luego de una acción que comenzó en los pies del propio Valentín Barco. El ex Boca dejó en el camino a su adversario con un elegante sombrero, abrió la pelota hacia la izquierda para Sebastian Nanasi y el delantero sueco dejó mano a mano a Panichelli ante el arquero belga Mike Penders.

El delantero de 23 años llegó a los 19 goles en 37 encuentros disputados en esta temporada, sumado a ser el tercero en Conference League, y atraviesa un año de ensueño, que lo ha llevado a ser convocado por Lionel Scaloni y sumar minutos ante Angola en un amistoso con la camiseta de la Selección. Pelea por ser el tercer punta de la delegación en el Mundial 2026, por detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El cordobés se probó en las Inferiores de Boca Juniors, pero finalmente fue cobijado por River Plate y, ante la falta de minutos, emigró al Deportivo Alavés. Se destacó en la Segunda División con la camiseta del Mirandés de España y Racing de Estrasburgo pagó una cifra estimada de 16 millones de euros por su pase a mitad de 2025. De ese monto, el Millonario percibió un 20% por un acuerdo previo con el jugador antes de su salida a Europa.