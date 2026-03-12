Deportes

El gol del argentino Joaquín Panichelli a los 72 segundos del partido de Racing de Estrasburgo por la Conference League

El elenco francés visita al Rijeka de Croacia por la ida de octavos de final

Guardar

Racing de Estrasburgo arrancó de forma fulgurante la serie de octavos de final de la Conference League ante el Rijeka croata, en condición de visitante. Y todo fue gracias al argentino Joaquín Panichelli, que mantiene expectante a Lionel Scaloni y se mantiene en la prelista camino a la Copa del Mundo. El atacante cordobés rompió el cero a los 72 segundos de partido con una exquisita definición tras una jugada que comenzó en los pies de su compatriota Valentín Barco.

El reloj recién había superado el minuto de juego, cuando Barco anuló a un adversario con un elegante sombrero y luego abrió la pelota hacia la izquierda para el delantero sueco Sebastian Nanasi, quien vio la hendija en el área rival y ejecutó un pase preciso para dejar mano a mano con el arquero belga Mike Penders a Panichelli. Ajustó el esférico contra un palo y salió a festejar el 1-0 con el resto de sus compañeros. El duelo que se lleva a cabo en la Bahía de Carnaro es uno de los ocho que se desarrollan en la jornada de jueves por esta instancia.

El cordobés de 23 años, que con este lleva 19 goles en 37 encuentros disputados en esta temporada (fue el tercero en Conference League), se mantuvo encendido porque al minuto 9 estrelló el balón contra el travesaño mediante un derechazo fuertísimo tras capturar un despeje corto de la defensa croata a la altura de la medialuna del área grande. Con este grito, prolonga su buena racha goleadora: festejó 5 en los últimos seis partidos (solo no convirtió en el cotejo anterior ante Auxerre, aunque disputó solo 27 minutos).

Hay que remarcar que Racing de Estrasburgo terminó como único líder en la fase liga de esta edición de la Conference League, producto de cinco triunfos y un empate, por lo que se clasificó directamente a los octavos de final. En cambio, Rijeka (culminó 16°) tuvo que apelar al repechaje de 16avos, en el que derrotó con un global de 4-1 al Omonia Nicosia de Chipre.

Noticia en desarrollo...

CRONOGRAMA DE OCTAVOS DE FINAL DE LA CONFERENCE LEAGUE

  • Lech Poznan (Polonia) vs. Shakhtar Donetsk (Ucrania)
  • AZ Alkmaar (Países Bajos) vs. Sparta Praga (República Checa)
  • Crystal Palace (Inglaterra) vs. AEK Larnaca (Chipre)
  • Fiorentina (Italia) vs. Rakow Czestochowa (Polonia)
  • Samsunspor (Turquía) vs. Rayo Vallecano (España)
  • Celje (Eslovenia) vs. AEK Atenas (Grecia)
  • Sigma Olomouc (República Checa) vs. Mainz 05 (Alemania)
  • Rijeka (Croacia) vs. Racing de Estrasburgo (Francia)

Temas Relacionados

Joaquín PanichelliRijekaCroaciaConference LeagueSelección ArgentinaRacing de Estrasburgo

Últimas Noticias

El matrimonio cordobés correrá en una categoría mayor del Rally Dakar: la historia detrás del salto a ser pilotos oficiales

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini dejarán la divisional Challenger y competirán en la Stock T2 entre los autos en el Rally Raid. Representarán a una importante marca. Los detalles

El matrimonio cordobés correrá en

En el debut del Chacho Coudet, River Plate visitará a Huracán por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El Millonario, con nuevo entrenador, buscará escalar posiciones dentro de la Zona B en su visita a Parque Patricios. Desde las 21.30, por TNT Sports

En el debut del Chacho

Franco Colapinto afrontará la única práctica y la clasificación de la carrera sprint del GP de China de F1: todo lo que hay que saber

El piloto argentino, que viene de terminar en el 14° puesto en Australia, saldrá a pista en el circuito de Shanghai para el primer día de actividad

Franco Colapinto afrontará la única

Trump dijo que Irán no debería ir al Mundial por su “propia seguridad”

El mandatario estadounidense afirmó que “no es apropiado” que el equipo compita en Norteamérica

Trump dijo que Irán no

El motivo que dejó a Colapinto al borde de un escalofriante accidente en Australia: “Estaba seguro de que me iba a golpear”

El argentino de Alpine evitó con un excelente movimiento al Racing Bulls de Liam Lawson, que sufrió un problema eléctrico por el que no pudo avanzar en la largada

El motivo que dejó a
DEPORTES
Crece la polémica por las

Crece la polémica por las largadas en la Fórmula 1: dos equipos están en disputa por los cambios que se quieren implementar

El matrimonio cordobés correrá en una categoría mayor del Rally Dakar: la historia detrás del salto a ser pilotos oficiales

En el debut del Chacho Coudet, River Plate visitará a Huracán por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto afrontará la única práctica y la clasificación de la carrera sprint del GP de China de F1: todo lo que hay que saber

Trump dijo que Irán no debería ir al Mundial por su “propia seguridad”

TELESHOW
Wanda Nara y la China

Wanda Nara y la China Suárez sorprendieron con una nueva coincidencia fashionista: el detalle que se hizo viral

El comunicado de Mauro Icardi sobre el divorcio con Wanda Nara tras la audiencia en Milán: “Un beso victorioso”

El tenso cruce entre la familia de Luana y su exnovio luego del derecho a réplica en Gran Hermano

La fuerte decisión que tomó el marido de Mavinga tras los dichos racistas en Gran Hermano: “Esto no es un juego”

El exabrupto de Ian Lucas luego de la eliminación de Evangelina Anderson de MasterChef Celebrity

INFOBAE AMÉRICA

Una nueva regla obligará a

Una nueva regla obligará a conductores de transporte por aplicación a aceptar pasajeros con animales de servicio en Estados Unidos

Reportan hallazgo de medicamento vencido valorado en más de 40 millones de lempiras en Honduras

Gremios periodísticos en Panamá rechazan reforma al derecho de réplica

El Salvador reporta impacto limitado del conflicto en Medio Oriente sobre la economía nacional

Retiran más de 550.000 autos por un problema que podría aumentar el riesgo de lesiones en caso de accidente