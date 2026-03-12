El gol del argentino Joaquín Panichelli a los 72 segundos del partido de Racing de Estrasburgo por la Conference League

Racing de Estrasburgo arrancó de forma fulgurante la serie de octavos de final de la Conference League ante el Rijeka croata, en condición de visitante. Y todo fue gracias al argentino Joaquín Panichelli, que mantiene expectante a Lionel Scaloni y se mantiene en la prelista camino a la Copa del Mundo. El atacante cordobés rompió el cero a los 72 segundos de partido con una exquisita definición tras una jugada que comenzó en los pies de su compatriota Valentín Barco.

El reloj recién había superado el minuto de juego, cuando Barco anuló a un adversario con un elegante sombrero y luego abrió la pelota hacia la izquierda para el delantero sueco Sebastian Nanasi, quien vio la hendija en el área rival y ejecutó un pase preciso para dejar mano a mano con el arquero belga Mike Penders a Panichelli. Ajustó el esférico contra un palo y salió a festejar el 1-0 con el resto de sus compañeros. El duelo que se lleva a cabo en la Bahía de Carnaro es uno de los ocho que se desarrollan en la jornada de jueves por esta instancia.

El cordobés de 23 años, que con este lleva 19 goles en 37 encuentros disputados en esta temporada (fue el tercero en Conference League), se mantuvo encendido porque al minuto 9 estrelló el balón contra el travesaño mediante un derechazo fuertísimo tras capturar un despeje corto de la defensa croata a la altura de la medialuna del área grande. Con este grito, prolonga su buena racha goleadora: festejó 5 en los últimos seis partidos (solo no convirtió en el cotejo anterior ante Auxerre, aunque disputó solo 27 minutos).

Hay que remarcar que Racing de Estrasburgo terminó como único líder en la fase liga de esta edición de la Conference League, producto de cinco triunfos y un empate, por lo que se clasificó directamente a los octavos de final. En cambio, Rijeka (culminó 16°) tuvo que apelar al repechaje de 16avos, en el que derrotó con un global de 4-1 al Omonia Nicosia de Chipre.

Noticia en desarrollo...

CRONOGRAMA DE OCTAVOS DE FINAL DE LA CONFERENCE LEAGUE

Lech Poznan (Polonia) vs. Shakhtar Donetsk (Ucrania)

AZ Alkmaar (Países Bajos) vs. Sparta Praga (República Checa)

Crystal Palace (Inglaterra) vs. AEK Larnaca (Chipre)

Fiorentina (Italia) vs. Rakow Czestochowa (Polonia)

Samsunspor (Turquía) vs. Rayo Vallecano (España)

Celje (Eslovenia) vs. AEK Atenas (Grecia)

Sigma Olomouc (República Checa) vs. Mainz 05 (Alemania)

Rijeka (Croacia) vs. Racing de Estrasburgo (Francia)