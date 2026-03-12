El matrimonio cordobés correrá en una categoría mayor del Rally Dakar: la historia detrás del salto a ser pilotos oficiales

Valentina Pertegarini y Nicolás Cavigliasso celebrando su podio en el último Rally Dakar

Luego de cuatro años en los vehículos tipo areneros en el Rally Dakar y en el Campeonato Mundial de Rally Raid, Nicolás Cavigliasso y su pareja, Valentina Pertegarini, correrán en una categoría superior en autos, la Stock T2, y serán competidores oficiales de una importante marca. Incluso, estuvieron muy cerca del salto a la T1, cuyos autos son los ganadores de las clasificaciones absolutas y esa chance fue en uno de los equipos más importantes. Sin embargo, los cordobeses, vigentes campeones mundiales en la categoría Challenger, tienen una gran posibilidad que demandará una exigente preparación.

Luego del triunfo en el Rally Dakar 2025 y de conquistar el título ecuménico, los de General Cabrera encararon la edición 2026 de la carrera más dura del mundo con el objetivo de poder repetir la victoria, pero una piedra los complicó, ya que se retrasaron en la clasificación general, aunque remontaron hasta ocupar el último escalón del podio en su divisional. La pareja siempre pensó en crecer y, si bien el paso de categoría estaba en mente, el tema se adelantó debido al Desafío Ruta 40 que se correrá del 24 al 29 de mayo y será la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid.

Por intermedio de Ford Argentina y la petrolera estatal, se abrió la posibilidad de que corrieran con uno de los prototipos Ford Raptor de la T1 (la Fórmula 1 en autos del Rally Raid). Las negociaciones avanzaron con el propio Malcolm Wilson, responsable del M-Sport, la estructura que atiende a los coches oficiales y satélites de la marca del óvalo, pero luego desde Inglaterra confirmaron que no tenían un Raptor adicional y disponible para el evento en nuestro país.

Cavigliasso y Pertegarini trabajaron para correr un Ford Raptor. Sin embargo, correrán en la segunda categoría más importante de las cuatro ruedas (Crédito: Europa Press)

No obstante, no bajaron los brazos y su manager, Marcelo Carballar, trabajó a destajo para conseguir una alternativa y, si bien no pudo plasmar una en la T1, la consiguió en la Stock T2, reservada para vehículos de producción y preparación casi estándar.

Se trata de una prestigiosa marca que a su vez manifestó el interés por Cavigliasso y Pertegarini, algo destacable ya que en los equipos oficiales es posible que se proponga a otro navegante. En este caso, valoró la capacidad y experiencia de Valentina, que es bicampeona mundial, ya que en 2024 logró su primer cetro entre quienes se ubican en la butaca derecha.

El anuncio de Nicolás Cavigliasso sobre su futuro junto a Valentina Pertegarini en el Campeonato Mundial de Rally Raid y el Rally Dakar

Su debut sería en el presente Mundial de Rally Raid, pero no estarán en la próxima fecha que se correrá en Portugal (17 al 22 de marzo) ya que desde el 29 de abril comenzarán con un estricto y extenso programa de entrenamientos y desarrollo con su nuevo auto con más de 8.000 kilómetros.

Después del Desafío Ruta 40 quedará la cuarta y penúltima fecha, que será en Marruecos, del 28 de septiembre al 3 de octubre. Y luego estará el cierre en Abu Dhabi (si se mantiene esa sede) del 22 al 27 de noviembre, en una competencia que se convirtió en el banco de pruebas antes del Rally Dakar, aunque también habrá que ver qué pasa con Arabia Saudita en caso de que continúe el conflicto en Medio Oriente.

El matrimonio cordobés dejarán la categoría Challenger (Crédito: Prensa Cavigliasso)

Respecto de esta nueva etapa para Cavigliasso y Pertegarini, se trata de un proyecto a largo plazo y con la posibilidad de subir a la T1, aunque tendrían la posibilidad de poder analizar alternativas y, en caso de prosperar, efectuar un cambio. Lo concreto es que Argentina suma dos representantes en la divisional mayor del Campeonato Mundial del Rally Raid, cuya primera fecha es el Rally Dakar.

El matrimonio cordobés vive un hito en su carrera deportiva, ya que por primera vez integrará una escudería oficial y conseguirá ser profesional a tiempo completo, ya que ambos se dedican a su actividad agropecuaria con la producción de maní y también crían vacas.

Nicolás Cavigliasso es el único argentino en ganar el Rally Dakar en dos categorías diferentes, ya que lo consiguió en Cuatriciclos en 2019, en la última edición sudamericana y que se disputó íntegramente en Perú. En la rampa de llegada, le propuso casamiento a Valentina. Ya en Arabia Saudita y con su pareja como navegante, vencieron en 2025 en la categoría Challenger. Ahora inician una nueva etapa juntos. Avanzaron de categoría y están cada vez más cerca de llegar a lo máximo en autos en el Rally Raid.