Todos los argentinos que dirán presente en el Masters 1000 de Montecarlo

Tras el cierre de la gira sudamericana del ATP Tour, que dejó una destacada performance para el tenis nacional con las consagraciones de Tomás Etcheverry en el ATP 500 de Río de Janeiro, Francisco Cerúndolo en el ATP 250 de Buenos Aires y del italoargentino Luciano Darderi en Santiago, este martes se dio a conocer el listado oficial del primer Masters 1000 de la temporada sobre canchas lentas: Montecarlo, que contará con la presencia de las principales raquetas del mundo.
El principado de Mónaco se prepara para la edición 119, que dará inicio a la gira europea sobre arcilla y servirá como antesala del segundo Grand Slam del año, Roland Garros. La clasificación comenzará los días 4 y 5 de abril, mientras que el cuadro principal se desarrollará del 6 al 12 de abril. Cabe destacar que este es el único Masters 1000 en el que los jugadores del top 30 mundial no tienen la obligación de participar.
Por el momento, los únicos que confirmaron su ausencia son los estadounidenses Ben Shelton, Tommy Paul, Learner Tien, Brandon Nakashima, Jenson Brooksby y Alex Michelsen. El danés Holger Rune no participará por lesión.
Entre los tenistas argentinos que estarán presentes en el main draw se encuentran Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry. Sebastián Báez tiene buenas chances de ingresar automáticamente, ya que se encuentra a solo dos bajas de lograrlo. En tanto, Camilo Ugo Carabelli (posición 17), Juan Manuel Cerúndolo (18), Mariano Navone (25) y Francisco Comesaña (28), de no poder acceder de esta forma, tendrán la oportunidad de competir desde la qualy.
En la cita también estarán el español Carlos Alcaraz, campeón defensor; el italiano Jannik Sinner; el serbio Novak Djokovic, ganador del torneo en 2015 y 2023; el griego Stefanos Tsitsipas, que se alzó con la corona en 2021, 2022 y 2024; el alemán Alexander Zverev y el italiano Lorenzo Musetti, entre otras figuras del circuito.
Cabe destacar que los únicos argentinos que se consagraron en el Monte-Carlo Country Club fueron Guillermo Vilas en 1976, Alberto Mancini en 1989 y Guillermo Coria en 2004. Entre otros sudamericanos, se destacan el chileno Marcelo Ríos en 1997 y el brasileño Gustavo Kuerten en 1999 y 2001. El máximo campeón es el mallorquín Rafael Nadal, con 11 títulos, incluyendo un récord en la Era Abierta de ocho coronas consecutivas entre 2005 y 2012.
Listado oficial
- 1 Alcaraz, Carlos ESP
- 2 Sinner, Jannik ITA
- 3 Djokovic, Novak SRB
- 4 Zverev, Alexander GER
- 5 Musetti, Lorenzo ITA
- 6 de Minaur, Alex AUS
- 7 Fritz, Taylor USA
- 9 Auger-Aliassime, Felix CAN
- 10 Bublik, Alexander KAZ
- 11 Medvedev, Daniil RUS
- 12 Mensik, Jakub CZE
- 13 Ruud, Casper NOR
- 14 Draper, Jack GBR
- 15 Cobolli, Flavio ITA
- 16 Khachanov, Karen
- 17 Rublev, Andrey RUS
- 19 Davidovich Fokina, Alejandro ESP
- 20 Cerundolo, Francisco ARG
- 21 Darderi, Luciano ITA
- 22 Tiafoe, Frances USA
- 23 Lehecka, Jiri CZE
- 25 Griekspoor, Tallon NED
- 26Vacherot, Valentin MON
- 28 Rinderknech, Arthur FRA
- 29 Norrie, Cameron GBR
- 31 Etcheverry, Tomas Martin ARG
- 32 Fils, Arthur FRA
- 33 Moutet, Corentin FRA
- 34 Humbert, Ugo FRA
- 35 Fonseca, Joao BRA
- 36 Munar, Jaume ESP
- 37 Korda, Sebastian USA
- 38 Diallo, Gabriel CAN
- 39 Shapovalov, Denis CAN
- 40 Tabilo, Alejandro CHI
- 42 Dimitrov, Grigor BUL
- 43 Tsitsipas, Stefanos GRE
- 45 Popyrin, Alexei AUS
- 46 Marozsan, Fabian HUN
- 47 Bergs, Zizou BEL
- 47 Hurkacz, Hubert POL
- 48 Mannarino, Adrian FRA
- 49 Borges, Nuno POR
- 50 Machac, Tomas CZE
- 51 Cilic, Marin CRO