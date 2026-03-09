Deportes

Brilló en Racing, Independiente, San Lorenzo y Estudiantes y firmó en un nuevo club a los 45 años

El arquero Hilario Navarro sorprendió al confirmar que seguirá en actividad

Hilario Navarro posa con la
Hilario Navarro posa con la camiseta del Club Cristóbal Colón

A los 45 años, Hilario Navarro fue presentado como nuevo refuerzo del Club Cristóbal Colón de Ñemby en el ascenso del fútbol paraguayo. Esta incorporación llama la atención por su inusual longevidad y la vigencia de la trayectoria del arquero en la élite de Sudamérica.

El fichaje de Navarro por el equipo paraguayo destaca porque un portero profesional decida continuar en actividad a esa edad, algo poco frecuente en el fútbol. La expectativa en torno al arribo del veterano arquero es alta. El club paraguayo valoró especialmente su “jerarquía, experiencia y liderazgo” para fortalecer la portería y servir de guía a los futbolistas más jóvenes.

Trayectoria profesional de Hilario Navarro en clubes de Argentina y Paraguay

La trayectoria profesional de Navarro abarca 276 partidos oficiales y más de 24 mil minutos en cancha, cifras que subrayan su constancia y permanencia en el máximo nivel. En el fútbol argentino defendió las camisetas de Estudiantes de La Plata (51 partidos), Independiente (77), Racing (28) y San Lorenzo (17), además de otros equipos como Banfield y Boca Unidos de Corrientes.

En Paraguay sumó experiencia en Cerro Porteño, Club Guaraní y 12 de Junio de Villa Hayes. Este último fue el club que representó antes de firmar con Cristóbal Colón de Ñemby, donde mantuvo continuidad en la competencia.

Logros y momentos clave en la carrera de Navarro

Navarro alcanzó hitos significativos en etapas decisivas de su carrera. En Independiente obtuvo la Copa Sudamericana 2011 y se destacó por su aporte fundamental durante definiciones por penales.

Durante su estancia en Estudiantes se consolidó en partidos de alta exigencia. Protagonizó actuaciones relevantes en la Copa Sudamericana 2014 y en las definiciones de la Copa Argentina, donde su habilidad bajo los tres palos lo hizo sobresalir.

El guardameta nació en Corrientes, pero su paso por Guaraní de Asunción resultó su despegue. Fue Gustavo Costas, actual DT de Racing, quien apostó por él en la Academia, y a partir de allí edificó una trayectoria para destacar en Argentina. También tuvo la chance de jugar en la selección de Paraguay en la era de Gerardo Martino como entrenador: tuvo conversaciones, pero finalmente no fue citado.

Jugar profesionalmente a los 45 años resulta inusual, sobre todo para un arquero. El caso de Navarro responde tanto a su entrenamiento constante como a su motivación para seguir rindiendo a un alto nivel.

En la Primera B de Paraguay, tercera categoría del país, le espera un torneo de 17 equipos, entre los que se encuentran varios con tradición, como Sport Colombia, Atlético Colegiales y 12 de Octubre.

