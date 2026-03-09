Arranca el Challenger de Santiago de Chile: seis argentinos debutan en el cuadro principal y otros dos buscan avanzar desde la clasificación

Se levantó el telón del Challenger de Santiago de Chile, en las canchas del Club Manquehue, en la comuna de Vitacura. El certamen, que se disputa sobre polvo de ladrillo y otorga 75 puntos al campeón, tendrá una importante presencia de tenistas argentinos durante la semana.

La jornada inaugural estuvo dedicada a los primeros encuentros de la clasificación del cuadro de singles, instancia en la que los representantes albicelestes firmaron un saldo de dos victorias y dos derrotas.

En el Court Central, Guido Justo, reciente campeón del AAT Challenger IEB+ Edición Tigre I, debutó con una actuación contundente. El tenista de Adrogué superó con claridad al chileno Anders Matta por 6-1 y 6-2 y avanzó a la ronda decisiva de la qualy. Más tarde, en el mismo escenario, el entrerriano Gonzalo Villanueva también dejó una muy buena imagen al imponerse al local Bautista de la Peña por 6-2 y 6-2.

El Court 1, en cambio, no trajo la misma fortuna para los argentinos. En primer turno, Franco Ribero cayó frente al estadounidense Nicolás Moreno de Alborán, quien se quedó con el partido por 6-4 y 6-0. Posteriormente, Valentín Basel fue superado por el uruguayo Franco Roncadelli, tercer preclasificado de la clasificación, que lo derrotó por 6-2 y 6-1.

Otro de los argentinos que figuraba en la qualy era Bautista Torres, cuarto favorito de la fase previa. El bonaerense debía enfrentarse al brasileño Joao Vitor Scramin do Lago, pero finalmente se retiró del torneo horas antes del partido debido a problemas físicos.

De esta manera, Justo y Villanueva serán los únicos argentinos que este lunes intentarán meterse en el cuadro principal. Ambos ya conocen rival y horario para sus compromisos.

Guido Justo viene de consagrarse en Chile (Crédito: Prensa AAT)

Justo, actual número 279 del ranking mundial y máximo preclasificado de la clasificación, abrirá nuevamente la jornada en el Court Central. El oriundo de Adrogué enfrentará al chileno Benjamín Torrealba desde las 10:00. Villanueva, por su parte, jugará en el mismo horario pero en el Court 2, donde el número 344 del mundo se medirá con otro representante local, Nicolás Villalón.

Además de la definición de la qualy, el lunes también comenzarán a disputarse los primeros encuentros del cuadro principal. Una vez finalizada la clasificación, las tres canchas del club albergarán actividad correspondiente al main draw.

En el Court Central se disputará el único duelo con presencia íntegramente argentina del día. Andrea Collarini enfrentará a Alex Barrena en un partido programado no antes de las 12:30, en el tercer turno de la jornada. El historial favorece a Barrena por 1-0, tras el único antecedente registrado en 2025 durante el Challenger 75 de Lima.

Facundo Mena-Juan Pablo Ficovich, otro duelo entre tenistas argentinos

El martes se completará el resto del cuadro principal, que contará con otros cuatro representantes argentinos además de Collarini y Barrena. Facundo Mena y Juan Pablo Ficovich protagonizarán otro un duelo entre compatriotas; Santiago Rodríguez Taverna se medirá con el chileno Bastián Malla; mientras que Genaro Olivieri enfrentará al brasileño Gustavo Heide.

Juan Pablo Ficovich se cruzará con Facundo Mena (Foto: Reuters)

La lista original del torneo incluía a un argentino más: Thiago Tirante. El platense de 24 años, actual número 74 del ranking mundial y reciente debutante con la Selección Argentina de Tenis YPF en la Copa Davis, decidió después de la gira sudamericana disputar la clasificación del Masters 1000 de Indian Wells.

En el torneo californiano comenzó con una sólida victoria ante el estadounidense Izyan Ahmad por 6-1 y 6-2, pero quedó a las puertas del cuadro principal tras caer en sets corridos frente al italiano Francesco Maestrelli.

Otro de los nombres que figuraba inicialmente entre los inscriptos era Facundo Díaz Acosta, en su caso dentro de la clasificación. Sin embargo, luego de consagrarse en el AAT Challenger Edición Tigre II y alcanzar los cuartos de final en el Challenger de Brasilia, el tenista argentino optó por descansar y finalmente no participar del evento trasandino.