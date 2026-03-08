Impactante lesión tras la barrida de un futbolista argentino en Ecuador: “Me siento muy mal”

El defensor argentino Brian Negro fue expulsado por una falta grave a Jean Pierre Arroyo

La fractura en la tibia y peroné que sufrió Jean Pierre Arroyo Vernaza paralizó el partido entre Independiente del Valle y Mushuc Runa por la LigaEcuabet: la escena generó una reacción de conmoción en todo el estadio. El joven mediocampista quedó tendido en el césped tras una entrada imprudente del defensor argentino Brian Negro, quien recibió la tarjeta roja de manera inmediata.

El encuentro, que hasta ese momento mantenía un empate 1-1, cambió por completo en el minuto 61. Arroyo Vernaza avanzaba con velocidad cuando el argentino lo interceptó con una barrida fuerte y desmedida. El impacto fue tan severo que el tobillo y la pierna izquierda del mediocampista quedaron visiblemente dañados, obligando a recibir asistencia médica urgente.

Las imágenes de la lesión generaron angustia entre los jugadores y el público. Varios de sus compañeros, como Mateo Carabajal y Junior Sornoza, mostraron lágrimas de impotencia. “Los tres puntos no importan, eran para darle una alegría a Vernaza. Si no nos cuidamos entre nosotros es difícil”, reclamó Carabajal al término del partido.

La fractura de Jean Pierre Arroyo detuvo el partido y sacudió al fútbol ecuatoriano

El árbitro expulsó de inmediato a Brian Negro por la gravedad de la falta. La tensión aumentó tras la jugada, que provocó una pelea entre Jordy Alcívar y Christopher Angulo, que también acabó en expulsiones luego de la revisión del VAR.

El partido se reanudó en medio de la conmoción. Independiente del Valle logró una victoria 3-1 con un doblete de Matías Perelló y un gol de Emerson Pata, pero la atención permaneció centrada en el estado de Arroyo Vernaza, quien fue retirado en camilla y trasladado en ambulancia para recibir atención médica fuera de la cancha.

La gravedad de la lesión de Arroyo marcó el desarrollo del encuentro y dejó en segundo plano los resultados deportivos. El partido, que había comenzado con un gol tempranero de Elvis Velasco para Mushuc Runa, quedó definitivamente teñido de preocupación por la salud del mediocampista local.

Al finalizar el encuentro, el presidente de Independiente del Valle, Franklin Tello, relató cómo se vivió el momento posterior a la lesión de Jean Pierre Arroyo. “Ya está en la clínica Santa Cecilia. Estamos esperando que nos den el resultado de la radiografía y enseguida seguramente lo van a operar. Así que vamos a estar todos como una familia unidos”, expresó ante la adversidad. El dirigente también compartió la impresión que le dejó la gravedad de la lesión: “Te quedas en shock porque se vio claramente el desplazamiento del hueso. Es un momento muy difícil”, reconoció.

El comunicado que publicó Independiente del Valle

Por otro lado, el defensor Brian Negro, protagonista de la acción que derivó en la fractura, se mostró compungido y emitió un mensaje público: “Primero pido disculpas. Fue una jugada desafortunada, en la que le enganché el tobillo y pasó lo que pasó. Primeramente no me había dado cuenta y cuando ellos salieron despedidos del banco, me di cuenta ahí. La verdad es que como persona y futbolista, me siento muy mal”.

El argentino también se refirió a la rehabilitación del mediocampista: “Le deseo una buena operación y una pronta recuperación” y aseguró que está a disposición de la familia del jugador. Incluso manifestó su intención de visitarlo en el hospital para expresar su apoyo en persona.

La noticia de la grave lesión de Jean Pierre Arroyo Vernaza no solo impactó a los jugadores en la cancha, sino que generó una ola de solidaridad en el fútbol ecuatoriano. Tras el incidente, Independiente del Valle difundió un comunicado en el que agradeció el apoyo recibido y expresó su respaldo al joven mediocampista.

El fútbol ecuatoriano se unió en apoyo a Jean Pierre Arroyo tras su grave lesión

El club reconoció que “agradece profundamente la enorme cantidad de mensajes, muestras de cariño y preocupación expresadas por la afición, los clubes y todo el entorno del fútbol”. La directiva destacó: “Este respaldo y solidaridad se convierten en un motor fundamental para que Jean Pierre enfrente este momento con fortaleza y pueda regresar más fuerte a las canchas”.

La institución también añadió: “Desde el club le enviamos toda nuestra fuerza y le deseamos una pronta y exitosa recuperación”. Incluso el mensaje destacó la unidad del grupo: “Todo el equipo y la familia Independiente del Valle están con él en estas horas difíciles”.

La reacción institucional de Mushuc Runa no se hizo esperar tras el incidente. En un comunicado oficial, el club y el propio Brian Negro manifestaron su pesar por la gravedad de la lesión sufrida por el mediocampista de Independiente del Valle. El equipo resaltó que la jugada se produjo “en el contexto propio de la intensidad y dinámica del juego, con la intención de cumplir su función defensiva dentro del campo, sin existir en ningún momento la intención de causar daño al jugador rival”. Además expresó: “Desde nuestra institución expresamos nuestra solidaridad y deseamos a Jean Pierre Arroyo una pronta y completa recuperación, esperando verlo nuevamente en las canchas lo antes posible”.