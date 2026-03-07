Preocupación por Neuer de cara al Mundial: se resintió de su lesión, salió en el entretiempo y es duda para los amistosos de Alemania

Manuel Neuer sufrió un nuevo revés físico porque el arquero debió salir otra vez en el entretiempo de un partido del Bayern Múnich por una lesión muscular y preocupa su estado con vistas al Mundial 2026 porque Alemania también tiene entre algodones a su alternativa bajo los palos, Marc-André ter Stegen.

El guardameta y capitán de los bávaros había regresado al arco este viernes, luego de haberse lesionado el 14 de febrero en el triunfo 3-0 ante Werder Bremen. En aquella oportunidad, Jonas Urbig tomó su lugar para la segunda parte y Neuer se perdió los duelos contra Eintracht Frankfurt (3-2) y Borussia Dortmund (3-2) y apuntaba a sumar rodaje en la victoria 4-1 frente al Mönchengladbach, pero Urbig salió en su rescate otra vez para el complemento.

El parte médico del líder de la Bundesliga (tiene 66 puntos y le lleva 14 de ventaja al Dortmund con un partido más) afirmó que su símbolo y emblema “sufrió una pequeña rotura muscular en el gemelo izquierdo”. “Este es el resultado de un examen exhaustivo realizado por el departamento médico del FC Bayern. Por lo tanto, estará de baja por el momento”, concluyeron.

El diario alemán Bild precisó que el portero de 39 años se ausentará por dos semanas, aunque dependerá de su recuperación. Estos plazos lo descartan de inmediato para la ida de los octavos de la Champions League contra Atalanta en Bérgamo, que se disputará este martes desde las 17 (hora argentina). Se perdería el cruce del sábado 14 ante Bayer Leverkusen por el torneo local y su presencia en la revancha contra los italianos en el Allianz Arena está en duda.

Tiene 10 vallas invictas en 29 partidos de la temporada (Crédito: Reuters/Fabian Bimmer)

“Su rehabilitación tendría que marchar a la perfección y no surgir nuevos problemas. Es dudoso que eso sea posible”, afirmó el periódico, y más aún después de haber sufrido una recaída en la misma zona de la última dolencia originada ante Werder Bremen. Incluso, los tiempos de la lesión podrían hacerlo perderse el compromiso del sábado 21 ante Union Berlín por la Bundesliga. Este será el último partido antes de la fecha FIFA, en la que Alemania se medirá a Suiza y Ghana en sendos amistosos.

Al término del encuentro de este viernes, el entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, había evitado profundizar en el tenor de la lesión de su figura: “Sintió algo, pero no quiero especular demasiado. Si no es nada grave, no lo perderemos por mucho tiempo. Pero el próximo partido ya casi está aquí”.

Los problemas físicos de Manuel Neuer vienen de larga data, aunque en los últimos meses recrudecieron. El 15 de diciembre, la institución alemana había informado que su jugador había sufrido una “rotura muscular en la parte posterior del muslo derecho” en el 2-2 contra Mainz. El parate navideño lo ayudó a perderse únicamente la goleada 4-0 al Heidenheim como visitante.

Antes de ese antecedente, hay que remontarse a marzo de 2025, cuando sufrió un desgarro en el gemelo derecho durante el encuentro de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League frente al Bayer Leverkusen. Demoró casi dos meses en volver y se perdió 10 partidos. Ya en diciembre de 2024 había sido baja en 4 compromisos por una fractura de costilla.

La intranquilidad sobre la plenitud de Neuer traslada un manto de preocupación a la selección alemana dirigida por Julian Nagelsmann porque el eventual suplente, Marc-André ter Stegen, fue intervenido quirúrgicamente de una lesión en el isquiotibial izquierdo en febrero pasado y no hay precisiones sobre su retorno a las canchas con el Girona, a donde recaló a préstamo desde el Barcelona con la intención de sumar minutos para futuras convocatorias en Die Mannschaft.