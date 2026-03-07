Garnacho fue clave con un gol que cambió el partido en la dramática clasificación del Chelsea ante Wrexham por la FA Cup

El gol de Alejandro Garnacho en la prórroga fue determinante en el pase del Chelsea a los cuartos de final de la FA Cup, en un encuentro que generó emociones intensas en el estadio Racecourse Ground, en Gales. El equipo londinense, sin Enzo Fernández, superó 4-2 a un Wrexham tenaz, que peleó hasta el último minuto frente a su gente y bajo la atenta mirada del actor y copropietario Ryan Reynolds, testigo desde la tribuna de una jornada de alto voltaje futbolístico.

El desarrollo del partido mantuvo en vilo a ambos equipos. Sam Smith sorprendió temprano al abrir el marcador a los 18 minutos tras recibir un pase largo desde su propio campo. La defensa del Chelsea quedó descolocada y el delantero local no desaprovechó la ocasión para adelantar al Wrexham. Sin embargo, esa ventaja no duró hasta el entretiempo.

Chelsea remontó para el 4-2 y se instaló en cuartos de final de la FA Cup (Reuters/Ed Sykes)

Cerca del cierre de la primera etapa, el Chelsea encontró el empate en una jugada inesperada. Liam Delap inició la acción desde la mitad de la cancha, habilitó a Alejandro Garnacho que entró solo al área, y tras un remate bajo al segundo palo, el balón fue despejado por George Thomason en la línea, pero rebotó en la espalda del arquero Arthur Okonkwo y terminó en gol en contra para el empate 1-1.

El segundo tiempo aportó altas dosis de dramatismo. Los locales no bajaron la intensidad y buscaron el segundo gol con centros constantes y presión alta. A los 79 minutos, Callum Doyle logró marcar el 2-1 para el Wrexham, lo que desató la euforia en el estadio. Pero el Chelsea no tardó en responder: Josh Acheampong, dentro del área, envió la pelota al ángulo y volvió a empatar el marcador. El 2-2 forzó el tiempo suplementario y dejó abierta la definición.

La contundencia de Alejandro Garnacho fue determinante en el tiempo suplementario (Reuters/Ed Sykes)

El episodio clave del partido llegó en el tiempo suplementario. Garnacho, quien comenzó como titular en este encuentro exigente, había sufrido una fuerte patada que derivó en la expulsión de George Dobson tras revisión del VAR, y posteriormente se convirtió en protagonista absoluto. A los 96 minutos, recibió un pase largo de Dario Essugo y, con un toque potente, el argentino definió cruzado al arco. La pelota, tras el gol, salió disparada al golpear con el caño interno, generando dudas sobre si había entrado o no en el arco. El árbitro convalidó la acción y la celebración fue total entre jugadores y cuerpo técnico.

El Chelsea se adelantó 3-2 gracias al gol de Garnacho que sintetizó la presión y la calidad necesarias en instancias decisivas. El hispano-argentino partió desde atrás, ganó la posición a los defensores rivales y, aprovechó la precisión del centro de Essugo, de esa manera resolvió con una definición de primera que dejó sin opciones al arquero rival. El tanto marcó un quiebre en el encuentro, ya que el Wrexham, con un jugador menos, perdió empuje y capacidad de reacción.

La acción continuó con un intento de empate por parte de los galeses, pero el gol de Lewis Brunt fue anulado por fuera de juego. El Chelsea, lejos de conformarse, buscó asegurar el triunfo. João Pedro protagonizó una jugada individual para sellar el resultado final. El marcador 4-2 reflejó la superioridad de los Blues en los últimos minutos y les permitió avanzar a la siguiente ronda del torneo más antiguo del fútbol.

El Chelsea eliminó a un Wrexham que luchó hasta el final ante su público (Reuters/Ed Sykes)

La ausencia de Enzo Fernández en la convocatoria del Chelsea no alteró el plan de juego del equipo de Liam Rosenior en los momentos críticos. El conjunto supo esperar su oportunidad y encontró la ventaja en el momento preciso, sin caer en la desesperación. La conducción pausada y los ataques medidos fueron las claves para mantener la ventaja tras el gol de Garnacho.

El final del partido mostró a un Wrexham resignado, incapaz de revertir el marcador ante un rival que supo cerrar el juego y administrar la diferencia. La imagen del famoso actor Ryan Reynolds en la tribuna, acompañado del lamento de los hinchas locales, contrastó con la celebración de los visitantes y el reconocimiento a la actuación de Garnacho.