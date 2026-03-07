Deportiva Riestra anunció la contratación del “Hazard nigeriano”

El Malevo hizo oficial la llegada del nigeriano

Johnson Nsumoh, delantero nigeriano, fue presentado oficialmente como refuerzo de Deportivo Riestra tras más de dos meses de trámites migratorios. El futbolista, inscripto por el club ante la AFA en enero, firmó hasta el 31 de diciembre de 2026 y se integró al plantel luego de arribar el sábado a la mañana a Ezeiza.

Procedente de Baník Lehota, donde sumó 12 partidos, dos goles y dos asistencias, Nsumoh, apodado “Kalu”, construyó su trayectoria deportiva en clubes de Malta y Eslovaquia, sin experiencia previa en Sudamérica. Su versatilidad lo habilita para desempeñarse tanto como centrodelantero como por los extremos y se destaca por su velocidad y agresividad en ataque.

Mientras aguardaba la autorización de su visa, el atacante de 24 años entrenó de manera individual bajo la supervisión de un preparador físico particular, a la espera del visto bueno del cuerpo técnico que ahora analizará su condición para definir su incorporación inmediata al equipo.

El nigeriano se sumará a Deportivo Riestra

En su llegada a la Argentina, el futbolista africano fue consultado por su jugador predilecto y respondió: “Mi favorito en realidad es (Eden) Hazard. Sí, me encanta Hazard. Me encanta (Lionel) Messi porque juego un poco como ellos. Así que Messi, Hazard, Neymar, ese tipo de jugadores”.

Incluso, explicó que en su tierra natal lo comparan con el ex futbolista belga que supo brillar en el Chelsea y que luego tuvo un deslucido paso por el Real Madrid. “Así es como me llaman en Nigeria, Hazard nigeriano”, sostuvo Nsumoh, en declaraciones replicadas por Sportscenter.

El Malevo utilizó sus redes sociales para celebrar el arribo de su nuevo refuerzo. Con una foto del jugador vistiendo los colores del club, la cuenta oficial del equipo en la red social Instagram escribió: “Y un día llegó”. Tiempo más tarde, posteó un video en el que el jugador estaba envuelto en la bandera de Nigeria y se lo pudo escuchar decir sus primeras palabras como futbolista del elenco de Bajo Flores: “I´m here (estoy acá). Vamos Riestra".

Nacido el 14 de junio de 2001 en Port Harcourt, Nsumoh suma 88 partidos a nivel profesional, en los que suma apenas seis goles y 13 asistencias. Además, fue amonestado en nueve ocasiones y expulsado en una oportunidad, cuando era parte del Banik Lehota.

Su etapa más fructífera la encontró en el Mosta FC de la liga de Malta, donde jugó 1.149 minutos distribuidos en 24 encuentros. Allí, marcó dos tantos y brindó tres pases gol. En ese mismo club, logró marcar a nivel internacional cuando disputó la etapa de clasificación de la UEFA Conference League.

El arribo de Nsumoh ocurre en un contexto de presencia reducida de africanos en planteles de Primera División en Argentina. El fútbol local ha recibido a lo largo de los años a varios futbolistas africanos, aunque en números limitados. El camerunés Alphonse Tchami es uno de los más recordados, tras su paso por Boca Juniors en la década del ’90, donde su potencia física quedó registrada a partir de un gol clave en el Superclásico ante River Plate, partido que terminó 4-2 en el estadio Monumental.

Respecto a jugadores nigerianos, otro antecedente es el de Félix Orode, quien se sumó a San Lorenzo en 2009. Disputó apenas 13 minutos en un clásico con Huracán antes de continuar en clubes de categorías de ascenso como Nueva Chicago, CAI de Comodoro Rivadavia, Excursionistas, Luján, Comunicaciones, Sportivo Barracas, Deportivo Pronunciamiento, Sacachispas y Central Ballester.

Otro caso fue el del nigeriano Okikiola Afolabi, quien llegó en 2016 y actuó solo en un partido oficial con la camiseta de Talleres de Córdoba. Su compatriota Arouna Dang Bissene tuvo una experiencia similar: permaneció siete meses en Huracán, pasó luego por Tigre, aunque sin debut oficial.

El arranque de temporada de Riestra ha sido adverso, ya que el equipo todavía no ha conseguido victorias en el Torneo Apertura y suma apenas cinco puntos, producto decinco empates y tres derrotas. La llegada de Nsumoh busca reforzar al equipo en la pelea por los playoffs y la preparación para la Copa Sudamericana.

El próximo compromiso para el Malevo tendrá lugar el jueves 12 de marzo en el estadio Guillermo Laza, cuando reciba a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por la décima fecha del Torneo Apertura, a las 17:00. Luego, visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el Único Madre de Ciudades, el martes 17/3, a las 21, encarando la recta final de la fase regular del certamen doméstico.