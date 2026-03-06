Deportes

La preocupación en los boxes de Alpine tras el problema que sufrió Colapinto en su ojo durante la práctica del GP de Australia

El piloto argentino tuvo que ser asistido tras la FP2 en el circuito de Albert Park de Melbourne

El argentino tuvo un inconveniente en el ojo al terminar la práctica libre 2

Franco Colapinto debutó en la temporada 2026 con el equipo Alpine en las prácticas libres del Gran Premio de Australia y provocó inquietud cuando debió ser asistido por un problema ocular. Aunque el piloto argentino aclaró que el episodio no tuvo consecuencias graves y que podrá competir normalmente en el resto del fin de semana, el incidente generó preocupación en los boxes de la escudería francesa.

En las imágenes se puede observar el momento en el que Colapinto llegó con una evidente molestia en la zona ocular a la zona de boxes y disparó las alarmas de los mecánicos de Alpine. Incluso, uno de ellos se acercó a brindarle ayuda en medio de los reacondicionamientos del auto mientras el bonaerense intentaba calmar la molestia con una botella de agua.

Luego, Colapinto relató que, tras descender del Alpine al final de la segunda sesión de entrenamientos, debió recibir asistencia para tratar la lesión en su ojo derecho ocasionada por hielo seco y residuos. Las cámaras de ESPN lo captaron visiblemente incómodo mientras se dirigía a las oficinas de Alpine y un auxiliar le aplicaba gotas oftálmicas.

“Me tiraron hielo seco y me quemó un poco una parte de ojo, pero ya estoy mejor. Tengo anestesia, pero ahora con unas cremas y unas gotas creo que voy a andar mejor. En el momento el hielo seco no se derrite, te queda adentro. Es todo químico. Te quema, me quemó una parte. Ahora estoy bien, veo mejor que antes, de a poquito. Así que tranquilo para mañana”, relató en una entrevista con Cadena 3.

* El momento en el que Franco Colapinto fue asistido

En la gacetilla de prensa que difundió el equipo con sede en Enstone, aclaró: “¡Tuve un pequeño problema con un poco de hielo seco y residuos en el ojo al final de la segunda sesión de entrenamientos libres! Afortunadamente, no fue demasiado grave y no hay motivo real de preocupación".

El equipo Alpine llegó a este Gran Premio de Australia con el objetivo explícito de convertirse en “el mejor del resto”, es decir, liderar el grupo que sigue a las escuderías dominantes: Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull Racing. No obstante, la jornada inaugural mostró que el rendimiento se encuentra aún lejos del ideal, con ambos autos rondando los últimos puestos tanto en la FP1 como en la FP2.

Colapinto reconoció la magnitud de los desafíos a enfrentar en Albert Park y manifestó: “No hemos tenido el mejor comienzo de fin de semana aquí en Melbourne, pero estoy seguro de que hoy hemos aprendido lo suficiente para mejorar el rendimiento de cara a mañana”.

Franco Colapinto a bordo del Alpine durante las prácticas libres del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 (Paul Crock/AFP)

“Sin embargo, solo son entrenamientos y hemos visto algunas áreas clave en las que sabemos que tenemos cosas que arreglar y muchas cosas que mejorar, lo que estoy seguro de que podremos hacer antes de mañana. Tenemos que esperar algunos retos, especialmente al llegar a un circuito único como Albert Park con un coche completamente nuevo y nuevos sistemas que comprender. Hemos dado un buen número de vueltas, lo que nos da mucho que analizar y esperamos poder encontrar algunas mejoras durante la noche", aclaró en las declaraciones de prensa.

Por su parte, el director de carrera de Alpine, Dave Greenwood, analizó la situación en diálogo con F1TV: “Creo que se puede decir que fue un día algo complicado. Pero también sabemos cómo nos fue en las pruebas. Hubo mucho trabajo duro ahí. Ahora estamos en un circuito nuevo. Las cosas son diferentes, y eso es lo que tenemos que ajustar. Pero hay que hacerlo en otras 24 carreras este año también”.

Para la jornada siguiente, está previsto que la última tanda de entrenamientos comience el viernes 6 de marzo a las 22.30 (hora de Argentina), seguida de la clasificación desde las 2 del sábado 7. La carrera principal, de 58 vueltas, se disputará el domingo 8 a la 1 AM argentina.

Temas Relacionados

AlpineGran Premio de AustraliaF1Formula 1F1 hoyFranco ColapintoGP de Australia

