Es la estrella de una popular serie sobre fútbol y a los 35 años está a prueba en un equipo profesional: “Los rumores son ciertos”

El protagonista de la serie Ted Lasso se probó en Chicago Fire y anotó dos goles en una práctica

El reconocido actor mexicano Cristo Fernández está cumpliendo uno de sus sueños y está a la espera de que su papel como goleador estrella del AFC Richmond en la popular serie Ted Lasso se convierta en realidad en el fútbol profesional. Según reportó el club Chicago Fire, que compite en la MLS, estuvo probándose el pasado mes y hasta anotó en los entrenamientos con el equipo filial.

“Los rumores son ciertos. El mes pasado, Cristo Fernández estuvo a prueba con Chicago Fire FC II, donde anotó dos goles en un partido de práctica. Fue un gusto conocerte”, publicó el club de la Major League Soccer con una imagen del actor en el entrenamiento. Sin embargo, se supo que también ha estado probando suerte en El Paso Locomotive FC de la USL Championship, en la segunda categoría del fútbol norteamericano y hasta jugó un partido amistoso.

El protagonista de la serie Ted Lasso se probó en Chicago Fire y anotó dos goles en una práctica (@VamosFire)

De acuerdo con el sitio Goal.com, fuentes del equipo texano indicaron que Cristo Fernández está en evaluación y que el club se encuentra actualmente en negociaciones con el actor azteca para que firme un contrato profesional, y su fichaje podría concretarse antes del inicio de la temporada de El Paso, que arrancará este sábado con el partido frente al Colorado Springs Switchbacks. La última temporada, el equipo finalizó en el cuarto puesto de la Conferencia Oeste.

Si bien Cristo Fernández es una reconocida cara en el mundo del cine y la televisión, con apariciones en las películas Venom y Sonic, además de su papel encarnando al personaje Dani Rojas en la serie Ted Lasso, ha tenido previamente un paso por el fútbol. Jugó hasta los 15 años en las Divisiones Inferiores del Tecos FC, cuando dos lesiones en la rodilla detuvieron su carrera como deportista. Alejado de las canchas, decidió estudiar comunicación en la universidad y se mudó al Reino Unido para cursar una maestría en la Guildford School of Acting de la Universidad de Surrey.

Cristo Fernández se entrenó en El Paso Locomotive de la segunda división del fútbol estadounidense

En 2017, el oriundo de Guadalajara fundó la productora Espectro MX Films y participó en proyectos independientes. Su crecimiento profesional en la actuación se consolidó con su papel en Ted Lasso, que se emite en Apple TV y está por estrenarse la cuarta temporada. En la ficción, que sigue la vida de un entrenador de fútbol americano que es contratado por un equipo de la Premier League, aparece el personaje interpretado por Cristo Fernández, un delantero goleador, carismático y positivo que popularizó la frase: “Fútbol es vida”.

En sus perfiles públicos, Cristo suele compartir sus actividades profesionales, pero también se lo vio en grandes eventos del fútbol y partidos de la MLS, como por ejemplo su presencia en el Chase Stadium del Inter Miami al lado de David Beckham luciendo la camiseta de las Garzas, equipo donde brilla Lionel Messi.

Cristo Fernández en el estadio del Inter Miami con la camiseta del equipo

Durante su reciente aventura futbolística, Fernández fue fotografiado entrenando el pasado fin de semana y disputó un primer partido amistoso ante el New Mexico United. Hasta el momento, la figura de la pantalla chica aún no conoce cuál será su futuro en el fútbol profesional, pero su sueño con la pelota sigue en marcha mientras continúa con sus proyectos en el cine y la televisión.