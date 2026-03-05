Deportes

La Fórmula 1 lanzó el video de la presentación de sus pilotos: el destacado lugar a Franco Colapinto

El argentino es uno de los 22 corredores titulares de la temporada 2026, que comenzará en Australia


La presentación de los 22 pilotos de la Fórmula 1 en 2026, entre ellos, Franco Colapinto

La Fórmula 1 presentó su nueva introducción oficial para la temporada 2026, un gesto que subraya la creciente presencia de Franco Colapinto. El piloto argentino, quien afrontará su primer año completo en la Máxima, figura destacado entre los 22 protagonistas que aparecen en el video de apertura difundido por las redes sociales de la categoría.

La inclusión de Colapinto no solo marca un hito para el automovilismo argentino, que luego de 25 años volvió a tener a un corredor desde el inicio (el anterior fue Gastón Mazzacane en 2001), sino que también refleja su consolidación en el equipo Alpine, que lo recibió para esta nueva etapa que comienza con el Gran Premio de Australia.

El regreso de una parrilla de 22 pilotos constituye uno de los cambios relevantes para 2026, una cifra que no se observaba desde 2016 y que implica la presencia de once equipos a lo largo del calendario. Esta ampliación se debe al ingreso de la escudería Cadillac, que tendrá a Valtteri Bottas y Sergio “Checo” Pérez como pilotos.

El video, de aproximadamente un minuto, mantiene la estructura establecida en la F1 desde hace nueve temporadas: cada piloto es presentado, acompañado por efectos visuales y el tema principal compuesto por Brian Tyler, una melodía que identifica a la competencia desde el año 2018. En esta edición, la lógica del orden corresponde a la clasificación final del último Campeonato de Constructores.

Los 22 pilotos de la
Los 22 pilotos de la Fórmula 1 (@F1)

Por ello, el equipo que inaugura la presentación es Cadillac, con sus pilotos. La secuencia sigue con Alpine, donde Colapinto aparece seguido de su compañero, Pierre Gasly. El video continúa con los recién llegados de Audi —proyecto que absorbió la estructura de Sauber y mantuvo en su alineación a Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg—, y las duplas tradicionales de Haas F1 Team, Aston Martin F1 Team, Racing Bulls, Williams Racing y Scuderia Ferrari.

Entre los momentos destacados, la ausencia del gesto habitual en forma de T por parte del inglés George Russell despierta atención. En esta ocasión, sostiene su casco sobre el hombro derecho, mostrando el diseño principal que utilizará en la temporada. El video finaliza con los principales protagonistas del campeonato mundial actual, en particular Max Verstappen, tetracampeón mundial, y su compañero Isack Hadjar. El cierre lo aportan los representantes de McLaren: el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris.

Norris, vigente campeón del mundo, realiza para el cierre un gesto especial: levanta el dedo índice para señalar el número uno que llevará su monoplaza durante la temporada, consolidando la tradición de que el campeón porta el número distintivo de líder.

La temporada comenzará con las primeras sesiones libres del Gran Premio de Australia, con actividad en pista desde el jueves 5 de marzo a las 22:30, hora de Argentina. La segunda práctica libre (FP2) se desarrollará a las 2:00 del viernes, y la tercera sesión tendrá lugar ese mismo día a las 22:30. La clasificación dará inicio el sábado 7 a las 2:00 y la carrera principal, programada a 58 vueltas, se largará el domingo 8 de marzo a la 1:00.



Fórmula 1 Franco Colapinto Alpine F1 Team

