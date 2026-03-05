Explosivas declaraciones de Cristian Lema tras su partida de Boca Juniors y retiro: “Es muy difícil salir bien del club”

La relación de Lema con Juan Román Riquelme

Luego de conocerse la noticia del retiro del fútbol profesional de Cristian Lema, quien terminó su contrato con Boca Juniors el 31 de diciembre de 2025 y optó por colgar los botines pese a tener ofertas de varios clubes, se difundieron declaraciones en las que dio detalles de lo que fue su último tramo como jugador del club, el trato con el presidente Juan Román Riquelme y los desencuentros que tuvo con los integrantes del Consejo de Fútbol.

“Mi último tiempo en Boca quizás mi decisión del retiro. La tomé antes de diciembre, hoy estamos en otra etapa de la vida que hay que afrontar. Por ahí uno no está preparado, pero ya es momento de cambiar. No fue por algo físico, yo sé que puedo seguir jugando, pero cuando la cabeza dice hasta acá, no tiene sentido seguir”, expresó en el programa Locos por la Redonda el ahora ex futbolista de 35 años, que aseguró que tenía propuestas para jugar en Argentina y el exterior, pero que se acomodó a la agenda familiar y se radicó definitivamente en Puerto Madryn.

Sobre su experiencia en el llamado Mundo Boca, relató: “Es complicado, al estar adentro se nota más. Te lo hacen sentir todos los días. Tenés que ser muy precavido en un montón de cosas, se habla demasiado. Se hablan 22 horas de Boca y un poco de los demás. Y mayormente mal, porque parece que es lo que vende. No está bien hace un tiempo, desde que el presidente (Juan Román Riquelme) tomó, no ha podido ganar. Yo cumplí un sueño, como él dijo el día que me presentó, para mí era un sueño. Había tenido oportunidades antes, tomé otras decisiones, me fui afuera y demás, pero no me arrepiento de nada, más allá de cómo terminó. Hubiera elegido hoy lo mismo, era algo que yo quería”.

Y sobre su relación con Riquelme, puntualizó: “Era la que tienen todos, nula. No tenés relación con él. Lo ves, sí. Hablás si él quiere hablar porque, si no, no hablás. Va muy poco a los entrenamientos, básicamente nada te diría. Va en momentos específicos, en alguna derrota dura o un mal momento, no es que está en el día a día. Habla con ciertos jugadores, puede ser con los referentes o alguno que él quiera. Después no mucho más”.

Lema disputó su último partido en octubre de 2024, cuando Fernando Gago era el entrenador y antes de operarse de un tobillo. Realizó una recuperación y recién volvió a estar disponible en los últimos partidos de Pintita como DT del equipo. Fue al banco con él y en algunos partidos del último interinato de Mariano Herrón, pero no jugó más. Con Miguel Russo quedó definitivamente apartado justo antes de que Boca viajara al Mundial de Clubes.

“En junio del año pasado pedí que me dejaran salir porque me quedaban seis meses de contrato y no tenía sentido que siguiera. No les servía a ellos ni a mí. Se lo dije a Russo, que me agradeció que yo fuera a hablar porque en ese momento nadie hablaba, nadie te decía nada. Él habló después, me dijeron que sí y ellos lógicamente intentaron sacar un préstamo o algo para el club, pero tampoco fue que habían hecho una compra por mí. Se manejan de una forma que ellos creen que les favorece. El último día que cerraba el libro de pases, me dijeron que sí tenía un club, que me vaya. Entonces yo me río y les digo a dónde quieren que me vaya, si los clubes que yo tenía ya se habían reforzado. Los clubes tienen un tiempo determinado para esperarte”, ventiló sobre sus charlas con el Consejo de Fútbol.

Lema habló de su salida de Boca Juniors

“Es muy difícil salir bien de Boca, siempre el malo parece ser el jugador. Yo no voy a hablar por los que tuve como compañeros, pero es difícil poder llegar a un acuerdo bien o que las favorezca a las dos partes. En ese momento, para ellos y para mí lo mejor era que me vaya. No les servía pagarle seis meses a un jugador para estar entrenando porque yo ya no iba a jugar. Era lo más lógico. Yo se los había comunicado antes del Mundial de Clubes que no quería viajar. El día que llegó el técnico (Russo) o a los días se los comuniqué, por cosas que yo veía, por el trato y porque ya estaba. Pasaron días, ellos viajaron, volvieron y me comunicaron. Si no hubiera pasado eso, a lo mejor la decisión hubiera sido otra, seguiría jugando, pero no lo sé”, fue otra de las sentencias de Lema apuntando al Consejo de Fútbol hoy ya desintegrado (se alejaron Raúl Cascini y Mauricio Serna y quedó Marcelo Delgado como director deportivo).

Lema dio más precisiones sobre los momentos previos a su último adiós: “Se va Fernando (Gago), agarra un interinato Herrón, que dijo que me necesitaba, y eso a un jugador le da un plus, te motiva. Yo ahí estaba bien, tenía dolor, pero lo soportaba. Ahí viene Miguel y yo me di cuenta que vino con su pensamiento, no sé si con una orden, no lo pregunté. Yo me di cuenta que arrancaba desde abajo desde su consideración o la de alguien. Es complicado el Mundo Boca por eso. Fue muy notorio. Lo mismo le pasó a Marcos (Rojo), que lo tuvo y lo llevó al Mundial de Clubes, pero no lo hizo jugar. No estoy diciendo que tiene que jugar o no, pero sí respetar al que estuvo desde el primer día entrenando”.

Finalmente, describió a Leandro Paredes como “un fenómeno” a pesar de no haber llegado a compartir cancha: “Siempre predispuesto. Al principio entrenaba con ellos, después al lado, después más lejos. Por decisiones del Consejo. Lo veía porque estábamos al lado. ¿Con quién me llevé mejor? Con Marcos (Rojo), que concentré la primera vez con él. Con Pipa Benedetto, que hablamos también. Me uní al grupito ese. Le daban de afuera a ese grupo. Te tenés que acostumbrar a las cosas que salen”.