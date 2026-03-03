Deportes

La emoción de Oscar Ruggeri durante su discurso en el casamiento de su hija Cande: “Lloro, sí”

El campeón del mundo con la selección argentina se quebró al expresar sus deseos para la pareja

Al campeón del mundo con la selección argentina se le quebró la voz

La noche del sábado, la boda al aire libre de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari reunió a familiares, amigos y figuras del deporte y el espectáculo, en una celebración marcada por la intimidad y la presencia central de su hija Vita. El casamiento de la hija de Oscar Ruggeri fue el inicio de una nueva etapa cargada de emociones.

El casamiento fue una ceremonia íntima celebrada en un country privado, rodeada de ambiente natural y personalización. La pareja, tras ocho años de relación y junto a su hija de tres años, compartió una jornada emotiva.

La ambientación se diseñó para resaltar el entorno natural, con una carpa blanca sobre un muelle y un altar frente al agua. Las luces tenues y la vegetación crearon el marco para una celebración en la que la calidez familiar y el estilo relajado predominaron. Entre los invitados destacaron Lizardo Ponce, Stephanie Demner, el tenista Guido Pella y Sofía “Jujuy” Jiménez.

Un casamiento lleno de emoción y familia

La emoción se hizo presente durante toda la noche, especialmente con el discurso de Oscar Ruggeri, campeón del mundo con la selección argentina en 1986 (también obtuvo dos Copas América) y actual analista de fútbol.

“Quiero que sean felices, que la pasen bien, que disfruten como disfrutamos nosotros después de tantos años -dijo, señalando a su esposa, Nancy Otero- y que les vaya muy bien”, llegó a expresar con la voz quebrada y algunas lágrimas, que sorprendieron teniendo en cuenta su carácter recio, del que hizo gana el su etapa como deportista. “Lloro, sí”, aceptó.

En ese instante, Cande Ruggeri se levantó para abrazar a su padre y agradecer las palabras, en una escena que conmovió tanto a la familia como a los invitados.

Vita, la hija de la pareja, de tres años, tuvo un rol fundamental. Entró de la mano de sus padres, vestida con tul blanco y crema, y permaneció junto a ellos durante la ceremonia, generando ternura entre los presentes.

Oscar y Cande Ruggeri, inseparables.
Oscar y Cande Ruggeri, inseparables. El ex defensor incluso supo acompañarla en el Bailando

Los detalles que hicieron única la boda

La pareja prestó atención a cada aspecto de la celebración. Cande Ruggeri lució un vestido corto blanco, strapless y con una cola lateral —creación de Joti Harriague—, acompañado de un peinado recogido y maquillaje natural, lo que resaltó su estilo juvenil.

Nicolás Maccari eligió un traje beige de lino de Mancini Hombre, camisa blanca desabotonada y una flor del ramo de la novia en el bolsillo. Completó el atuendo con cinturón y zapatos de cuero negro, aportando equilibrio entre elegancia y comodidad.

Uno de los detalles destacados fue el diario personalizado entregado a cada invitado, con una imagen romántica de los recién casados y la frase: “La boda del año. Cande & Nico. ¡Recién casados!”.

La fiesta se desarrolló en una pista sobre el césped, rodeada de muebles en blanco y negro, mesas decoradas y barra libre. La entrada de los novios, junto con Vita, tuvo como fondo la canción “Perfect” de Ed Sheeran.

El Cabezón Ruggeri, de 64 años, mostró un rostro poco conocido durante la ceremonia. Acostumbrado a hablar en público, ya sea en las arengas grupales como futbolista, en las charlas técnicas como entrenador -dirigió a San Lorenzo e Independiente- o ante las cámaras en la TV, no pudo con un rival impensado en el casamiento de su hija Cande: la emoción.

