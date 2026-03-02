La selección argentina femenina cayó 2-0 ante Estados Unidos en su debut en la SheBelieves Cup

El debut de Argentina en la SheBelieves Cup terminó con derrota ante la anfitriona (AFA)

La selección argentina femenina debutó en la SheBelieves Cup con una caída por 2-0 frente a Estados Unidos en el estadio GEODIS Park, en Nashville. En este torneo amistoso internacional también participan Colombia y Canadá, que en su primer encuentro se impuso por 4 a 0.

Desde el inicio, el equipo dirigido por Germán Portanova enfrentó la presión y la intensidad características de la selección anfitriona. Estados Unidos, cuatro veces campeona del mundo, generó peligro en los primeros pasajes del encuentro. Apenas a los 12 minutos, Sophia Braun debió intervenir para disipar una llegada de Emma Sears, en una de las primeras aproximaciones locales.

La selección argentina luchó pero no logró quebrar el arco rival (Credit: Steve Roberts-Imagn Images)

A pesar de que Florencia Bonsegundo y Maricel Pereira protagonizaron la opción más clara de la Albiceleste en la primera etapa, la defensa rival y la falta de precisión impidieron que se abriera el marcador a favor del conjunto argentino. Poco después, la superioridad de las locales se tradujo en el resultado: Lindsey Heaps, la capitana de Estados Unidos, recibió la pelota al borde del área y con un disparo potente estableció el 1-0 a los 18 minutos. En la primera mitad las dueñas de casa pudieron haber ampliado la diferencia, pero un gol fue invalidado por posición adelantada. Antes del descanso, Agostina Holzheier intentó con un remate pero no fue efectivo.

En el segundo tiempo, Argentina intentó reaccionar a través de Bonsegundo, cuyo remate fue contenido por la arquera Claudia Dickey. Sin embargo, Estados Unidos volvió a golpear a los 11 minutos: tras un tiro de esquina y una serie de rebotes, Jaedyn Shaw definió al ángulo para sellar el 2-0. La arquera argentina llegó a tocar la pelota, pero no pudo evitar el tanto.

Estados Unidos se impuso con goles de Lindsey Heaps y Jaedyn Shaw (Credit: Steve Roberts-Imagn Images)

La autora del segundo gol fue reemplazada más adelante junto a Lily Yohannes. Ingresaron Ally Sentnor, Emily Fox y Trinity Rodman. Esta última, reconocida como la jugadora mejor remunerada del mundo, fue ovacionada por la afición local. Por el lado argentino, Portanova dispuso los ingresos de Adriana Sachs y Milagros Martín por Eliana Stábile y Sofía Domínguez, y luego los de Margarita Giménez y Martina Del Trecco por Justina Morcillo y Agostina Holzheier.

Uno de los momentos que alteraron el ritmo del partido fueron las molestias que presentó Trinity Rodman. La futbolista estadounidense quedó tendida tras un contacto con Milagros Martín y debió recibir atención médica. La delantera ya había sufrido un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha en octubre del año pasado. El episodio la dejó visiblemente afectada y permaneció fuera del campo de juego hasta el final del encuentro.

El equipo argentino continúa su preparación internacional y apunta a los próximos desafíos (Credit: Steve Roberts-Imagn Images)

Aunque la diferencia en el marcador fue clara, el equipo mostró avances en la estructura de juego y en la solidez defensiva, lo que refleja el crecimiento de un plantel con varias futbolistas en el extranjero y un proceso de trabajo sostenido.

El calendario de la SheBelieves Cup seguirá el miércoles, cuando Argentina enfrentará a Colombia desde las 17:30, en el estadio ScottsMiracle-Gro Field, en Columbus, Ohio. El cierre de la gira será el sábado 7 de marzo ante Canadá, en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey. Por su parte, Estados Unidos se medirá ante Canadá y cerrará la fase frente a Colombia.

La participación en la SheBelieves Cup se enmarca en la preparación para las Eliminatorias Sudamericanas, también conocidas como Liga de Naciones, rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027. En ese certamen, Argentina acumula una victoria 3-1 sobre Paraguay, un empate 2-2 contra Uruguay y una goleada 8-0 a Bolivia. El próximo desafío será el 18 de abril ante Chile, en condición de visitante.