Gran labor de Faustino Oro en el Open de Moscú: igualó sus dos partidas ante grandes maestros de India y Rusia

Por la cuarta rueda, empató con el indio Sadhwan y, en la quinta, ante el local Goganov. A cuatro fechas del final sigue invicto y con chances de lograr la plusmarca

Faustino Oro continúa en el
Otra jornada fructífera tuvo el prodigio argentino Faustino Oro, de 12 años, en su paso por el Open Internacional Aeroflot, que se lleva a cabo con la participación de 169 jugadores en los salones del hotel The Carlton, en Moscú. En la doble sesión de partidas llevadas a cabo hoy, consiguió sumar dos valiosos empates ante dos grandes maestros extranjeros: el indio Raunak Sadhwani (de 21 años, 6° preclasificado con 2638 puntos de Elo y N° 77 del mundo) y el ruso Aleksey Goganov (de 35 años y 2483 puntos de Elo).

En esta competencia, el chico nacido en el barrio porteño de San Cristóbal está intentando establecer una nueva plusmarca mundial: convertirse en el ajedrecista que a más temprana edad consigue el título de gran maestro en el historial de esta actividad. El récord en precocidad está en poder del joven norteamericano (de padres indios) Abhimanyu Mishra (nacido el 5/2/2009), quien logró la marca el 30/06/2021, a los 12 años, 4 meses y 25 días.

Si el pequeño Fausti (nacido el 14/10/2013) consigue la hazaña el próximo jueves -día de la finalización de la prueba-, habrá establecido una nueva plusmarca mundial, a los 12 años, 4 meses y 19 días. Pero todavía falta.

Faustino quiere convertirse en el
Como se sabe, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según el acrónimo francés) dispone que, para la homologación del título de gran maestro, el ajedrecista deberá obtener tres normas, y desde enero de 2022, ese requisito fue reajustado a que dos de ellas deberán lograrse en torneos cerrados y una, en un abierto.

Por ello, Fausti -así llamado por sus familiares y colegas- que logró dos performances en los torneos cerrados Prodigios y Leyendas, en Madrid, y en el Memorial Szmetan-Giardelli, en Buenos Aires, necesita sumar la tercera en una competencia abierta. Y junto a sus padres tomó la decisión de intentar la hazaña en el Open Aeroflot en Moscú.

Cuanto más fuertes sean sus adversarios y consiga empatarles o ganarles, no sólo ganará puntos para su Elo, sino que su performance será mayor y estará más cerca de cumplir con los 2600 puntos soñados. Por eso es importante que se mantenga en la parte alta de la tabla de posiciones, porque allí generalmente se ubican los mejores jugadores. Y en un torneo abierto por sistema suizo, el fixture se confecciona con el emparejamiento de jugadores con igual o similar puntaje.

Para lograr la plusmarca el niño deberá enfrentarse como mínimo con tres grandes maestros (hasta el momento jugó con dos) y que su actuación alcance una performance de más de 2600 puntos. Fausti posee un Elo de 2526 y, de acuerdo al puntaje de sus ocasionales rivales (el sorteo se realiza al final de cada jornada), la victoria, el empate o la derrota lo acercará o alejará de su propósito.

Mientras tanto el Messi del Ajedrez sigue su marcha en Moscú; al cabo de 5 ruedas se encuentra invicto, totaliza 3,5 puntos y se ubica en el puesto N° 17 de la tabla general en la que arrancó preclasificado N° 35. Hasta el momento su performance es de 2589 puntos, por eso es necesario que se enfrente a rivales exigentes para llegar a 2600 puntos. Está cerca, pero aún falta.

Si bien en la jornada de ayer tuvo un desempeño irregular, con un empate en una partida que tenía ganada, y una victoria en un juego en el que estaba perdido, el maestro internacional Faustino Oro volvió hoy a jugar con la soltura y solidez con la que lo hace habitualmente. En gran forma logró empatarle a uno de los candidatos de la prueba y una de las grandes figuras del ajedrez indio, el joven Raunak Sadhwani.

La igualdad llegó después de 26 jugadas y algo más de una hora de partida de una Apertura Escocesa. Fausti fue el conductor de las piezas blancas y no pasó ningún sobresalto. Su rival propuso el empate con la repetición de movimientos. Resulta curioso cómo los ajedrecistas con más fuerza de juego que la del niño, comienzan a respetarlo y no intentan o arriesgan en forzar una posición.

A continuación, en la quinta rueda, su rival fue el local Aleksey Goganov, y si bien Fausti llevó las piezas negras, su juego fue impecable para enfrentarse a una Apertura Catalana. Casi de memoria realizó sus primeras 13 jugadas, mientras su rival había consumido casi media hora. Se apoderó de la iniciativa y dominó el juego. Y, aunque la posición de sus piezas era mejor que las de Goganov, resultaba muy difícil encontrar la manera de ganar el juego.

Lamentablemente, sobre el final de la partida, el sitio web de la transmisión oficial colapsó, y no pudieron seguirse en vivo los movimientos de ésta y de ninguna otra partida. Más tarde fue oficializado como empate el resultado del juego, al cabo de 37 jugadas, pero no hubo informe alguno sobre lo sucedido.

Mañana será una jornada con solo una partida; en la sexta rueda Faustino irá con blancas ante el gran maestro ruso Ivan Rozum, de 34 años y 2444 puntos de Elo. Para mantener en vilo el sueño de la plusmarca, el niño estará obligado a ganar para no bajar su performance y acercarse a los 2600 puntos.

La tarea será dificultosa y compleja, y sobre todo para un niño, aunque se llame Faustino Oro y tenga una asombrosa capacidad para jugar al ajedrez.

