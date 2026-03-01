La argentina Ailín Pérez sigue imparable en la UFC: ganó su sexta pelea consecutiva y realizó su tradicional festejo

La argentina se impuso por decisión unánime

Ailín Pérez obtuvo una victoria clave al imponerse por decisión unánime (29-28 en todas las tarjetas) a la estadounidense Macy Chiasson durante el evento UFC Fight Night 268, resultado que afianza su avance hacia lo más alto del ranking peso gallo y acelera sus oportunidades para disputar los cinturones principales.

El combate se desarrolló en la Ciudad de México y fue pactado a tres asaltos. Allí se reflejó el dominio de Pérez en los rounds finales, permitiéndole inclinar la puntuación de los jueces a su favor y consolidar lo que constituye su sexta victoria consecutiva en UFC. Con este resultado, la peleadora nacida en Hurlingham se apropia del séptimo lugar en la clasificación de la categoría, reforzando un crecimiento que la proyecta como una de las figuras emergentes de las artes marciales mixtas en el ámbito internacional.

Con esta nueva victoria, Ailín alcanzó la segunda mejor marca histórica del peso, quedando inmediatamente en la lista de máximas contendientes al título mundial, actualmente en poder de Kayla Harrison.

La estadounidense, octava en el ranking y ex ganadora del programa TUF, llegó a esta pelea con una trayectoria probada, pero afectada por una racha negativa. A lo largo de 2025, no consiguió triunfos y acumula, con esta, tres derrotas consecutivas por decisión unánime.

El nivel de rivalidad, amplificada en los días previos al evento a través de medios y redes sociales, e incluso en el pesaje, generó una expectativa poco habitual incluso para competencias de UFC en la región. La determinación de Ailín Pérez en los últimos dos rounds resultó decisiva, logrando mantener el control y la distancia frente a una rival de fuerte presencia mediática y deportiva.

Como es habitual en Fiona, el apodo por el cual es conocida en el mundo de las artes marciales mixtas, hizo su celebración insignia una vez que conoció el resultado del combate: el baile de twerk. Tras eso, saludo con respeto a su rival y volvió a celebrar con su típico movimiento de caderas, esta vez en el piso del octágono.

Tras el cierre del enfrentamiento, Pérez se dirigió al público con una declaración cargada de emoción y sentido de pertenencia: “Soy argentina, la conch* de su madre, pero viva México“, exclamó la atleta, dirigiéndose a las tribunas que colmaron el recinto y dejando clara la conexión simbólica que sintió con la audiencia local en el contexto de un evento internacional.

La peleadora argentina Ailín Pérez logró una nueva victoria en la UFC y sueña con pelear por el título mundial de peso gallo (@ClubDeLasMMA)

Lejos de limitarse a celebrar su triunfo, Ailín Pérez incrementó la intensidad de su participación pública al finalizar el enfrentamiento, mencionando el nombre de quien considera la siguiente meta deportiva en su carrera: “El título tiene mi nombre, pero esta noche vine a buscar a Tracy Cortez“, afirmó la argentina desde el octágono,

Cortez, una de las máximas referentes de la categoría y figura central de UFC en la división femenina de peso gallo, representa el desafío inmediato más ambicioso para Pérez, quien busca consolidar su presencia entre las primeras posiciones del ranking mundial.

A lo largo del último tiempo, el enfrentamiento verbal entre Cortez y Pérez se alimentó de distintos episodios, comenzando, cuando Cortez se midió ante Rose Namajunas. En ese momento, la peleadora mexicana debió cortar su cabello para cumplir con el peso reglamentario, lo que derivó en un mensaje desafiante de Pérez. Luego, la situación se invirtió: Fiona atravesó problemas con la balanza y fue la azteca quien le respondió en redes sociales. Por lo pronto, la argentina festejará su victoria ante Chiasson que le permite seguir en su camino ascendente en las artes marciales mixtas.