Faustino Oro dio el primer paso rumbo al sueño de convertirse en el gran maestro más joven de la historia del ajedrez

Faustino Oro venció al local Artem Polkovnikyan en el Open Internacional Aeroflot (Crédito: aeroflotopen)

El prodigio argentino Faustino Oro, de 12 años, puso primera; en la rueda inaugural del 21° Open Internacional Aeroflot de Ajedrez que se lleva a cabo en los salones del hotel The Carlton, en Moscú, logró una valiosa victoria ante el maestro FIDE, el juvenil ajedrecista ruso Artem Polkovnikyan, de 15 años, y así sostuvo el avance hacia lo conquista de su nuevo sueño: convertirse en el gran maestro más joven de la historia de este juego.

Durante su carrera los ajedrecistas saben que durante el proceso formativo de la actividad deben sortear varias máximas. Vencer a rivales más débiles y ganar una partida ganada, son dos de ellas. Por eso no fue extraño que horas antes del comienzo del certamen, cuando Faustino fue consultado por las mayores dificultades que tiene este juego, el niño nacido hace doce años en el barrio San Cristóbal en Buenos Aires, no dudó: “Ganar las partidas ganadas me parece bastante difícil. En el Open de Aeroflot estaré jugando contra grandes maestros que, obviamente, no se van a rendir con facilidad”.

Y una prueba de ello sucedió hoy, en la 1ª rueda de la competencia que reúne a 169 jugadores de 16 naciones -entre ellos 49 con el título de gran maestro y otras 8 grandes maestras femeninas-, donde el pequeño Fausti superó dos de esos axiomas: derrotó a un maestro FIDE –una categoría inferior a la suya- y se impuso en buena forma, una vez que supo consolidar su ventaja en la partida.

El sorteo de la rueda posicionó al maestro internacional Faustino Oro (2516 puntos de Elo) como conductor de las piezas negras ante uno de los mejores juveniles rusos de la región portuaria de Rostov. Tal vez, el maestro FIDE Polkovnikyan (Elo 2357) no posea la experiencia del roce en pruebas internacionales como ha tenido el niño Oro, desde que sus padres (Alejandro y Romina) tomaron la decisión en 2023, de trasladarse a España para que su hijo pudiera enfrentarse y medirse con los mejores ajedrecistas del mundo. Pero el joven Polkovnikyan es un jugador ruso y esa credencial es suficiente para comprender el riesgo al que uno se enfrenta.

El niño argentino planteó una defensa siciliana para contener el avance del banco blanco; las primeras 10 jugadas fueron realizadas casi de memoria por ambos bandos, hasta que en la jugada siguiente Fausti decidió salirse de los caminos conocidos y ensayó un movimiento distinto. La innovación le devoró 18 minutos de su tiempo, y en una partida con ritmo de juego de 60 minutos más 30 segundos adicionales por movimiento pareció algo excesivo. Pero no fue así.

Después de 23 jugadas, el argentino y el ruso disponían sólo de 11 minutos para conseguir ganar, empatar o perder la partida. La posición era de igualdad, pero la armonía de las piezas negras volcaba una pequeña preferencia. Tal vez fueron los nervios, la ansiedad o un simple error de cálculo por parte del blanco lo que torció la balanza y le permitió al pequeño Fausti tomar las riendas del juego. Su rival sacrificó un alfil a cambio de tres peones, pero no hubo compensación. Faustino se quedó con una posición superior, tenía clara ventaja y ahora sólo debía encontrar el remate para ganar el juego. Disponía sólo de 9 minutos, pero se hallaba “como pez en el agua”.

“Durante las partidas disfruto más de las posiciones cuando los dos estamos apurados de tiempo. Las aperturas son generalmente lentas, y a mí me gusta jugar los medio juegos tensos y con muchas piezas. Eso me suele gustar más” había señalado durante la charla antes de la partida.

Faustino Oro tendrá actividad el domingo en el certamen (Crédito: aeroflotopen)

Finalmente, este niño, Faustino Oro, de 12 años, que posee una asombrosa capacidad para descifrar este juego, efectuó de manera casi perfecta sus siguientes 20 movimientos hasta que su rival le extendió la mano en señal de abandono. Al cabo de 45 jugadas y poco más de dos horas de juego había logrado su primera victoria, su primer paso hacia su sueño: convertirse en el gran maestro más precoz en el historial de este juego.

Todavía falta mucho, le esperan ocho duras ruedas que, incluso, en algunas jornadas como mañana, el lunes y el miércoles deberá jugar dos partidas por día y alcanzar la puntuación necesaria para la obtención de la 3ª y definitiva norma de gran maestro.

Si bien es difícil la explicación para el aficionado o para los que desconocen la reglamentación del juego, deberá comprenderse que, para lograr su objetivo, el niño Faustino Oro deberá a lo largo de las nueve jornadas enfrentarse al menos con 3 grandes maestros y 2 maestros internacionales o maestros FIDE, ya que necesita que el 50% de sus rivales sean jugadores titulados, y lo más importante, deberá conseguir una performance superior a los 2600 puntos de Elo. Ello dependerá del promedio de la fuerza de juego de sus ocasionales adversarios (el fixture se confecciona al final de cada rueda), que determinarán cuántos puntos deberá totalizar para lograr la norma.

Es decir, cuánto más fuertes sean sus contrarios (34 lo superan en la preclasificación) y si consigue afrontarlos con victorias o empates, las chances del niño argentino serán mayores, y tal vez, una cosecha de 5 o 5,5 puntos sobre 9 posibles le bastarán para cumplir con los requisitos de la performance.

Por lo pronto, mañana en la 2ª rueda (comenzará a las 6 de Buenos Aires), el “Messi del ajedrez” llevará las blancas ante otro ajedrecista ruso, el maestro internacional Erik Obgolts, de 24 años y 2351 puntos de Elo. Más tarde, desde las 11 de Buenos Aires se jugará la 3ª rueda.