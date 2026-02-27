Matías Kranevitter iba a ser reemplazado a los 33 minutos, se negó a salir y siguió en cancha: la reacción del DT

El ex jugador de River Plate protagonizó este llamativo momento durante un partido del Fatih Karagümrük de Turquía

El ex volante central de River Plate Matías Kranevitter protagonizó un particular momento en el encuentro que terminó con derrota de su actual equipo, Fatih Karagümrük, por 3-1 frente al Trabzonspor en el inicio de la fecha 24 de la Superliga de Turquía.

Todo sucedió a los 33 minutos del partido, que estaba igualado 1-1 por los goles de Paul Onuachu para el cuadro ganador y Daniele Verde para el plantel de Kranevitter. El entrenador Aleksandar Stanojević había determinado que el mediocampista argentino se retire de la cancha para permitir el ingreso de su compañero Berkay Özcan, pero en ese momento llegó lo inesperado: el Colo se negó a retirarse de la cancha con visibles gestos en dirección al banco de suplentes y, de manera reiterada, hizo que no con uno de sus brazos para frenar la modificación.

Incluso, la transmisión oficial llegó a presentarla en el marcador y la dio por hecha, pero finalmente se impuso la opinión del ex hombre del Atlético de Madrid y Stanojević terminó dándole un abrazo contenedor a Özcan descartando el movimiento de piezas. De igual manera, el director técnico concretó el cambio en el entretiempo. Sin embargo, el equipo no se acomodó al intercambio y recibió dos goles de Chibuike Nwaiwu en los primeros cinco minutos de la segunda parte para configurar el 3-1 final.

La transmisión oficial de beIN Sports brindó un poco de contexto a las imágenes, ya que no se observaron muecas de dolor en el sudamericano por alguna dolencia durante ese extracto: “Matías Kranevitter, que estuvo a punto de abandonar el partido debido a una lesión en la primera mitad del encuentro, no quiso ser sustituido después de decir que se sentía bien”. “Al comienzo de la segunda mitad, Berkay Özcan entró en sustitución de Kranevitter”, informaron.

El gesto de Kranevitter para frenar el cambio (Captura de video)

La señal entrevistó al técnico serbio al término del encuentro, pero la conversación giró en torno a la caída en condición de visitante en el Papara Park de la región turca de Trebisonda: “Perdimos tras dos jugadas a balón parado al inicio del segundo tiempo. Por supuesto, Trabzonspor es un buen equipo, pueden jugar de diferentes formas, construyendo el juego, con centros o a balón parado. Esta es su calidad, pero nosotros fuimos muy ingenuos al encajar dos goles en dos minutos. Ese fue nuestro error”. “No entiendo cómo puede pasar esto a este nivel. Seguiremos luchando”, amplió en conferencia de prensa.

Además, diferentes portales se enfocaron en el particular suceso, aunque evitaron subirle el tono. El portal Cumhuriyet lo catalogó como un “momento curioso” y acompañaron la versión de la cadena televisiva: “Berkay Özcan se preparó para ingresar en lugar de Kranevitter, quien tenía una lesión, pero no quiso salir del campo. El partido continuó”.

Las agencias de noticias Anadolu Ajansi y Demirören Haber Ajansı hicieron notar el contrapunto de Matías Kranevitter con su técnico en cada una de sus crónicas. “A pesar de que el cambio se mostró en el marcador, el jugador insistió en que no estaba lesionado y quería seguir en el campo”, afirmó la primera fuente citada, mientras que la segunda remató: “Aunque el cuarto árbitro mostró el cambio en el cartel, Kranevitter no quiso salir y la sustitución fue cancelada”.

El jugador de 32 años arribó al Fatih Karagümrük en septiembre de 2025, luego de haber concretado su segunda etapa en River Plate. En la presente temporada, el ex hombre de la selección argentina acumula un gol en 18 juegos dentro de un equipo que ocupa la última posición del campeonato sobre 18 conjuntos con 13 puntos en 24 presentaciones y está a 8 unidades del primer rival directo que se salva del descenso.