Fue una de las promesas del Manchester United, brilló en el Mundial 2018 y está cerca de llegar a un gigante de Brasil

Jesse Lingard, del Nottingham Forest, en acción durante un partido de Premier League ante West Ham (Reuters/Paul Childs)

El fútbol brasileño continúa importando figuras desde Europa y en este caso, el Corinthians está muy cerca de concretar la incorporación del mediocampista inglés Jesse Lingard, quien ha jugado en las últimas dos temporadas en la liga de Corea del Sur y supo ser una de las promesas del Manchester United.

El club paulista resolvió los aspectos financieros, a la espera de finalizar los trámites burocráticos y definir la llegada del futbolista de 33 años, según informó la cadena ESPN. De esta manera, el Timao podría fichar a otro destacado futbolista del Viejo Continente, ya que cuenta en el plantel con el neerlandés Memphis Depay.

Lingard, quien anotó 35 goles en 232 partidos con el Manchester United, inició su carrera como una de las grandes promesas del club inglés. Su desempeño lo llevó a integrar la selección de Inglaterra en la Copa del Mundo de Rusia, en 2018. Luego, perdió espacio en el equipo y pasó por las filas del West Ham y Nottingham Forest de la Premier League antes de trasladarse al FC Seoul (Corea del Sur) en 2024.

El futbolista inglés Jesse Lingard, durante su presentación como nuevo jugador Seoul FC, en la capital surcoreana. (EFE/EPA/YONHAP)

Lingard se encuentra actualmente sin equipo, ya que su etapa en el fútbol de Asia culminó en diciembre de 2025 y esta nueva posibilidad de incorporarse a uno de los clubes más populares de Brasil podría ser el relanzamiento de su carrera en una liga competitiva. Además, el Timao se encuentra tercero en el Brasileirao y jugará la Copa Libertadores 2026 por haberse consagrado campeón de la Copa de Brasil.

De acuerdo con la información de la citada fuente, Corinthians confía en que los últimos trámites administrativos se completarán este mismo fin de semana, lo que permitirá sumar la experiencia internacional de Jesse Lingard a su plantel de cara al tramo decisivo de la temporada.

El avance en las negociaciones surge tras intensos esfuerzos de la directiva corinthiana por resolver las pretensiones económicas del futbolista británico, quien tiene el pase en su poder. El medio brasileño Terra explicó que el club paulista ajustó las cuestiones financieras y administrativas vinculadas al fichaje, y espera que todo el proceso contractual quede definido en las próximas horas.

El Corinthians vio en Lingard una “oportunidad de mercado” dada la trayectoria que el mediocampista acumuló en Europa, con especial énfasis en su rendimiento durante la Premier League en el lustro que coincidió en el Manchester United con futbolistas como Memphis Depay en la temporada 2015/16. Esta experiencia es clave para la apuesta del Timao, que busca fortalecer su plantel en competencia nacional e internacional.

Jesse Lingard celebra un gol con la camiseta del Nottingham Forest (Reuters/Ed Sykes)

A pesar de un interés inicial del Remo, otro equipo brasileño de menor fuste, las gestiones no progresaron y ahora Lingard tiene como destino más probable a Corinthians, que aguarda la definición final y prevé que las novedades se anuncien a la brevedad.

El contexto deportivo inmediato muestra al Corinthians de Dorival Júnior preparando su duelo ante Novorizontino como visitante este sábado 28, correspondiente a la semifinal del Campeonato Paulista. Posteriormente, recibirá al Coritiba el 11 de marzo y jugará fuera frente a la Chapecoense el 19/3. Estos dos últimos compromisos corresponden al Brasileirao.

En cuanto a su carrera, Jesse Lingard fue una pieza clave para la selección inglesa de Gareth Southgate en el Mundial de Rusia 2018, donde participó de 6 partidos y convirtió un gol. Su mayor éxito estuvo en Manchester United entre 2011 y 2022, siendo clave en los títulos de Europa League, FA Cup y Copa de la Liga. También fue cedido al West Ham, Nottingham Forest, Derby County, Leicester City, Birmingham y Brighton & Hove antes de emigrar al fútbol coreano.