Fernando Batista asumirá como nuevo técnico de la selección de Costa Rica: los dos entrenadores europeos a los que relegó

El argentino viene de dirigir a Venezuela, combinado con el que quedó al borde de llegar al repechaje para el Mundial 2026

El Bocha, de 55 años,
El Bocha, de 55 años, fue lateral derecho y se destacó en Argentinos, San Lorenzo y All Boys, entre otros clubes (REUTERS/Andres Cuenca)

La Selección de Costa Rica eligió al argentino Fernando Batista, de 55 años, como su nuevo director técnico, con el objetivo de liderar el proceso de transición rumbo al Mundial 2030. La decisión fue tomada por el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol tras un proceso de selección, orientado a renovar la identidad futbolística del equipo nacional, luego de que no lograra acceder a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El proceso de selección estuvo marcado por entrevistas presenciales y la evaluación de candidatos con experiencia internacional. Entre los finalistas se encontraban el español Robert Moreno y el neerlandés Patrick Kluivert, pero la propuesta metodológica de Batista resultó determinante para la dirigencia.

La federación priorizó perfiles técnicos con trayectoria en selecciones nacionales, experiencia en el manejo de ventanas FIFA y capacidad de gestión para desarrollar proyectos a mediano y largo plazo.

Por qué fue elegido Batista

La principal fortaleza de Fernando Batista es su enfoque en el orden táctico y el desarrollo integral del futbolista, acreditado por su trabajo reciente al frente de la selección de Venezuela, que quedó a un paso de disputar el repechaje para jugar el Mundial 2026. Tras una buena eliminatoria, el rendimiento de la Vinotinto decayó en las últimas fechas.

Formador en gran parte de su carrera, el Bocha Batista supo estar a cargo de las selecciones Sub 20 y Sub 23 de Argentina.

La votación definitiva se realizó en la sede de la federación este miércoles, donde los miembros del Comité Ejecutivo analizaron los informes de entrevistas con los postulantes. La elección final se redujo a un empate entre Batista y Robert Moreno, reflejando un intenso debate sobre el rumbo deportivo del equipo.

Tuvo especial peso la recomendación directa de Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay, cuya influencia técnica y paso reciente por Costa Rica fueron tomados en cuenta por los directivos al decantarse por Batista.

Próximos compromisos y desafíos inmediatos para la selección

Batista cuenta con poco tiempo de adaptación, ya que el calendario incluye dos partidos amistosos el 27 y el 31 de marzo. Ambos encuentros se jugarán en Amán ante Jordania e Irán y serán la primera oportunidad para que el técnico evalúe a los jugadores convocados y escoja las piezas básicas de su esquema.

Estos compromisos marcarán el inicio del ciclo 2026 bajo la conducción técnica de Batista, con expectativas renovadas para la selección.

Aunque el argentino ha sido elegido, la Federación Costarricense de Fútbol debe finalizar los detalles contractuales para oficializar su incorporación. Entre los aspectos pendientes figuran el presupuesto salarial, la composición del cuerpo técnico, las condiciones generales y la duración del contrato, que sería hasta 2030, con opción a ser renovado si el combinado tico logra la plaza para el certamen ecuménico.

La llegada del nuevo director técnico refuerza el objetivo de Costa Rica de consolidar una identidad futbolística duradera tras la decepción por no lograr un cupo para el Mundial 2026, con el Piojo Miguel Herrera como orientador. En las manos de Batista está la misión de que los ticos, que disputaron seis Copas del Mundo, vuelvan a la principal competencia a nivel selecciones.

