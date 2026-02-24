Un luchador de MMA noqueó a su rival con el brazo totalmente quebrado: el momento en el que se dio cuenta de la lesión

La escalofriante lesión de un luchador de MMA durante una pelea

La jornada de MMA en Tallahassee quedó marcada por un giro inesperado en el evento de artes marciales mixtas Combat Night. Drew Zima, luchador amateur, logró una victoria por nocaut técnico sobre Logan Diedrich, pero el festejo se vio opacado por una lesión grave que no advirtió hasta el momento de levantar los brazos en señal de triunfo. El combate evidenció el alcance de la adrenalina y la capacidad del cuerpo humano para ignorar el dolor extremo en situaciones límite.

El enfrentamiento tuvo su punto culminante cuando Zima acorraló a Diedrich contra la jaula y descargó una serie de ganchos. En ese intercambio, un potente golpe de izquierda fracturó su antebrazo. La intensidad del momento lo llevó a continuar el ataque, propinando golpes con ambas manos y sumando una patada a la cabeza, sin percibir la gravedad de la lesión. Solo la intervención del árbitro puso fin al combate.

El júbilo invadió la jaula mientras el público aclamaba la actuación de Zima. En la transmisión oficial, sin embargo, se pudo ver cuando el luchador se dirigió al centro del octágono, lanzó un grito victorioso y alzó el brazo derecho. Solo al intentar levantar el izquierdo advirtió que algo no estaba bien: el brazo cedió de manera antinatural y la confusión reemplazó el entusiasmo inicial.

El luchador se dio cuenta que tenía una grave lesión tras el final del combate

Visiblemente afectado, Zima sujetó con fuerza su muñeca izquierda y se dejó caer al piso. Según el relato del propio protagonista, se quitó el protector bucal y se mantuvo en el suelo, procesando el dolor y la sorpresa. La escena fue registrada en video, aportando una dimensión adicional al episodio y revelando el desconcierto del equipo y los asistentes.

En ese momento, una persona que documentaba la pelea le preguntó a Zima lo sucedido. La breve conversación, citada por MMA Fighting y otros medios especializados, expuso la crudeza de la situación.

“Oye, ¿qué pasó?”, preguntó el camarógrafo. “¡Tengo el brazo roto!”, respondió Zima. “¿Estás bien?”, insistió el camarógrafo. “Hermano”, replicó el luchador, resumiendo el impacto del incidente.

La victoria de Zima en Combat Night Tallahassee atrajo la atención no solo por el desenlace del combate, sino por la secuencia que siguió al nocaut técnico. El luchador, que hasta ese momento parecía ileso, terminó con una fractura en su brazo, de la cual prefirió no hacer referencia en sus redes sociales, en las que se limitó a compartir el video del momento y las postales que dejó la velada.

La escena, que se viralizó en las redes sociales, provocó debate entre aficionados. El luchador argentino campeón de PFL, Emiliano Sordi, compartió la grabación y escribió: “La adrenalina hace que realmente no sientas nada”. Otro usuario comentó: “Me paso con los dedos, tengo 3 ligamentos cortados y cuando jugaba al rugby y siendo arquero ni sentía que se habían cortado”, mientras que un tercero agregó: “¡Ah! le pega tres manos más con el brazo quebrado".

La organización Combat Night no emitió aún un parte médico oficial sobre el estado de Zima. El luchador, por su parte, fue atendido de inmediato y se encuentra en proceso de recuperación, según informaron testigos presentes en el evento.