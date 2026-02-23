“Ofertón irrechazable”: la estrella mundial que podría reforzar al clásico rival del Inter Miami de Messi en la MLS

Inter Miami en el primer partido de la temporada 2026 de la MLS ante Los Anteles FC (@InterMiamiCF)

A días del cierre del mercado de fichajes de la MLS, el delantero Antoine Griezmann se encuentra en el centro de conversaciones avanzadas para dejar el Atlético de Madrid y convertirse en la próxima figura internacional de Orlando City. El interés del club estadounidense se concentra en asegurar la llegada del francés antes del 26 de marzo, último día de la ventana principal de transferencias en Estados Unidos, según informaron The Athletic y Sport.

Los directivos del Orlando City, encabezados por Ricardo Moreira —director deportivo y general manager—, han viajado reiteradamente a España con el objetivo de cerrar el fichaje. Esta insistencia responde, en buena medida, al peso numérico que podría suponer la llegada de Griezmann: con más de 200 goles logrados con la camiseta del Atlético de Madrid, el francés ostenta el título de máximo goleador histórico del club, una marca que lo ubica como uno de los delanteros más destacados de la última década.

La portada de Sport sobre la oferta que recibió Griezmann de una franquicia de la MLS

La posible contratación del atacante no solo reforzaría al equipo en el plano deportivo, sino que replicaría la estrategia que llevó en 2015 a fichar a Kaká, Balón de Oro y nombre propio de aquel desembarco del club en la MLS. Posteriormente, nombres como Nani (2019-2021) consolidaron el perfil internacional del conjunto de Florida.

El club de Orlando dispone de los llamados “discovery rights” sobre Griezmann, lo que, de acuerdo con la normativa estadounidense, concede preferencia para incorporarlo. Aunque existen otros tres clubes de la MLS con interés, Orlando City es el único con la prioridad formal para negociar su llegada, precisó The Athletic. Los términos económicos del traspaso no han trascendido, pero fuentes de ambos medios coinciden en describir la oferta como “irrechazable”.

El interés norteamericano no sorprende. Griezmann ha manifestado en reiteradas ocasiones su afinidad por el deporte y la cultura de Estados Unidos. Suele pasar sus vacaciones en territorio estadounidense y se le ha visto en partidos de la NBA. Incluso, en el pasado, equipos como el Inter Miami de Lionel Messi (el clásico rival) y Los Ángeles FC se interesaron por él, aunque, por cuestiones regulatorias o de cupo de jugadores franquicia (“designated players”), estas negociaciones no prosperaron.

Antoine Griezmann, figura del Atlético de Madrid, fue tentado por el Orlando City de la MLS (REUTERS/Ana Beltran)

Pese al clima de negociación y la expectativa en Florida, las directivas del Atlético y el propio Griezmann han pactado, hasta el momento, continuar juntos al menos hasta el final de la temporada actual. Fuentes citadas coinciden en que “parece poco probable” que el delantero abandone el club madrileño a mitad de año competitivo. Su contrato, tras una reciente renovación ligada al reequilibrio salarial, se extiende hasta junio de 2027.

En la vigente campaña, Griezmann suma seis goles en La Liga, a los que hay que añadir cinco en la Copa del Rey y otro tanto, más dos asistencias, en la Champions League. El Atlético ocupa el cuarto lugar en el campeonato local y se encuentra en la puerta de la final de la Copa del Rey, tras golear 4-0 al Barcelona en semifinales. El partido de vuelta será el 3 de marzo en el Camp Nou y la final está fijada para el 18 de abril.

De concretarse el traspaso en verano, Griezmann se uniría a una corta lista de estrellas europeas como Lionel Messi, Son Heung-min, Thomas Muller y su ex compañero de selección Hugo Lloris, que han impulsado el prestigio de la MLS en los últimos años. El “Principito” inició su andadura en el fútbol grande con Real Sociedad, donde marcó 52 goles en cinco temporadas antes de vestir la camiseta del Atlético por primera vez en 2014. Tras una etapa con 133 goles en otras tantas temporadas —con un mínimo de 20 por curso—, fichó por el Barcelona en una operación valuada en 120 millones de euros, para regresar finalmente al Atlético bajo la dirección de Diego Simeone.

A nivel de títulos, aunque Griezmann no ha conquistado una liga local, suma la Europa League, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y una Copa del Rey con Barcelona. Entre sus distinciones individuales, ha sido dos veces tercer lugar del Balón de Oro, ha marcado 44 goles con la selección de Francia y se proclamó campeón del mundial con su país.

Al margen del gran fichaje que representaría Griezmann, Orlando City atraviesa una etapa enfocada en juventud. Este receso fortaleció el plantel firmando tres prospectos brasileños bajo el mecanismo “under-22 initiative”, que incentiva la contratación de talentos menores de 22 años. El equipo —propiedad de los hermanos Mark y Zygi Wilf, quienes también comandan la franquicia de fútbol americano Minnesota Vikings— finalizó la pasada temporada en el noveno puesto de la Conferencia Este, habiendo logrado el segundo y cuarto lugar en 2023 y 2024, respectivamente. En su historia reciente destaca el título de la U.S. Open Cup de 2022, el primero como equipo de primera división.

Orlando City perdió recientemente su primer partido de esta campaña, con marcador de 2-1 ante New York Red Bulls, y ve en el desembarco de Griezmann el movimiento capaz de modificar su proyección inmediata, mientras la MLS busca consolidarse como plataforma de estrellas globales.