El análisis de Astrada y Ruggeri sobre la crisis de Gallardo en River: un DT “superado por la situación” y la “falta de líderes”

La derrota 1-0 contra Vélez Sarsfield en el Estadio José Amalfitani profundizó la fuerte crisis de River Plate y Marcelo Gallardo puso en duda su continuidad en la institución. El Millonario arrastra tres derrotas al hilo en el Torneo Apertura y perdió 13 partidos de los últimos 20 encuentros. El panorama en el elenco de Núñez no es el mejor y personajes históricos como Leonardo Astrada y Óscar Ruggeri apuntaron contra el presente futbolístico de la institución.

Los exfutbolistas de River y actuales panelistas del programa F90 de ESPN hicieron hincapié en la actualidad del equipo tras la derrota en Liniers contra el Fortín. “Poné la mirada en cuando se va ahora con Vélez y lo que se vio en el partido de Tigre. Era un tipo al que lo había superado la situación. No le encuentra la forma a sus jugadores que contrató”, comenzó el Cabezón Ruggeri.

Cuando le preguntaron si el Muñeco Gallardo tenía que dar un paso al costado, el exmarcador central fue contundente: “Lo mejor es que siga Gallardo”. Luego, añadió: “No sé qué decisión va a tomar. Lo único que te digo... Esperá al jueves que es un partido de local. La gente se va a expresar más allá de lo que hagas en la cancha. Va a estar duro el tema. Pero si no llega a estar Gallardo en el banco el jueves, ahí quiero ver a los jugadores”.

*La postura de Leo Astrada sobre el presente de River

El debate sobre la actualidad del Millonario también se centró en el rendimiento de los futbolistas. Cuando le preguntaron a Leonardo Astrada si había algunos jugadores a los que “les pesa la camiseta”, fue categórico: “Seguramente, sí”. El exdirector técnico de River hizo hincapié en la actitud que mostraron los jugadores en Liniers.

“Hay falta de confianza. La reacción que hubo en el segundo tiempo... El primer tiempo fue terrible. Te chocaban y te tiraban. La segunda pelota era de Vélez. El uno contra uno lo perdiste. River no podía pasar mitad de cancha, no podía hacer dos pases. ¿Qué es lo que pasó en el segundo tiempo para poder arrinconar un poco a Vélez? Se cansaron, sí, pero no importa. Vos tenés que hacer algo para cansarlo a Vélez. Se empezó a jugar a otra cosa”, argumentó Astrada.

Por su parte, Óscar Ruggeri se refirió al plantel del cuadro de Núñez y soltó: “No se compra al líder. No tiene líderes”. Cuando el panel recordó los referentes del primer ciclo de Gallardo y nombró a futbolistas como Leonardo Ponzio, Jonathan Maidana y Enzo Pérez, Leonardo Astrada destacó: “Tenían ascendencia natural, pero no tenían el liderazgo total. El liderazgo en sí era de Marcelo a la cabeza. Ponzio, después Enzo. Ponzio el último año jugó muy poco, pero estaba ahí”.

*El debate sobre los líderes del plantel de River

“No tiene el liderazgo que tenían Enzo y Ponzio. Tiene tipos de experiencia, pero yo no creo que tengan el liderazgo que tenían los otros”, agregó el exmediocampista. Cuando Ruggeri le preguntó a Astrada quiénes son los jugadores de experiencia en el plantel actual del Millonario, respondió: “Tuvo una etapa en la que tenía una cabeza con cinco o seis acompañantes. Después pasó a ser la cabeza de Enzo con tres acompañantes. Hoy no tiene esa cabeza. Sí tiene tipos de experiencia como Armani, Montiel, Pezzella. Juanfer es más en lo futbolístico”.

El Cabezón Ruggeri puntualizó en el lateral derecho de la selección argentina: “Montiel salió campeón del mundo, pero no es un tipo que se te va a plantar y me va a hablar a mí y me va a hacer temblar. Más vale que salió campeón del mundo. No porque salgas campeón del mundo sos líder”.

Mientras Marcelo Gallardo define su futuro en la institución, River Plate volverá a tener actividad en el Torneo Apertura el próximo jueves 26 de febrero: recibirá a Banfield en el Estadio Monumental a partir de las 19:30.