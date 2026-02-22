Deportes

El Santos fue eliminado del Torneo Paulista por el humilde Novorizontino: el error de Neymar que inició la debacle

El Peixe cayó 2-1 en la última jugada del partido. El delantero necesita rodaje y buenos rendimientos para pelear por un lugar en la lista de la selección de Brasil para el Mundial

"Fue mío", aceptó el delantero ante sus compañeros

La eliminación de Santos en los cuartos de final del Campeonato Paulista tras perder 2-1 ante Novorizontino ha generado fuertes repercusiones en el fútbol brasileño. Como capitán, Neymar fue centro de atención, pero su desempeño estuvo lejos de lo esperado, lo que abre un interrogante sobre su futuro en la selección de Brasil de cara al Mundial 2026.

El encuentro se jugó en el campo de Novorizontino este domingo. El equipo local abrió el marcador cuando Neymar perdió el balón en defensa: Tavinho interceptó el pase y asistió a Rômulo, que anotó el primer gol. De inmediato, el delantero asumió su responsabilidad frente a sus compañeros, reconociendo su falla. “Fue mi error, fue mi error”, repitió de cara a varios de sus compañeros, en un mea culpa que resultó grabado por la transmisión oficial.

La actuación del astro brasileño fue discreta. En la primera mitad, apenas tuvo intervenciones cercanas al área rival y no logró influir en el juego ofensivo. Aunque Santos disfrutó de mayor posesión —un 63%—, fue incapaz de transformar ese control en ocasiones de peligro real, registrando solo tres remates al arco frente a los doce de Novorizontino, que supo aprovechar mucho mejor sus avances.

El empate llegó gracias a Gabriel Bontempo, quien aprovechó un balón dividido tras una intervención de Gabigol. El defensor argentino Adonis Frías también participó en la jugada, habilitando el avance que derivó en el tanto para Santos. Sin embargo, la reacción fue insuficiente y, en el minuto final, Léo Naldi marcó de cabeza el gol de la clasificación tras un centro de Vinicius Paiva.

El equipo de la Serie B eliminó a Neymar

Tras el partido, Neymar se mostró autocrítico y, frente al grupo, insistió en que la responsabilidad por el primer gol recibido era suya. El delantero, de 34 años, manifestó su pesar por la eliminación y la importancia del error cometido en defensa.

El rendimiento de Santos pareció sostenerse en la posesión, pero adoleció de profundidad y eficacia en ataque. Esta inconsistencia permitió a Novorizontino, que milita en la Serie B del Brasileirao, aprovechar sus oportunidades y mantenerse sólido en defensa. El equipo local mantiene un récord perfecto como anfitrión en el torneo, con cinco victorias en cinco partidos, incluyendo triunfos sobre equipos como Palmeiras y el propio Santos.

La derrota se produce en un instante decisivo para Neymar. El delantero regresó apenas unas semanas antes de esta eliminación, tras recuperarse de una lesión sufrida a fines de 2025, y busca consolidarse como referente de Santos en medio de la expectativa por una posible convocatoria de Carlo Ancelotti para la selección nacional. Este traspié complica sus posibilidades de integrar la lista para el Mundial 2026, ya que el técnico valora de manera especial el rendimiento en su club.

El éxito de Novorizontino tiene además un carácter histórico. El equipo alcanza por segunda vez en su historia las semifinales del Paulistão, tras conseguirlo por primera vez en 2024.

La actitud de Neymar en el vestuario, asumiendo públicamente la responsabilidad, refleja la presión y las expectativas sobre su carrera en esta etapa, en la que por los problemas físicos llegó a pensar en retirarse. Todavía tiene margen para pelear por un lugar en el Mundial: su equipo también contará con la vidriera de la Copa Sudamericana.

