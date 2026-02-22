El cántico hostil contra Vinícius por el que La Liga investiga al Osasuna: la provocación del delantero del Madrid tras marcarle un gol

El futbolista del Real Madrid sufrió cantos violentos de parte del público del Osasuna, que reaccionó luego de una provocación del delantero brasileño tras anotar un gol

La Liga de Fútbol Profesional (LaLiga) abrió una investigación oficial después de que se hicieran públicos cánticos ofensivos dirigidos a Vinícius Junior durante el partido entre Real Madrid y Osasuna en el estadio El Sadar, en Pamplona, correspondiente a la fecha 25 de la Liga española. El episodio, marcado por la tensión en las tribunas y el clima adverso hacia el delantero brasileño, se produjo durante el encuentro en el que el equipo blanco sufrió una derrota por 2-1, resultado que incrementó la presión sobre la plantilla dirigida por Álvaro Arbeloa.

La investigación de LaLiga se centra en un video viralizado en redes sociales donde se escucha a un grupo de hinchas, identificados como parte de Indar Gorri, entonar el cántico “muérete” dirigido a Vinícius Junior. De acuerdo con ese medio, los cánticos también habrían alcanzado al defensor central Raúl Asencio, integrante del conjunto merengue. LaLiga busca determinar el alcance de estos hechos y si corresponde aplicar sanciones disciplinarias.

Durante los noventa minutos, el ambiente en El Sadar se caracterizó por una hostilidad persistente hacia Vinícius Junior, quien fue objeto de silbidos y burlas, incluidas referencias a la pérdida del Balón de Oro 2024, obtenido por Rodri, y la frase “balón de playa”. El delantero brasileño, que recientemente denunció insultos racistas en otro encuentro, protagonizó uno de los momentos centrales del partido al marcar el gol del empate para el Real Madrid y responder a la tribuna local con un gesto provocador: tras anotar, se llevó el dedo índice a la oreja y luego mostró su dorsal a los aficionados, desafiando abiertamente a quienes lo abucheaban.

El partido, que había comenzado con un dominio defensivo de Osasuna, derivó en tensión no solo dentro del campo sino también en las gradas. El primer gol del conjunto navarro llegó a través de un penal ejecutado por Ante Budimir tras una infracción de Thibaut Courtois. Luego, en la segunda mitad, Vinícius Junior igualó el marcador tras una asistencia de Fede Valverde, pero la reacción local no tardó: Raúl García sentenció el 2-1 en los minutos finales, consolidando la victoria de Osasuna y dejando al Real Madrid en una posición vulnerable en la tabla, a la espera del resultado de Barcelona ante Levante.

La respuesta institucional no se limitó a la investigación de LaLiga. El Club Atlético Osasuna emitió un comunicado en el que anunció la apertura de una investigación interna para esclarecer los incidentes ocurridos tras el partido. En el mensaje, la entidad lamentó “las imágenes que se han presenciado en las zonas interiores del estadio una vez concluido el encuentro, las escenas de pánico y la afectación que ello ha tenido sobre socios y socias que desalojaban el estadio en ese momento celebrando una gran victoria de su equipo”.

La jornada se vio empañada además por disturbios tras el pitido final, cuando las fuerzas de seguridad intervinieron para detener a un simpatizante que arrojó una petaca al campo de juego. La intervención policial derivó en dos arrestos, el del implicado y el de otro hincha que intentó interferir en la detención.

Osasuna dio el golpe y venció como local al Real Madrid

Este nuevo episodio reactualiza el debate sobre el comportamiento de ciertos sectores de la afición en los estadios de España. No es la primera vez que Vinícius Junior enfrenta hostilidades en Pamplona. En 2023, un video difundido por redes sociales documentó insultos racistas en su contra en ese mismo escenario. En aquel caso, LaLiga presentó una denuncia ante los tribunales locales, aunque el proceso se archivó de manera provisional en 2024, al no poder identificarse a los responsables.

La respuesta de Vinícius Junior en el campo, tanto futbolística como gestual, se produjo en un contexto de presión mediática por el reciente cruce con Gianluca Prestianni, a quien el delantero del Real Madrid acusó de insultos racistas durante un partido de Champions League frente al Benfica. Mientras la resolución de ese caso aún se encuentra pendiente, el brasileño volvió a estar en el centro de la escena, tanto por su desempeño deportivo como por las reacciones que provoca en los estadios.

Las investigaciones abiertas, tanto por parte de LaLiga como del Club Atlético Osasuna, mantienen la atención de los organismos deportivos y de la opinión pública, en momentos en que el fútbol español examina sus protocolos para prevenir y sancionar conductas discriminatorias o violentas en los recintos deportivos. Por ahora, los incidentes de El Sadar suman un nuevo capítulo a la agenda de conflictos alrededor de la figura de Vinícius Junior.