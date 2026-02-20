La llamativa pregunta que sorprendió a Carlos Alcaraz tras un partido en Doha

"¿Tú nunca te cansas?", le preguntó el tenista ruso al español

El avance de Carlos Alcaraz en el torneo de Doha no solo confirma su solidez física, sino que expone la creciente dificultad que encuentran sus rivales para igualar su ritmo. En los cuartos de final, el tenista murciano enfrentó a Karen Khachanov, quien, hasta ese momento, no había logrado doblegarlo en encuentros previos. Sin embargo, el ruso llevó el partido a un punto máximo de exigencia, arrebatándole el primer set en un disputado tie-break, lo que marcó su mejor actuación de la temporada.

La respuesta de Alcaraz no se hizo esperar. Apoyándose en su resistencia y capacidad para sostener largos intercambios, el español revirtió la situación en la segunda y tercera manga. Al finalizar el duelo, el propio Khachanov dejó traslucir la admiración y el desgaste que supuso enfrentarse al número uno: “¿Tú nunca te cansas?”, le preguntó en tono jocoso mientras compartían un abrazo en la red. El murciano replicó con sencillez: “Intento que no”, provocando la risa de ambos antes de que el ruso le pidiera: “Cánsate una vez, hombre”.

La victoria de Alcaraz, con parciales de 6-7, 6-4 y 6-3, no solo refleja su capacidad técnica sino también su temple ante la adversidad, especialmente tras vivir un inicio condicionado por errores no forzados y una discusión con la juez de silla.

El intercambo entre Karen Khachanov y Carlos Alcaraz (REUTERS/Mohammed Salem)

El desenlace de la primera manga resultó adverso para el murciano, quien cedió el set en el desempate luego de protagonizar varios cruces polémicos con la jueza y perder ritmo a causa de los desaciertos propios. Khachanov aprovechó estos momentos con un juego sólido y efectivo, llevando su servicio al límite y forzando el desenlace en el tie-break. Durante ese desempate, Alcaraz llegó a estar 0-4 abajo, una diferencia que el ruso capitalizó para inaugurar el marcador a su favor.

Ya en el segundo set, Alcaraz encontró la reacción que definiría el partido. El primer break llegó en el tercer turno de saque de Khachanov, una jugada que cambió la dinámica del encuentro. El español recuperó la iniciativa, imponiéndose en la red y variando su juego para desesperar al ruso, cuyo rendimiento físico comenzó a menguar con el paso de los minutos. Apoyado por la frescura que le llevó a quedarse con el segundo parcial, Alcaraz llevó el partido al tercer y definitivo set.

La tendencia se mantuvo en el set final, donde un nuevo break en el tercer juego sentenció prácticamente el destino del duelo. Desde ese punto, Alcaraz sostuvo la ventaja y ejecutó un tenis brillante, sin dar margen de recuperación a Khachanov. Tras sellar su pase, el público en Doha premió la entrega del español, quien continúa en la lucha por el título.

La victoria sobre Khachanov no solo reafirma la fortaleza mental de Alcaraz, sino que también lo coloca en una posición destacada entre los finalistas del Torneo de Doha. Tras superar tres rondas consecutivas, el español suma méritos como favorito gracias a una combinación de resistencia física, decisión táctica y momentos de alto nivel técnico.

El próximo obstáculo será Rublev, quien espera en la antesala de la final. Con la progresión mostrada en las últimas jornadas y la capacidad para sobreponerse a contextos adversos, Alcaraz afrontará el reto con la mirada puesta en el título y en seguir consolidándose como una de las figuras principales del tenis mundial.