La impactante fortuna que podría amasar Jutta Leerdam, la “diva” de los Juegos Olímpicos de Invierno y pareja de Jake Paul

Jutta Leerdam, durante su participación en la cita de Italia, donde captó los flashes cada vez que salió al hielo (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Jutta Leerdam, destacada figura neerlandesa del patinaje de velocidad, se convirtió en el centro de atención de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina tras obtener dos medallas —una de oro y una de plata— y establecer un récord olímpico. Su logro en los 1.000 metros no solo le otorgó reconocimiento deportivo, sino que también la situó en el foco mediático internacional por un gesto que podría haberle generado una bonificación millonaria. Después de cruzar la meta, Leerdam exhibió su sujetador deportivo de una reconocida marca patrocinadora, y expertos estiman que este hecho le habría reportado un ingreso inmediato cercano a USD 1 millón (más de EUR 900.000).

El impacto de este gesto fue inmediato en sus redes sociales, donde suma alrededor de nueve millones de seguidores. La imagen se viralizó, elevando su valor mediático y comercial y atrayendo el interés de marcas y seguidores más allá del ámbito deportivo. Frederique de Laat, fundadora de la agencia Branthlete, explicó al diario AD que un acuerdo publicitario surgido a partir de este momento podría superar el millón de dólares.

La visibilidad de Leerdam en plataformas como Instagram y TikTok —con casi 6,5 millones y 3 millones de seguidores respectivamente— la ubica entre las atletas olímpicas con mayor influencia en la actualidad. Meindert Schut, editor jefe de la revista Quote, calculó que, gracias a sus seguidores, la patinadora podría obtener cerca de un céntimo de euro por cada seguidor en cada publicación promocional, lo que supondría ingresos de hasta USD 87.000 por cada contenido. Este monto, según analistas, supera ampliamente la media en patrocinio deportivo olímpico. The Sun resaltó que Leerdam ha elevado la barra de monetización para las figuras olímpicas.

El potencial financiero de Leerdam va mucho más allá de acuerdos puntuales con marcas. Según Rob Wilson, profesor y especialista en comercio y finanzas deportivas entrevistado por el Daily Mail, “su valor añadido es independiente de su pareja (el boxeador e influencer) Jake Paul. Se trata de ella y de lo que es capaz de hacer... Jutta Leerdam podrá penetrar en los mercados en los que él esté activo, y habrá aficionados que sigan sus combates de boxeo. Además, Jake Paul también podrá beneficiarse de su desempeño, lo que los convertirá en un producto de marketing muy visible y comercialmente viable como pareja”. Wilson sostiene que, si diversifica sus actividades, los ingresos anuales de Leerdam podrían situarse “entre 8 y 10 millones de libras (es decir, pueden alcanzar los USD 13 millones) por año”, sobre todo durante los periodos de mayor actividad.

El festejo de Jutta Leerdam y Jake Paul, luego de conquista la medalla de plata en los 500 metros en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

La relación con el boxeador e influencer Jake Paul ha potenciado aún más la proyección pública de Leerdam. El youtuber presenció las dos finales olímpicas desde las gradas y celebró en redes sociales mediante mensajes y videos que alcanzaron a millones de usuarios. Esta sinergia mediática ha sido comparada por algunos analistas con la de parejas de alto impacto como Taylor Swift y Travis Kelce, convirtiendo a Leerdam y Paul en una marca conjunta de gran atractivo para empresas internacionales y audiencias jóvenes.

El fenómeno “diva” rodea a Leerdam tanto dentro como fuera de la pista. Su llegada en jet privado a Italia, documentada en Instagram, fue objeto de debate en Países Bajos e incluso recibió críticas del exfutbolista y comentarista Johan Derksen, quien la definió como “diva” por no haber viajado junto al resto del equipo, como indica el protocolo habitual. Pese a ello, la atleta cuenta con el respaldo y la admiración de amplios sectores del público, que valoran la transparencia con la que comparte detalles de su carrera y vida personal.

En cuanto a su trayectoria, Leerdam suma siete títulos mundiales y, antes de Milán-Cortina, ya ostentaba una medalla olímpica. En esta edición, amplió su palmarés con dos nuevas preseas. Su camino al oro incluyó superar el obstáculo de haber sido eliminada en una ronda clasificatoria de los 1.000 metros; sin embargo, recibió una segunda oportunidad del Comité Olímpico Neerlandés y concluyó en lo más alto del podio, consolidando su figura tanto deportiva como comercial.

El momento en el que mostró sus sostén tras ganar la medalla de oro (REUTERS/Yves Herman)