Deportes

Dura sanción a Matías Almeyda tras su escándalo en la Liga de España: se perderá la mitad del torneo

El Comité de Competición resolvió suspender al entrenador argentino durante siete fechas por sus incidentes en el partido ante Alavés

Guardar
Salió a la luz el insulto que le propinó Matías Almeyda a un árbitro de La Liga de España

La sanción impuesta a Matías Almeyda, entrenador del Sevilla FC, por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, ha alcanzado un nivel inédito en la presente temporada. El técnico argentino recibió siete partidos de suspensión tras su expulsión durante el encuentro ante el Deportivo Alavés en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. La sanción, desglosada en el acta arbitral y en el fallo del Comité, incluye diversas infracciones realizadas durante ese partido.

Según la redacción del acta, el árbitro Iosu Galech consignó: “En el minuto 85 el técnico Almeyda, Matías Jesús, fue expulsado por el siguiente motivo: Por protestar una de mis decisiones de manera ostensible, realizando gritos y gestos de desaprobación hacia mi persona, habiendo sido advertido escasos minutos antes por el asistente nº1 para que recondujera tanto su actitud como la conducta general de su banquillo”. Por este motivo, el Comité aplicó el artículo 127, que establece un mínimo de dos partidos de suspensión por protestas reiteradas.

Luego de la expulsión, la tensión en el campo subió de tono. El acta arbitral detalla que “una vez expulsado, se negó a abandonar el área técnica, siendo advertido en reiteradas ocasiones por parte del asistente nº 1 y del cuarto árbitro. Esta situación provocó la paralización del encuentro para indicarle nuevamente que debía abandonar el banquillo”. Esta conducta implicó la aplicación del artículo 121, que sanciona la negativa a abandonar el terreno de juego con un partido adicional.

El propio árbitro describió lo ocurrido: “Ante esta circunstancia, el citado entrenador se adentró en el terreno de juego y se colocó cara a cara a escasos centímetros de mí, en actitud desafiante e intimidatoria. Tras indicarle de manera reiterada que abandonara el terreno de juego siguió en la misma actitud, encarándose conmigo durante más de un minuto”. Por esta actitud, el Comité impuso tres partidos más de suspensión, de acuerdo al artículo 124, por menosprecio al árbitro y al cuarto colegiado. En la resolución se precisa que este castigo se aplica como una acción continuada.

El episodio se agravó cuando Almeyda, tras dejar la posición técnica, pateó una botella de agua con violencia. Según el acta, “una vez abandonó dicha posición pateó una botella de agua que se encontraba en el suelo de forma agresiva”. Por esta acción, encuadrada en el artículo 129 sobre conductas contrarias al buen orden deportivo, el Comité sumó un partido de sanción. El documento también refleja que “posteriormente, volvió al terreno de juego y se encaró con el cuarto árbitro en la misma actitud descrita anteriormente, teniendo que ser retirado del terreno de juego por miembros de su equipo y personal de seguridad del club. Como consecuencia de estos hechos, el encuentro estuvo detenido durante 3 minutos”.

En total, la sanción para Matías Almeyda quedó conformada por dos partidos por protestas, uno por negarse a abandonar el campo, tres por menosprecio y uno por conducta antideportiva. El Comité de Competición subrayó la gravedad de los hechos y la reiteración de las acciones, que quedaron reflejadas en el acta arbitral y en las pruebas aportadas.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Matías AlmeydaSevillaLa Liga

Últimas Noticias

Primer día de los últimos test de pretemporada de la F1: Colapinto salió a pista en el segundo turno de la práctica

En el circuito Sakhir de Baréin, el argentino completa la segunda parte del programa de trabajo de Alpine

Primer día de los últimos

La particular foto de Alejandro Garnacho en su álbum de vacaciones en Egipto que disparó los rumores: ¿confirmó su nuevo romance?

El delantero se mostró con el rostro tapado en compañía de una mujer. Al mismo tiempo, una joven española llamada Adriana Lobaz subió la misma postal a su perfil

La particular foto de Alejandro

El histórico vínculo de Fate como sponsor de Boca Juniors y River Plate que marcó una era en el fútbol argentino

La empresa argentina de neumáticos, que hoy anunció su cierre definitivo, se convirtió en la primera marca que auspició al mismo tiempo al Xeneize y el Millonario

El histórico vínculo de Fate

La historia de Gianluca Prestianni, el futbolista argentino de 20 años que fue acusado de racismo por Vinicius Jr.

El delantero argentino años quedó bajo investigación disciplinaria tras haber sido señalado por el atacante brasileño durante el partido de ida en Lisboa

La historia de Gianluca Prestianni,

A 25 años del sueño de Chucho Acasuso y la inolvidable final en su primer ATP: “Ahí sentí que podía jugar en la élite”

En 2001, a los 18 años y en su estreno en el circuito grande, el misionero encadenó varios batacazos y alcanzó la final de la primera edición del Argentina Open. “Fui en automático durante toda la semana, como que era algo normal”, recordó en Infobae

A 25 años del sueño
DEPORTES
Primer día de los últimos

Primer día de los últimos test de pretemporada de la F1: Franco Colapinto salió a pista en el segundo turno de la práctica

La particular foto de Alejandro Garnacho en su álbum de vacaciones en Egipto que disparó los rumores: ¿confirmó su nuevo romance?

El histórico vínculo de Fate como sponsor de Boca Juniors y River Plate que marcó una era en el fútbol argentino

La historia de Gianluca Prestianni, el futbolista argentino de 20 años que fue acusado de racismo por Vinicius Jr.

A 25 años del sueño de Chucho Acasuso y la inolvidable final en su primer ATP: “Ahí sentí que podía jugar en la élite”

TELESHOW
El tenso cruce entre Damián

El tenso cruce entre Damián Betular y Cachete Sierra en la gala de Masterchef Celebrity: “¡No soy tu amigo!"

Las imágenes inéditas del detrás de escena de Alejandra “Locomotora” Oliveras en En el barro

Flor Vigna se sinceró: “Hoy veo muchos patrones que ya no quiero repetir”

El gesto de Luck Ra que sorprendió a una emprendedora: “No le creí que era él y me mandó una prueba”

La furia de La Joaqui en MasterChef Celebrity: “¡Me mato la cabeza!”

INFOBAE AMÉRICA

Kiev impuso sanciones contra el

Kiev impuso sanciones contra el dictador de Bielorrusia por su apoyo a la invasión rusa de Ucrania

Peligro en Los Alpes italianos: dos muertos y múltiples avalanchas en menos de una semana

Ecuador activa tres procesos contra Colombia por la tasa del 30% y medidas comerciales recíprocas

La dictadura de Cuba se aferra a Rusia en medio de la crisis y pide diálogo con Estados Unidos para aliviar el bloqueo

La Fiscalía de EEUU acusará a Maduro de vender pasaportes diplomáticos a los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas