Dura sanción a Matías Almeyda tras su escándalo en la Liga de España: se perderá la mitad del torneo

Salió a la luz el insulto que le propinó Matías Almeyda a un árbitro de La Liga de España

La sanción impuesta a Matías Almeyda, entrenador del Sevilla FC, por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, ha alcanzado un nivel inédito en la presente temporada. El técnico argentino recibió siete partidos de suspensión tras su expulsión durante el encuentro ante el Deportivo Alavés en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. La sanción, desglosada en el acta arbitral y en el fallo del Comité, incluye diversas infracciones realizadas durante ese partido.

Según la redacción del acta, el árbitro Iosu Galech consignó: “En el minuto 85 el técnico Almeyda, Matías Jesús, fue expulsado por el siguiente motivo: Por protestar una de mis decisiones de manera ostensible, realizando gritos y gestos de desaprobación hacia mi persona, habiendo sido advertido escasos minutos antes por el asistente nº1 para que recondujera tanto su actitud como la conducta general de su banquillo”. Por este motivo, el Comité aplicó el artículo 127, que establece un mínimo de dos partidos de suspensión por protestas reiteradas.

Luego de la expulsión, la tensión en el campo subió de tono. El acta arbitral detalla que “una vez expulsado, se negó a abandonar el área técnica, siendo advertido en reiteradas ocasiones por parte del asistente nº 1 y del cuarto árbitro. Esta situación provocó la paralización del encuentro para indicarle nuevamente que debía abandonar el banquillo”. Esta conducta implicó la aplicación del artículo 121, que sanciona la negativa a abandonar el terreno de juego con un partido adicional.

El propio árbitro describió lo ocurrido: “Ante esta circunstancia, el citado entrenador se adentró en el terreno de juego y se colocó cara a cara a escasos centímetros de mí, en actitud desafiante e intimidatoria. Tras indicarle de manera reiterada que abandonara el terreno de juego siguió en la misma actitud, encarándose conmigo durante más de un minuto”. Por esta actitud, el Comité impuso tres partidos más de suspensión, de acuerdo al artículo 124, por menosprecio al árbitro y al cuarto colegiado. En la resolución se precisa que este castigo se aplica como una acción continuada.

El episodio se agravó cuando Almeyda, tras dejar la posición técnica, pateó una botella de agua con violencia. Según el acta, “una vez abandonó dicha posición pateó una botella de agua que se encontraba en el suelo de forma agresiva”. Por esta acción, encuadrada en el artículo 129 sobre conductas contrarias al buen orden deportivo, el Comité sumó un partido de sanción. El documento también refleja que “posteriormente, volvió al terreno de juego y se encaró con el cuarto árbitro en la misma actitud descrita anteriormente, teniendo que ser retirado del terreno de juego por miembros de su equipo y personal de seguridad del club. Como consecuencia de estos hechos, el encuentro estuvo detenido durante 3 minutos”.

En total, la sanción para Matías Almeyda quedó conformada por dos partidos por protestas, uno por negarse a abandonar el campo, tres por menosprecio y uno por conducta antideportiva. El Comité de Competición subrayó la gravedad de los hechos y la reiteración de las acciones, que quedaron reflejadas en el acta arbitral y en las pruebas aportadas.

Noticia en desarrollo...