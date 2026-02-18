Cruce de ídolos de River Plate por Gallardo: Astrada criticó una frase de Ramón Díaz y Emiliano pidió salir al aire para responder

La victoria de River Plate ante Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina tuvo tintes de desahogo para Marcelo Gallardo, a quien llegaron a preguntarle en la conferencia de prensa posterior si pensó en renunciar al cargo de entrenador durante los últimos días. En este contexto, una publicación de Ramón Díaz en sus redes sociales levantó polvareda antes del duelo contra el elenco de la Primera B Nacional, Leonardo Astrada salió a criticarla este miércoles y el hijo del Pelado, Emiliano, pidió salir al aire en ESPN para contar su versión.

Todo inició hace tres días. En la cuenta de Ramón en Instagram se difundió un posteo en el que se repasaba su carrera como futbolista con un breve texto, aunque resaltaba la frase del inicio: “Ganar no es lo más importante, es la única opción”. El conductor Sebastián Vignolo hizo foco en esto cuando le consultó a Astrada si estaba “enojado o fastidiado” por una cuestión que había pasado. Rápidamente, El Jefe no se hizo el distraído: “¿Con quién? Con una publicación. Sí, me molestaba. Ahora, soy más Gallardista que nunca".

Acto seguido, cuestionó quién fue el autor del escrito y apuntó directamente al hijo del DT, Emiliano Díaz: “Hubo una publicación de Ramón que no es de Ramón. En este momento... No sé si tiene un community manager (CM) o fue Emiliano. No era el momento de hacer esa publicación, porque cuando uno está tambaleando no te tienen que tumbar”.

“En River vos tenés una identificación, un cariño. Cuando está alguien nacido de la institución que no está bien... Una cosa es decir que no me gusta cómo juega y otra cosa es postularte. ¿Si soy más Gallardista que nunca? Sí, olvidate. Y esto lo va a hacer enojar. ¿Si lo quisieron tumbar? No sé, pero a mí no me gusta, no soy así. Esa aparición en momentos críticos no hace falta porque Ramón tiene su historia en River y, si tiene que volver, volverá solo. Yo lo tomé como una manera de postularse”, sentenció.

A partir de esto, Emiliano se comunicó con Vignolo para pedir aclarar la situación en vivo y se generó un tenso intercambio entre el hijo y mano derecha de Ramón Díaz, el segundo DT más ganador de la historia de la Banda, y Leonardo Astrada, dueño de 12 títulos, entre ellos la Copa Libertadores 1996 con el Pelado como técnico.

“Leo es una persona a la que quiero, que me ha ayudado muchísimo en mi carrera, él lo sabe. Fue tres años mi capitán y me conoce desde los nueve años. Y cuando pasa eso, a mí me dolió”, manifestó en primera instancia sobre la acusación. Y siguió con su respuesta: “Y yo no soy de aclarar nunca... Que dude de mi persona, él más conociéndome... Y yo siempre dije que si soy entrenador o intenté hacer esta carrera, aprendí mucho de sus valores como capitán. Y no soy también de aclarar... Nos fuimos del club en 2014 y nunca hicimos nada en contra de nadie, porque somos hinchas de River y queremos que a River le vaya bien. Hicimos toda nuestra carrera afuera”.

“Obviamente, la cuenta es manejada por un community manager de Brasil, por ahí pudo haber errado en alguna otra palabra, pero quería aclarar eso porque pueden dudar de nosotros como entrenadores y como el jugador que fui, pero como persona... Como persona duele y más de una persona a la que admiro y quiero mucho como Leo“, completó.

Acto seguido, Astrada le dio su parecer: “Te conozco, te quiero... Tengo mejor relación con vos que con tu viejo, por la etapa que fui jugador y como entrenador. Siempre tuvimos diferencias con tu viejo, pero las veces que nos vimos nos hemos saludado con mucho respeto. Lo que sí, para mí no era una declaración de tu viejo, porque yo lo conozco a tu viejo y sé perfectamente que no es capaz de hacer esta publicación. Digo que sí podía ser Emiliano, porque sé que maneja redes. Yo por eso lo llevé para ese lado. Si es un community manager, yo creo que ustedes tienen que estar al tanto de lo que se va a publicar, más por el momento en el que estaba River. Simplemente por eso”.

En este sentido, el ayudante de campo contó que habían firmado con una empresa para que maneje las redes sociales por tres años y que estaba enterado de las fotos que iban a subir, no así el texto elegido. “Bueno, pero por eso te digo. Hay que mirar por completo porque en la situación en la que estaba River...”, lo interrumpió Astrada, y Díaz hijo admitió: “Sí, fue un error”.

Lejos de achicarse, El Jefe retrucó: “Claro que sí, porque ustedes no necesitan ningún tipo de publicación para poder volver, porque ustedes pueden volver por todo lo que ganaron dentro de River. Me molestó aunque yo no esté metido adentro. En River me formé y soy reconocido gracias al club. Entonces, quiero que le vaya bien si están ustedes, Marcelo (Gallardo) o (Martín) Demichelis".

En consonancia, Emiliano aceptó la equivocación sobre el posteo de la discordia: “Sí, la publicación salió errada, pero quiero aclarar que tuvo cero intención. Nunca soy de confrontar a nadie, pero esto me dolió porque fue de parte tuya, y te admiro y te quiero mucho”. Instantes después, Astrada le pidió perdón por responsabilizarlo: “Disculpá por haber pensado que lo pusiste vos porque yo pensé que le manejabas las redes, disculpá”.

“No, no, no, está bien Leo. Pero nos conocemos desde los nueve años, Leo... Simplemente para aclarar eso. Cero tono de polémica”, cerró el ex jugador de San Lorenzo, que es parte del cuerpo técnico de su padre desde hace 15 años.