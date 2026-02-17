Deportes

La contundente defensa del tenista Ben Shelton tras el gesto de su pareja Trinity Rodman que generó polémica

La figura del fútbol femenino tuvo una reacción que generó debate en redes sociales cuando su pareja la abrazo luego de ganar el ATP 500 de Dallas

La reacción de la pareja de Shelton y la respuesta del novio

La consagración de Ben Shelton en el ATP 500 de Dallas se vio acompañada por un episodio fuera de la pista que generó repercusión en redes sociales. El estadounidense, actual número 9 del mundo, obtuvo el cuarto título de su carrera después de superar a Taylor Fritz por 3-6, 6-3 y 7-5 en una final disputada en el estado de Texas. El triunfo, que llegó luego de salvar tres puntos de campeonato, quedó en parte eclipsado por un intercambio entre el tenista y su pareja, la futbolista Trinity Rodman, que derivó en un cruce de comentarios en las redes sociales.

La secuencia ocurrió cuando Shelton se dirigió a su equipo para festejar el título y abrazó a Rodman, quien es una figura del Washington Spirit y es hija de la leyenda de la NBA Dennis Rodman. La futbolista, una de las mejor pagadas de la liga estadounidense, reaccionó con humor ante el evidente sudor del tenista: “¡Puaj… estás muy transpirado!”, le dijo, provocando risas en el entorno. Shelton respondió: “Te voy a traer toallas”, en una escena que rápidamente circuló en redes.

La interacción, lejos de quedar como una anécdota privada, atrajo comentarios de diferentes usuarios. Algunos cuestionaron la reacción de Rodman y otros apelaron a la empatía. Entre las respuestas, un internauta sugirió que la futbolista no tendría reparos ante el dinero y el estatus que acompañan el éxito deportivo: “Apuesto que ella no le dice ‘Puaj’’ al dinero y status que vienen junto al sudor”. Shelton intervino con una réplica tan breve como contundente: “Es la futbolista mejor pagada del mundo, por cierto”, subrayando el estatus profesional de su pareja.

Ben Shelton, el novio de la futbolista mejor pagada del mundo, respondió a un comentario despectivo en redes sociales, defendiendo la trayectoria de su pareja (Foto: @benshelton)

La defensa pública de Shelton se convirtió en uno de los puntos más comentados tras la final. En el intercambio, el tenista evitó extender la polémica y limitó su intervención a remarcar la posición de Rodman en el fútbol femenino. El episodio motivó reacciones variadas en la red social: “Ella también es deportista. Un poco de empatía y más amor por favor”, escribió una usuaria. Otro usuario consideró negativa la actitud de Rodman: “¡Qué gesto horrible!”. Un tercero aludió al entorno familiar de la futbolista: “Tener de suegro al loco de Dennis ya es mucho”, mientras que otro sugirió al tenista distanciarse: “Salí de ahí, Ben”.

La relación entre Shelton y Rodman se hizo pública en marzo de 2025, tras una serie de publicaciones en redes sociales y una tendencia viral en TikTok. La futbolista, con más de 280.000 seguidores en esa plataforma, respondió con humor a una publicación de Shelton en Instagram: “Shooter shoot supongo”. Poco después, ambos compartieron una fotografía juntos en un ascensor, acompañada por una reflexión del tenista: “He estado enfocado, pero sigo subiendo, aún estoy lejos de mi punto máximo”.

Shelton y su pareja compartieron un momento de alegría y orgullo, posando sonrientes con el trofeo

En entrevistas posteriores a Town & Country, Shelton reconoció la magnitud de la repercusión: “Supongo que por quién es, la gente se volvió un poco loca. Pero sí, fue una locura lo mucho que se volvió viral... y me di cuenta de que a la gente le importa tanto mi vida. Pero sí, estamos felices, sin duda”, declaró el tenista.

El título de Shelton en Dallas refuerza su posición entre los principales tenistas estadounidenses. El zurdo, de 23 años, logró su segunda victoria en tres enfrentamientos ante Fritz y sumó su octavo triunfo ante jugadores del Top 10. Su pareja, Rodman, continúa destacándose en la liga estadounidense como una de las futbolistas con mayor proyección y salario.

