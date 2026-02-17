Deportes

Aldosivi goleó 3-0 a San Miguel y se enfrentará a River Plate o Ciudad de Bolívar en los 16avos de la Copa Argentina

El Tiburón se quedó con la victoria ante El Trueno Verde y espera rival en la próxima fase. Ahora, Tigre choca con Claypole

Independiente Rivadavia es el vigente
Independiente Rivadavia es el vigente campeón del certamen (Crédito: @CSIRoficial/X

Los 32avos de final de la Copa Argentina continúan este martes. Más allá de la presentación de River Plate ante Ciudad de Bolívar, otros dos cruces sirven de anticipo a lo que sucederá en San Luis. En primer turno, Aldosivi venció 3-0 a San Miguel y Tigre se enfrenta a Claypole.

ALDOSIVI 3-0 SAN MIGUEL

El Tiburón se adelantó al Trueno Verde

Aldosivi goleó 3-0 a San Miguel y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina gracias a los goles de Joaquín Novillo, Tomás Fernández y Alan Sosa. Se enfrentará en la próxima fase al vencedor de la llave entre River Plate y Ciudad de Bolívar, que jugarán este martes desde las 22 en San Luis.

El Tiburón de Guillermo Farré encaminó el resultado y dejó a un costado su mala actualidad en el Torneo Apertura, que lo lleva a estar en el anteúltimo lugar de la Zona B. Novillo rompió la paridad en la primera etapa y, en el segundo tiempo, el ganador sufrió los embates rivales hasta que un blooper entre Dixon Rentería y Juan Manuel Lungarzo le dejó el 2-0 en bandeja a Fernández. Sosa liquidó el trámite en el cierre.

Por otro lado, el plantel de Gustavo Sapito Coleoni no logró dar el batacazo de la jornada, luego de estrenarse con un triunfo 1-0 ante Central Norte de Salta como local por la primera fecha de la Primera B Nacional.

Formaciones:

Aldosivi: Ignacio Chicco; Guillermo Enrique, Santiago Moya, Joaquín Novillo, Fernando Román; Franco Leyes, Martín García; Natanael Guzmán, Tomás Fernández, Agustín Palavecino; y Facundo De La Vega. DT: Guillermo Farré.

San Miguel: Juan Manuel Lungarzo; Lucio Pérez, Dixon Rentería, Facundo Cardozo, Alexis Cruz; Mateo Serra, Iván Ramírez, Leandro Desabato, Daniel Juárez; Máximo Oses y Bruno Nasta. DT: Gustavo Coleoni.

Estadio: Norberto Tomaghello

Árbitro: Bruno Amiconi

TIGRE VS. CLAYPOLE

Tigre registró un excelente comienzo
Tigre registró un excelente comienzo en el Torneo Apertura, donde resaltó la goleada 4-1 a River en el Monumental

Tigre y Claypole miden fuerzas en el Estadio Nuevo Francisco Urbano en su presentación por los 32avos de la Copa Argentina. Con arbitraje de Julio Barraza y televisación a cargo de TyC Sports. El vigente campeón, Independiente Rivadavia, espera por el ganador en la próxima ronda.

El Matador de Diego Dabove tuvo un gran inicio en el fútbol argentino con 13 sobre 15 puntos posibles en la Zona B del Torneo Apertura, donde resaltó la goleada 4-1 a River Plate en el Monumental, mientras que El Tambero tendrá su primer partido en el año con vistas al estreno de este domingo frente a Cañuelas por la primera fecha de la Primera C.

Partido en desarrollo...

Formaciones:

Tigre: Felipe Zenobio; Héctor Garay, Ramón Arias, Juan Manuel Villalba, Federico Álvarez; Manuel Fernández, Gonzalo Piñeiro, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Santiago López y Alfio Oviedo. DT: Diego Dabove.

Claypole: Joaquín Cabrera; Jonathan Benítez, Rodrigo Campanelli, Mario Godoy, Farid Jasni, Federico Cruz; Rodrigo Ortiz, Sergio Alfonzo, Sergio Acosta, Axel Paiva; Leonel Llodrá. DT: Roque Drago.

Estadio: Nuevo Francisco Urbano

Árbitro: Julio Barraza

Así está el cuadro de la Copa Argentina:

Aldosivi se suma a la
Aldosivi se suma a la lista de clasificados a la próxima fase

Todos los partidos de los 32avos de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia 2-0 Estudiantes de Caseros

Lanús 4-1 Sarmiento de La Banda

Estudiantes 4-0 Ituzaingó

Argentinos 1-1 (5-6) Ferrocarril Midland

Talleres 2-0 Argentino de Merlo

Platense 1-0 Argentino de Monte Maíz

Deportivo Riestra 1-0 Deportivo Maipú

Barracas Central 2-2 (4-3) Temperley

Rosario Central 2-0 Sportivo Belgrano (San Francisco)

Gimnasia y Esgrima de Jujuy 2-2 (5-4) Central Córdoba de Santiago del Estero

Aldosivi (Mar del Plata) 3-0 San Miguel

Martes 17 de febrero

19:45 - Tigre vs Claypole, en el Estadio Nuevo Francisco Urbano.

22 - River Plate vs Ciudad de Bolívar, en el Estadio Único La Pedrera.

Martes 24 de febrero

21:15 - Boca Juniors vs Gimnasia de Chivilcoy, en el Estadio Padre Martearena

25 de febrero

17:00 - San Martín (San Juan) vs Deportivo Madryn, en el Estadio Eduardo Gallardón.

21:15 - Godoy Cruz (Mendoza) vs Deportivo Morón, en el Estadio José Dellagiovanna.

Viernes 20 de marzo

- San Lorenzo vs Deportivo Rincón (Los Sauces, Neuquén), en horario y estadio a confirmar.

Miércoles 25 de marzo

- Banfield vs Real Pilar, en horario y estadio a confirmar.

- Atlético Tucumán vs Sportivo Barracas, en horario y estadio a confirmar.

Viernes 27 de marzo

- Belgrano (Córdoba) vs Atlético de Rafaela, en horario y estadio a confirmar.

- Independiente vs Atenas (Río IV), en horario y estadio a confirmar.

Sábado 28 de marzo

- Racing Club vs San Martín (Formosa), en horario y estadio a confirmar.

Domingo 29 de marzo

- Newell´s Old Boys vs Acassuso, en horario y estadio a confirmar.

- Huracán vs Olimpo (Bahía Blanca), en horario y estadio a confirmar.

Martes 31 de marzo

- Unión vs Agropecuario, en horario y estadio a confirmar.

Miércoles 01 de abril

- Instituto vs Atlanta, en horario y estadio a confirmar.

- Defensa y Justicia vs Chaco For Ever, en horario y estadio a confirmar.

Martes 07 de abril

- Estudiantes (Río IV) vs San Martín (Tucumán), en horario y estadio a confirmar.

- Vélez Sarsfield vs Deportivo Armenio, en horario y estadio a confirmar.

- Gimnasia y Esgrima (Mendoza) vs Gimnasia y Tiro (Salta), en horario y estadio a confirmar.

Miércoles 08 de abril

- Sarmiento (Junín) vs Tristán Suárez, en horario y estadio a confirmar.

-Gimnasia y Esgrima La Plata vs Camioneros, en horario y estadio a confirmar.

