Revelaron la oferta de 143 millones de dólares por Julián Álvarez que rechazó el Atlético de Madrid

Julián Álvarez celebra su último gol, ante el Barcelona (EFE/Juanjo Martín)

En medio de la irregularidad en la que navega el Atlético de Madrid, la vuelta al gol de Julián Álvarez representa una gran noticia. La semana pasada, el delantero, de 26 años, cortó una sequía de 16 partidos sin gritar en la semifinal de ida ante el Barcelona (fue triunfo 4-0) en territorio colchonero. El domingo, la Araña fue suplente e ingresó en el complemento, pero no pudo torcer el destino de la caída 3-0 ante el Rayo Vallecano, que generó una catarata de críticas al entrenador Diego Simeone.

En ese contexto, el portal El Desmarque, en un artículo firmado por Rubén Uría, reveló este lunes que el ex River Plate recibió una jugosísima oferta para emigrar en los últimos meses, pero el Colchonero la rechazó.

El atacante, campeón del mundo y bicampeón de América con la selección argentina, desembarcó en el Atleti proveniente del Manchester City en busca de mayor protagonismo y luego de un trabajo fino de convencimiento de varios de sus compañeros en la Albiceleste y del entrenador, el propio Simeone. Su nuevo club abonó cerca de 100 millones de dólares por su ficha, le hizo contrato por cinco años y le puso una cláusula de salida impagable: USD 600 millones.

Al cabo de la primera temporada, Julián no desentonó, aunque el Atlético no pudo coronar. Firmó 30 goles y los oferentes resurgieron. Según detalló El Desmarque, durante el Mundial de Clubes 2025, “Andrea Berta, director deportivo del Arsenal, llamó al Atlético de Madrid y les dijo que el Arsenal quería fichar a Julián. Durante esos días, el Arsenal presentó una oferta de 100 millones de euros más casi 20 en bonus por Julián Álvarez -el equivalente a 143 millones de dólares-. Una oferta que fue valorada y después, rechazada por el Atlético de Madrid. Miguel Ángel Gil le comunicó a Andrea Berta que Julián no salía, que no estaba en venta y que no había nada que negociar". El ofrecimiento incluía un vínculo de USD 26 millones anuales para el jugador.

De esta propuesta surgió la promesa del Colchonero de mejorarle el contrato a su jugador franquicia, situación que se demoró y, según el artículo, “incomodó a Julián y su agente”. Con Mateu Alemany como Director de Fútbol del club e interlocutor, la oferta se corporizó para entrar en vigencia a partir de junio de 2026.

“Julián Álvarez es feliz en Madrid, está contento y agradecido al Atlético de Madrid, pero insiste en repetir a sus allegados que quiere centrarse en el final de temporada, competir lo mejor posible, intentar ganar algún título y, a partir del 30 de junio, tomar una decisión sobre su situación”, subrayó Rubén Uría en su nota.

En este último mercado de pases, el Arsenal y el PSG sondearon la chance de sumarlo. Y el Barcelona, más allá de sus problemas económicos, también lo tiene en carpeta. Mientras, el Araña piensa en la defensa del título mundial con la selección argentina y en los desafíos inmediatos con el Atlético. Este miércoles, jugará la ida de los playoffs de la Champions League ante Brujas en Bélgica. Apuesta a terminar de martillar el pasaje a la final de la Copa del Rey ante el Barcelona. Y también piensa en mejorar en la Liga de España: el Colchonero aparece tercero en la tabla de posiciones -mismo escalón que el Villarreal-, a 15 puntos del líder, el Real Madrid.