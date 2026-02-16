Comenzó el AAT Challenger Tigre con destacada participación argentina

Máximo Zeitune ganó sus dos compromisos de la clasificación y será parte del cuadro principal del Challenger de Tigre I (Crédito: Prensa AAT)

Este lunes finalizó la clasificación del segundo Challenger de la temporada, organizado por la Asociación Argentina de Tenis: el AAT Challenger IEB+ edición Tigre I, que se disputa sobre las canchas de polvo de ladrillo del Club Náutico Hacoaj y que contará en el cuadro principal con la presencia de 16 tenistas locales.

La temporada 2026 levantó el telón en Argentina con una agenda cargada de competencia internacional. El estreno del año fue el AAT Challenger edición TCA, que tuvo como campeón a Franco Agamenone. Luego, el circuito hizo escala en Santa Fe con el Rosario Challenger 125, torneo que quedó en manos de Camilo Ugo Carabelli. El pasado domingo, en el ATP 250 Argentina Open coronó a Francisco Cerúndolo, quien sumó el cuarto título de su carrera. Desde este lunes, el foco se traslada a Tigre: durante dos semanas consecutivas, el Club Náutico Hacoaj será sede de dos nuevos torneos Challenger.

Para este martes, en las instalaciones del club de la Zona Norte, se esperan varios duelos albicelestes de primera ronda: Lautaro Midón (226°) enfrentará a Dante Pagani (971°); Juan Bautista Torres (356°) se medirá con Mariano Kestelboim (134°); y Luciano Ambrogi (388°) chocará ante Genaro Olivieri (229°).

La atracción principal del día será el cruce entre el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (202°), primer cabeza de serie, y el peruano Juan Pablo Varillas (280°).

Además, también se presentarán Carlos Zárate (598°), quien jugará ante el español Miguel Damas (305°); Nicolás Kicker (268°), frente al italiano Gianluca Cadenasso (228°); y Guido Justo (345°), que se medirá con el cordobés nacionalizado italiano Franco Agamenone (262°). Completan la jornada el brasileño Pedro Sakamoto (382°) contra el español Carlos Sánchez Jover (342°) y el peruano Gonzalo Bueno (218°) ante el brasileño Daniel Dutra da Silva (240°).

El único jugador argentino que logró superar la clasificación fue Máximo Zeitune tras imponerse a sus compatriotas Tomás Farjat y Valerio Aboian y se metió en el cuadro principal de 32 jugadores que irán en busca del título. Para el tucumano será su sexta participación en un main draw de este tipo de torneos, cinco de ellas disputadas en el país.

Al término del partido, Zeitune, expresó: “Fue un partido muy duro. Me tocó jugar ayer y hoy contra dos chicos con los que había perdido hace dos semanas. Pero vengo trabajando bien con mi equipo y, de a poco, estas situaciones se van haciendo más cotidianas, así que estoy contento de estar resolviendo mejor esos momentos”.

Y admitió: “La verdad es hermoso jugar acá en Buenos Aires, porque pueden venir familiares, el entrenador y todo el equipo de trabajo, y eso es un plus. Estoy muy contento porque me gusta mucho competir acá y espero que se puedan seguir haciendo estos torneos, porque sirven mucho para los chicos que estamos intentando meternos”.

En cuanto a la Beca Galperin al Mérito, sostuvo que representa una gran ayuda y también una motivación extra para competir en este tipo de torneos. Además, fue contundente con su deseo: “Voy a dar todo lo que pueda para poder llevármela”.

Los tenistas Lautaro Midón y Juan Manuel La Serna consiguieron la Beca Galperin al Mérito en 2025

La Beca Galperin al Mérito fue un éxito en 2025 y se renovará en 2026 con mayor cantidad de beneficiados y premios totales. Esta iniciativa de Marcos Galperin, que cuenta con el aval y supervisión de la Asociación Argentina de Tenis, busca promover el desarrollo de jóvenes tenistas en su inserción al profesionalismo. Por eso, se premia a aquellos jugadores menores de 22 años que más puntos ATP sumen en competencias internacionales jugadas en el país a lo largo del año.

En 2025 fueron 24 los tenistas (nacidos hasta el año 2003) que sumaron al menos un punto compitiendo en el país, en las 18 fechas internacionales de todos los niveles del tenis profesional. Lautaro Midón (110 puntos) fue el ganador del gran premio de 60.000 dólares; y Juan Manuel La Serna (53), del segundo puesto y 40.000 dólares. Dichas sumas serán utilizadas por los tenistas categoría 2004 para invertir en sus carreras durante esta temporada.

Para este año, que inició con el AAT Challenger edición TCA, el formato se renovó. Se mantienen los premios para el primer y segundo puesto, pero habrá más ganadores. Sobre el cierre de 2026, se disputará el Masters al Mérito Marcos Galperin durante La Semana del Tenis, con participación de los 5 primeros del ranking y un invitado de la organización.

El primero y segundo del ranking ganarán -respectivamente- 60 mil y 40 mil dólares cada uno, pero seguirán sumando de acuerdo a su performance en el Masters, al que accederán directamente en semifinales. Los otros cuatro jugadores (3°, 4°, 5° e invitado) comenzarán en cuartos de final. Cada uno de ellos ganará 5.000 dólares por participar, con un plus de 5.000 dólares por partido ganado (los dos primeros sumarán únicamente por partido ganado en el Masters).

El año recién comienza y tendrá una gran cantidad de competencias donde los jóvenes tenistas argentinos puedan cosechar puntos. En el primer Challenger del año, disputado en enero en TCA, ya lo hicieron tres de ellos: Lucio Ratti (7), Juan Estévez (7) y Máximo Zeitune (4).

Próximas fechas:

AAT Challenger 50 IEB+ edición Tigre I: 16 al 22 de febrero

AAT Challenger 50 IEB+ edición Tigre II: 23 de febrero al 1° de marzo

M25 Yerba Buena: 2 al 8 de marzo

M15 La Plata: 9 al 15 de marzo

Posiciones:

Juan Estevez - 12

Lucio Ratti - 10

Máximo Zeitune - 4

Carlos Zárate - 3