Ausencias de peso y un regreso clave: los convocados de River Plate y el equipo que imagina Gallardo para jugar con Ciudad de Bolívar

Gallardo buscará recuperar la senda del triunfo en el debut de River Plate en la Copa Argentina (Crédito: Fotobaires)

Con cambios sustanciales, River Plate confirmó la lista de convocados para el debut en la Copa Argentina. No están Marcos Acuña ni Franco Armani, mientras que el regreso de Fausto Vera fortalece el mediocampo en un momento donde el equipo busca recuperarse tras dos derrotas consecutivas y una profunda crisis futbolística. La ausencia de referentes y la apuesta por juveniles marcan el choque ante Ciudad de Bolívar, que se jugará este martes desde las 22 en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes.

Desde el cuerpo técnico confirmaron que Franco Armani no viajará a San Luis debido a que continúa en rehabilitación por un desgarro en el gemelo y molestias en el talón. De este modo, Santiago Beltrán ocupará la portería, consolidando su titularidad en una instancia clave del calendario.

Los 23 convocados anunciados por Marcelo Gallardo revelan otras sorpresas. Marcos Acuña quedó fuera tras presentar un cuadro febril y, en su lugar, ingresará el juvenil Facundo González. Las bajas dejan a Gallardo con margen acotado para diseñar una defensa sólida. En la zaga central, podrían aparecer Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, Paulo Díaz y Matías Viña, quienes suman experiencia para un partido donde el margen de error es mínimo tras la eliminación de la Copa Libertadores en el semestre previo.

Fausto Vera posa con la camiseta de River Plate tras firmar su contrato (@RiverPlate)

Fausto Vera vuelve a la titularidad, luego de cumplir su suspensión por expulsión contra Tigre y perderse el duelo ante Argentinos Juniors. El volante, ex Argentinos, Corinthians y Atlético Mineiro, se perfila como pieza central para equilibrar la línea media junto a Aníbal Moreno y Tomás Galván. La sociedad Vera-Moreno es una de las más confiables en el actual plantel y la ausencia del primero ante Argentinos resultó notoria, con un Kevin Castaño de bajo rendimiento que salió al entretiempo.

El presente de River Plate es motivo de alarma: con dos derrotas al hilo, falta de reacción anímica y la ausencia de una idea futbolística identificable para los hinchas. En este contexto, el cuerpo técnico no solo busca avanzar a la próxima ronda, sino cortar una racha adversa que minó la confianza.

En este sentido, Marcelo Gallardo planea modificaciones tácticas respecto al equipo que cayó en La Paternal. Tras el mal funcionamiento con tres centrales y una línea de cuatro volantes, River apostará por una formación más ofensiva: ingresarían Paulo Díaz y Matías Viña en defensa, mientras que Vera reemplazará a Galoppo en el mediocampo. En ataque se espera la continuidad de Agustín Ruberto y al menos otra variante entre Facundo Colidio, Maximiliano Salas e Ian Subiabre. La competencia interna se mantiene abierta, aunque Gallardo buscará dar minutos a juveniles como Subiabre y González.

De esta manera, el probable equipo de River Plate sería con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Agustín Ruberto y la duda entre Colidio, Salas o Subiabre.

Kendry Páez figura en la nómina y podría tener sus primeros minutos con la camiseta de River

Kendry Páez, refuerzo ecuatoriano, fue incluido en la lista de concentrados y podría sumar sus primeros minutos oficiales. Además, Juan Fernando Quintero asumirá el liderazgo en la generación de juego, ubicándose metros adelante del trinomio Vera-Moreno-Galván.

En tanto, Sebastián Driussi no fue convocado por decisión técnica, aunque su retorno podría concretarse en el siguiente compromiso ante Vélez Sarsfield, este domingo en Liniers.

Los convocados de River Plate para enfrentar a Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina

Arqueros: Santiago Beltrán y Ezequiel Centurión.

Defensores: Gonzalo Montiel, Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Paulo Díaz, Matías Viña, Facundo González.

Volantes: Fausto Vera, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero, Matías Galarza Fonda, Kendry Páez.

Delanteros: Facundo Colidio, Maximiliano Salas, Agustín Ruberto, Ian Subiabre, Joaquín Freitas.