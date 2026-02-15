Deportes

La desafiante frase del jefe de Alpine contra los equipo en medio de la “guerra de motores” que tiene en vilo a la Fórmula 1

Steve Nielsen disparó contra los otros motoristas que acusan que los impulsores de Mercedes están fuera de reglamento

El piloto argentino Franco Colapinto
El piloto argentino Franco Colapinto y el director del equipo Alpine, Steve Nielsen

Alpine desafió abiertamente a sus rivales en la Fórmula 1 a presentar una protesta formal si cuestionan la legalidad del motor Mercedes, advirtiendo además sobre el efecto dominó que puede provocar cualquier alteración en las normativas técnicas ya definidas por la máxima categoría. Para la escudería dirigida por Steve Nielsen, este debate va más allá de la posible ventaja sobre la pista y pone en juego la integridad misma de las reglas del campeonato, justo cuando se avecina un profundo cambio reglamentario en la temporada 2026.

Durante la serie de encuentros con la prensa tras la primera semana de pruebas en Bahréin, la tensión política aumentó ante el inminente inicio del campeonato 2026. Nielsen dejó claro que “tenemos plena confianza en Mercedes”, según testimonios publicados por Motorsport.

Además, planteó que cualquier intento de cambiar las reglas a último minuto podría incidir drásticamente en la filosofía regulatoria de la Fórmula 1: “Si decimos que un conjunto de reglamentos muy claramente establecidos, redactados, puede ser cuestionado de esta manera, entonces ¿qué más queda fuera de límites?”

El origen de la controversia radica en la forma en que el motor Mercedes cumple la exigencia normativa que fija la relación de compresión máxima en 16:1 durante las pruebas estáticas a temperatura ambiente. Sin embargo, algunos rivales sostienen que esa relación en Mercedes se eleva al 18.1 en condiciones reales de competición, lo que podría aportar un incremento de potencia de entre 15/20 caballos y unas 3 décimas por vueltas. Ante esto, diferentes fabricantes buscan ajustar el control sobre la relación de compresión antes del debut australiano el 8 de marzo.

Ante las especulaciones sobre posibles protestas, el jefe del equipo con base en Enstone fue enfático: “Supongo que tienen derecho a protestar, imagino. Pero si realmente lo sienten tan fuertemente, entonces que se jueguen algo y hagan algo al respecto”. Reclamó además que la atención del público no se desvíe por batallas ajenas a la pista, recordando lo ocurrido en el pasado con regulaciones polémicas como el difusor doble implementado por Brawn GP, que fue campeón mundial en 2009 de Pilotos con Jenson Button y Constructores.

Nielsen enfatizó que la interpretación del reglamento es inequívoca: “Dice muy claramente temperatura ambiente” al referirse a las condiciones bajo las que se verifica el parámetro técnico. Cuestionó que otras escuderías intenten introducir nuevos criterios de medición y respaldó la posición de Mercedes ante el entorno regulatorio de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

La actividad de Franco Colapinto
La actividad de Franco Colapinto en el último día de pretemporada de la Fórmula 1 en Baréin

La incertidumbre podría encontrar pronto nuevo cauce institucional. En los días previos a la apertura de la temporada, la FIA se prepara a organizar una reunión formal para explorar salidas de compromiso y evitar que la pugna derivada de la relación de compresión desemboque en una protesta legal de los resultados de carrera, algo que, según Nielsen, pondría en tela de juicio la credibilidad del deporte.

Alpine, el equipo del argentino Franco Colapinto, ahora equipo cliente de Mercedes, tiene incentivo directo en preservar la situación actual del reglamento, pero Nielsen insistió en que se trata de una cuestión estructural para la F1. Alertó que cualquier cambio precipitado en normas acordadas puede abrir la puerta a un escenario de incertidumbre constante: “Si de repente puedes tener un grupo de presión y cambiarlo, entonces entras en un mundo completamente distinto”.

Nielsen advirtió sobre el impacto para fabricantes y escuderías que invierten “una enorme cantidad de tiempo y dinero, y particularmente dinero, en esto, de buena fe”, y consideró que el deporte podría verse sometido a revisiones continuas fuera del marco de la seguridad. “Creo que la discusión sobre la relación de compresión es una cosa, pero creo que está muy claro”, remarcó el directivo británico.

Lograr un cambio en esta materia requiere más que una simple mayoría. Conforme al procedimiento, se demanda una súper mayoría del Comité Asesor de Unidades de Potencia, lo que obliga al aval de cuatro de los cinco fabricantes, así como de la FIA y la FOM. El debate sigue abierto y la capacidad de la Fórmula 1 para sostener la certidumbre regulatoria será puesta a prueba cuando los monoplazas tomen el circuito en Australia.

