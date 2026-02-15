Jutta Leerdam sumó otra medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno: la reacción de su novio Jake Paul

El festejo de Jutta Leerdam y Jake Paul, luego de conquista la medalla de plata en los 500 metros en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Jutta Leerdam consolidó su posición como una de las atletas más influyentes y admiradas del momento al conquistar la medalla de plata en los 500 metros femeninos de patinaje de velocidad en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. Fue acompañada por su novio, Jake Paul, quien celebró desde las gradas. Su logro, acompañado por el impacto que genera dentro y fuera de la pista, potencia su futuro como figura clave tanto en el deporte como en el universo digital, donde suma más de nueve millones de seguidores en distintas plataformas.

Leerdam llegó a la prueba de los 500 metros sin ser la favorita y ejecutó una carrera sólida, deteniendo el cronómetro en 37,15 segundos. Ese tiempo la colocó provisionalmente al frente de la clasificación y mantuvo en vilo a los asistentes, incluidos su prometido, Jake Paul, y la madre del boxeador, Pam, presentes en las gradas de Italia. El registro fue suficiente para aspirar al oro hasta que su compatriota Femke Kok protagonizó una marca aún más baja en la duodécima manga.

Kok cruzó la meta en 36,49 segundos, estableciendo un nuevo récord olímpico en la especialidad y relegando a Leerdam al segundo puesto. La japonesa Miho Takagi obtuvo el bronce con 37,27 segundos. Este resultado proporcionó a Leerdam su segunda medalla en esta edición de los Juegos, ya que días antes había ganado el oro en los 1.000 metros, la distancia en la que es bicampeona mundial y tricampeona europea.

La notoriedad de Leerdam trasciende lo deportivo. Es la deportista más seguida de los Juegos con nueve millones de seguidores en las redes sociales (6,1 en Instagram, 2,8 en Tik Tok, 305.000 en Facebook y 12.000 en X), conformó una comunidad que interactúa de manera constante con ella. La atleta, originaria de ‘s-Gravenzande, Países Bajos Meridional, optó en estos Juegos por comunicarse casi exclusivamente a través de sus redes, rechazando a la prensa tradicional y fortaleciendo su perfil de influencer.

La reacción de Jake Paul al ver la performance de Jutta Leerdam en los 500 metros en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Desde muy joven, Leerdam se convirtió en referente no sólo por sus títulos —a los 18 años ya era campeona mundial junior— sino por abordar temas como la salud menstrual y las presiones en el control del peso. El tratamiento de estas cuestiones sensibles le permitió conectar especialmente con el público femenino, derribando tabúes habituales en el deporte de élite y ampliando su influencia más allá de las competencias.

La esfera personal de Jutta Leerdam, marcada por su relación con Jake Paul, multiplica el interés mediático. Su vida expuesta atrajo aún más atención cuando ambos comenzaron a compartir, desde 2023, detalles de su vínculo a distancia entre Puerto Rico y los Países Bajos.

En esta oportunidad, el youtuber, boxeador y promotor, viajó hasta Italia junto a un equipo que documenta su día a día para alentar a Leerdam, mostrando el cruce entre el deporte tradicional y la cultura digital. En el momento de la competencia de 500 metros, Jake Paul mostró su felicidad ante el rendimiento de su pareja.

La celebración de Jutta Leerdam con su medalla de plata (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Aunque no todo es elogio en torno a la neerlandesa. Según publicó el Daily Mail, fue objeto de críticas tras arribar a Milán en un jet privado y separada del resto del equipo de Países Bajos, incrementando los comentarios sobre su exposición y estilo de vida.

En tanto que a sus 27 años, Leerdam contempló la posibilidad del retiro para dedicarse de lleno a su carrera como influencer y fortalecer su marca personal. Antes de estos Juegos Olímpicos, generó un gran caudal de comentarios al dar a entender que podría dejar las competencias y casarse con Jake Paul. La reacción de sus fanáticos fue inmediata: muchos le pidieron que siguiera compitiendo.

Leerdam demostró que su carrera deportiva y comercial están profundamente entrelazadas. Los especialistas subrayan que es la síntesis de resultados en la élite y visibilidad mediática.

La medalla plateada obtenida en los 500 metros refuerza su legado, pero también evidencia una transición en curso, en la que el deporte y las redes sociales se conjugan en una sola figura.