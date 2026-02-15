Deportes

El impresionante accidente que sufrió el hermano de Paul Aron: su auto terminó en llamas y el piloto fue hospitalizado

Ocurrió en la carrera Intercontinental GT Challenge de 12 horas en Bathurst Australia

Guardar
Terminó hospitalizado: hubo tres autos involucrados

Un accidente automovilístico interrumpió la carrera Intercontinental GT Challenge de 12 horas en Bathurst Australia, después de que tres vehículos colisionaran y uno de ellos se incendiara. Ralf Aron, líder de la competencia, fue hospitalizado en condición estable, mientras que otros incidentes, como un coche en llamas y el impacto de un piloto contra un canguro, marcaron la jornada, según informó The Sun.

El accidente principal se produjo cuando el Porsche de Johannes Zegler quedó detenido en la pista tras un incidente previo. Los equipos y comisarios sufrieron problemas de comunicación y no lograron advertir a los demás pilotos, lo que facilitó que Aron chocara directamente contra el vehículo detenido.

El coche de Aron, hermano de Paul, piloto de reserva de Alpine, escudería del argentino Franco Colapinto en la Fórmula 1, se prendió fuego al instante. Esto provocó que la carrera quedara interrumpida por la bandera roja, en medio de imágenes de gran impacto, que dieron la vuelta al mundo.

Aron y Zegler consiguieron salir de sus coches por sus propios medios. Zegler resultó ileso; Aron fue trasladado de inmediato a un hospital local en Orange, donde permanece bajo observación. Shea Adam, locutora durante la transmisión, destacó recogida por The Sun: “La buena noticia es que Ralf está estable”.

El equipo de Zegler confirmó que el piloto salió sin lesiones: “Lo primero es que Jimmy está bien. Salió del coche, eso es lo principal. El coche probablemente quedó hecho trizas”, explicó Mark Rosser al citado medio.

Horas antes, las alarmas se activaron cuando James Golding perdió el control de su Audi, que se incendió tras estrellarse contra un muro. Golding no sufrió heridas. Su equipo confirmó de inmediato que el piloto estaba en buen estado para evitar inquietudes en la competición.

El evento adquirió un tinte insólito cuando Christopher Mies, piloto alemán de HRT Ford Racing, impactó a unos 250 kilómetros por hora (155 mph) contra un canguro que cruzaba la pista. Mies describió después a The Sun que vio al animal solo en el preciso momento del impacto. El parabrisas quedó destruido y la sangre del canguro cubrió la parte frontal del vehículo, lo que le provocó la pérdida momentánea de visión.

Mies consiguió maniobrar para frenar en una zona segura. Relató la dificultad de reaccionar bajo la conmoción y la necesidad de priorizar su integridad: “Solo intenté hacer lo más seguro”, explicó.

La labor de los comisarios de pista fue cuestionada debido a los problemas de comunicación. Un comentarista consultado por The Sun señaló: “Probablemente el equipo vio las mismas imágenes que nosotros, pero no pudo comunicarse con su piloto”. Esta situación influyó directamente en la gravedad del accidente y reavivó el debate sobre los sistemas de alerta y seguridad en pruebas de resistencia.

Al finalizar, el estado de las barreras de seguridad y la tecnología de los vehículos permitieron evitar consecuencias mayores. Los pilotos y equipos compartieron su alivio tras comprobar que, pese a la peligrosidad de los hechos, los sistemas de seguridad respondieron y protegieron la vida de sus protagonistas.

Temas Relacionados

Ralf AronBathurst AustraliaHRT Ford Racingdeportes-argentinaPaul Aron

Últimas Noticias

El impactante video de Colapinto ejercitando su cuello: así se prepara para los nuevos tests de la Fórmula 1

El piloto argentino realiza una fuerte preparación física en su primera pretemporada en la Máxima

El impactante video de Colapinto

La impensada polémica que envuelve al curling en los Juegos Olímpicos de Invierno: denuncia de trampa y un video “irregular”

La controversia se desató en el triunfo de Canadá ante Suecia. Las razones

La impensada polémica que envuelve

Atacaron al micro de Estudiantes antes del clásico con Gimnasia: tensión, vidrios rotos y un futbolista con una herida leve

La llegada del plantel visitante al estadio estuvo marcada por agresiones con objetos contundentes y daños materiales, mientras la delegación denunció fallas en la custodia policial y expuso su malestar por la inseguridad

Atacaron al micro de Estudiantes

“No pudo evitar hacer su magia”: el gol de Messi desde un ángulo imposible mientras observaba jugar a sus hijos en el Inter Miami

El astro argentino, en pleno proceso de recuperación, regaló una jugada particular que se viralizó en redes sociales

“No pudo evitar hacer su

Las duras críticas a Simeone tras la goleada que sufrió el Atlético de Madrid y el inesperado cruce del técnico con Oblak

Los principales portales deportivos sentenciaron al Cholo por la derrota 3-0 ante el Rayo Vallecano por La Liga. El argentino discrepó con el arquero esloveno por sus comentarios tras el partido

Las duras críticas a Simeone
DEPORTES
El impactante video de Colapinto

El impactante video de Colapinto ejercitando su cuello: así se prepara para los nuevos tests de la Fórmula 1

La impensada polémica que envuelve al curling en los Juegos Olímpicos de Invierno: denuncia de trampa y un video “irregular”

Atacaron al micro de Estudiantes antes del clásico con Gimnasia: tensión, vidrios rotos y un futbolista con una herida leve

“No pudo evitar hacer su magia”: el gol de Messi desde un ángulo imposible mientras observaba jugar a sus hijos en el Inter Miami

Las duras críticas a Simeone tras la goleada que sufrió el Atlético de Madrid y el inesperado cruce del técnico con Oblak

TELESHOW
Las vacaciones mágicas de Jimena

Las vacaciones mágicas de Jimena Barón con Matías Palleiro y sus hijos en un crucero por el Caribe

Bad Bunny en River, postales de dos noches históricas: las mejores fotos

La desopilante broma de Lourdes Sánchez en el consultorio de su dermatóloga: “Cuando viene la detallista”

Antonela Roccuzzo reveló el lado más tierno de Lionel Messi en una fecha especial

Gran sorpresa: Abel Pintos estuvo en el Cosquín Rock y desató un pogo gigante cantando Jijiji de Los Redonditos de Ricota

INFOBAE AMÉRICA

Más de 530 aprehendidos en

Más de 530 aprehendidos en los primeros días del Carnaval 2026 en Panamá

¿Guiños a EEUU?: las medidas adoptadas por la dictadura de Nicaragua tras la captura de Nicolás Maduro

Radio El Salvador cumple 100 años: un siglo de historia y legado en la radiodifusión nacional

La amnistía de la dictadura de Venezuela es para dar impunidad a los verdugos

Transición en Venezuela: Delcy Rodríguez eliminó por decreto programas sociales y entes emblemáticos del entramado chavista