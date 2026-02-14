“El errado del año”: el increíble gol que desperdició San Lorenzo ante Unión de Santa Fe

Un insólito fallo de Nicolás Tripichio dejó a San Lorenzo sin abrir el marcador ante Unión en Santa Fe durante el primer tiempo, a pesar de tener todo a su favor. Si bien es cierto que el Ciclón sufrió más de la cuenta y le dio mucho valor al 0-0 que rescató por la cantidad de situaciones que generó el Tatengue, esta jugada fue lamentada por todos los de Boedo.

La maniobra se produjo luego de que un error en la salida del Tatengue permitiera un mano a mano de Alexis Cuello con el arquero Matías Mansilla, quien detuvo el remate con la cabeza. El rebote favoreció a Tripichio, que dejó en el suelo a Mansilla y, sin marcadores cercanos, solamente debía superar a Maizon Rodríguez. Su disparo cruzado impactó de lleno en el defensor, frustrando un gol que parecía seguro y dejando al Ciclón con las manos vacías en la que fue su mejor ocasión del match válido por la quinta jornada del Torneo Apertura.

En los minutos previos, Unión había generado tres oportunidades claras para adelantarse, pero la definición esquiva benefició temporalmente a San Lorenzo. Más tarde, una acción en el área del equipo visitante exigió la intervención de Ezequiel Herrera, el palo y Franco Lorenzón, quienes evitaron una triple ocasión de gol del Tatengue sobre el cierre del primer tiempo. El error de Tripichio y las salvadas en ambas áreas marcaron una primera etapa llena de situaciones desaprovechadas.

Más allá de este insólito gol dilapidado por Tripichio, que para muchos fanáticos en las redes sociales fue “el errado del año”, Damián Ayude brindó un análisis de lo acontecido en Santa Fe y la realidad de su equipo: "Me siento en deuda con el juego. Nos gustaría jugar mejor y tener más situaciones. Por momentos fuimos superados. Ellos tuvieron mas situaciones de gol y nosotros una muy clara que pudo cambiar el desarrollo del partido".

Además, el entrenador azulgrana expresó: "El clásico nos golpeó mucho, teníamos otra ilusión. La semana fue muy dolorosa para todos. Tenemos un plantel muy joven que en momentos de desesperación acelera el avance y da la sensación de que no se corre bien. Esperamos ganar los partidos que se vienen de local". El calendario indica que San Lorenzo tendrá dos partidos en condición de local contra rivales cordobeses: primero actuará ante Estudiantes de Río Cuarto y luego frente a Instituto.

El director técnico de Unión, Leonardo Madelón, también se refirió a lo que ofrecieron los equipos en el estadio 15 de abril: “(Orlando) Gill tapó mucho. Tuvimos errores, también una en contra que pudo haber marcado un destino distinto, pero estuvo bien nuestro arquero y el que zafó la pelota”. Y subrayó: “Fue un empate con rendimientos muy buenos. Vi un equipo serio, que atacó, que arriesgó. Sabíamos que San Lorenzo defiende bien y es un equipo que contragolpea”. Ahora el Tatengue tendrá otro cotejo en condición de local frente a Aldosivi de Mar del Plata y luego visitará a Sarmiento en Junín.