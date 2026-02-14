Deportes

“El errado del año”: el increíble gol que desperdició San Lorenzo ante Unión de Santa Fe

Nicolás Tripichio tuvo una opción inmejorable, pero se la sacaron en la línea

Guardar

Un insólito fallo de Nicolás Tripichio dejó a San Lorenzo sin abrir el marcador ante Unión en Santa Fe durante el primer tiempo, a pesar de tener todo a su favor. Si bien es cierto que el Ciclón sufrió más de la cuenta y le dio mucho valor al 0-0 que rescató por la cantidad de situaciones que generó el Tatengue, esta jugada fue lamentada por todos los de Boedo.

La maniobra se produjo luego de que un error en la salida del Tatengue permitiera un mano a mano de Alexis Cuello con el arquero Matías Mansilla, quien detuvo el remate con la cabeza. El rebote favoreció a Tripichio, que dejó en el suelo a Mansilla y, sin marcadores cercanos, solamente debía superar a Maizon Rodríguez. Su disparo cruzado impactó de lleno en el defensor, frustrando un gol que parecía seguro y dejando al Ciclón con las manos vacías en la que fue su mejor ocasión del match válido por la quinta jornada del Torneo Apertura.

En los minutos previos, Unión había generado tres oportunidades claras para adelantarse, pero la definición esquiva benefició temporalmente a San Lorenzo. Más tarde, una acción en el área del equipo visitante exigió la intervención de Ezequiel Herrera, el palo y Franco Lorenzón, quienes evitaron una triple ocasión de gol del Tatengue sobre el cierre del primer tiempo. El error de Tripichio y las salvadas en ambas áreas marcaron una primera etapa llena de situaciones desaprovechadas.

Más allá de este insólito gol dilapidado por Tripichio, que para muchos fanáticos en las redes sociales fue “el errado del año”, Damián Ayude brindó un análisis de lo acontecido en Santa Fe y la realidad de su equipo: "Me siento en deuda con el juego. Nos gustaría jugar mejor y tener más situaciones. Por momentos fuimos superados. Ellos tuvieron mas situaciones de gol y nosotros una muy clara que pudo cambiar el desarrollo del partido".

Además, el entrenador azulgrana expresó: "El clásico nos golpeó mucho, teníamos otra ilusión. La semana fue muy dolorosa para todos. Tenemos un plantel muy joven que en momentos de desesperación acelera el avance y da la sensación de que no se corre bien. Esperamos ganar los partidos que se vienen de local". El calendario indica que San Lorenzo tendrá dos partidos en condición de local contra rivales cordobeses: primero actuará ante Estudiantes de Río Cuarto y luego frente a Instituto.

El director técnico de Unión, Leonardo Madelón, también se refirió a lo que ofrecieron los equipos en el estadio 15 de abril: “(Orlando) Gill tapó mucho. Tuvimos errores, también una en contra que pudo haber marcado un destino distinto, pero estuvo bien nuestro arquero y el que zafó la pelota”. Y subrayó: “Fue un empate con rendimientos muy buenos. Vi un equipo serio, que atacó, que arriesgó. Sabíamos que San Lorenzo defiende bien y es un equipo que contragolpea”. Ahora el Tatengue tendrá otro cotejo en condición de local frente a Aldosivi de Mar del Plata y luego visitará a Sarmiento en Junín.

Temas Relacionados

Nicolás TripichioSan LorenzoUnión de Santa FeDamián AyudeLeonardo Carol Madelón

Últimas Noticias

La respuesta de Carlo Ancelotti cuando le pidieron que convoque a Neymar al Mundial 2026 en medio del Carnaval de Brasil

El entrenador italiano dio una contestación ambigua frente a la súplica de la inclusión de Ney

La respuesta de Carlo Ancelotti

Se jugará el grueso de la fecha 5 del Torneo Apertura: la agenda completa

Cinco partidos le darán color a una la jornada del sábado en la Liga Profesional

Se jugará el grueso de

Racing visitará a Banfield en el Florencio Sola con la presencia de público visitante: hora, TV y posibles formaciones

El Taladro y la Academia volverán a verse las caras con ambas parcialidades por la quinta jornada del Torneo Apertura. Arrancará a las 17:30

Racing visitará a Banfield en

Un nuevo capítulo entre amigos: Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry definen un lugar en la final del Argentina Open

Desde las 16:00, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, los tenistas argentinos, que comparten más de 15 años de amistad, se enfrentarán por primera vez en el país dentro del ATP Tour

Un nuevo capítulo entre amigos:

El argentino que es fanático de Meteoro, se probó en simulador en la pandemia, fue campeón en Europa y está en el radar de Audi

Nazareno López Cesarato saltó del karting a autos de Fórmula de 270 caballos de potencia. Logró el título en la Ultimate Cup y lo reclutó la marca alemana. Sigue los pasos de Nicolás Varrone y busca seguir corriendo en Endurance

El argentino que es fanático
DEPORTES
La respuesta de Carlo Ancelotti

La respuesta de Carlo Ancelotti cuando le pidieron que convoque a Neymar al Mundial 2026 en medio del Carnaval de Brasil

Se jugará el grueso de la fecha 5 del Torneo Apertura: la agenda completa

Racing visitará a Banfield en el Florencio Sola con la presencia de público visitante: hora, TV y posibles formaciones

Un nuevo capítulo entre amigos: Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry definen un lugar en la final del Argentina Open

El argentino que es fanático de Meteoro, se probó en simulador en la pandemia, fue campeón en Europa y está en el radar de Audi

TELESHOW
Cambio de horario para el

Cambio de horario para el show de Bad Bunny del sábado 14 de febrero: todos los detalles

Bad Bunny hizo vibrar y bailar al estadio River Plate en su primera noche: la emoción por volver al país y el homenaje a Soda Stereo

Dany Lescano: “Ojalá tuviera mucho para dar a los que no tienen nada”

La resiliencia de Adriana Brodsky: “Las cosas fáciles nunca las tuve, por eso soy agradecida”

Arturo Puig vuelve al teatro con una obra en la que repasa su vida: “Son textos que marcaron mi memoria”

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio afirmó que Cuba

Marco Rubio afirmó que Cuba “no tiene economía” y que sus dirigentes “prefieren un país moribundo antes que prospere”

Lula inicia una gira por Brasil tras sufrir una drástica caída en las encuestas de cara a las elecciones de octubre

Se conoció el extraño veneno con el que fue asesinado el líder opositor Alexei Navalny en una prisión de Rusia

Keir Starmer dijo que la OTAN debe fortalecer su poderío y “estar lista para luchar” ante la amenaza rusa

Un estudio revela cuánto dinero tiene ahorrado el trabajador estadounidense promedio para su jubilación