Unión-San Lorenzo y Defensa-Vélez, los dos partidos que cerrarán la acción del viernes en el Torneo Apertura: la agenda completa

Unión, San Lorenzo, Defensa y Vélez

El primer turno de este viernes tendrá un duelo atractivo entre Independiente y Lanús, en Avellaneda (arrancará a las 20). Pero, a su término, habrá en simultáneo dos buenas propuestas para comenzar el fin de semana largo de carnaval: Unión-San Lorenzo y Defensa y Justicia-Vélez, desde las 22:15. Todos los cotejos corresponden a la quinta jornada del Torneo Apertura 2026.

UNIÓN-SAN LORENZO

Unión de Santa Fe vs. San Lorenzo

Duelo de necesitados en Santa Fe. El Tatengue, que viene de perder ante Central Córdoba en Santiago del Estero, intentará recuperarse ante su público para quedar entre las primeras posiciones de la zona. El Ciclón cayó en el clásico ante Huracán y tendrá que demostrar de qué está hecho en la mala para sostenerse competitivo en el certamen.

Los dirigidos por Leonardo Madelón saben que, si suman de a tres, volverán a estar en zona de clasificación a octavos de final del Torneo Apertura. Un punto que puede garantizar el nivel del dueño de casa es que por ahora se mantiene invicto: empató con Platense y goleó 4-0 a Gimnasia de Mendoza. San Lorenzo también le había ganado al Lobo mendocino de visitante, pero en su última presentación fuera de casa exhibió una pésima cara frente al Globo, que puede marcar un punto de inflexión en su camino.

Probables formaciones:

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Mateo Del Blanco; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Ezequiel Herrera, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego; Facundo Gulli; Ezequiel Cerutti y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude

Estadio: 15 de abril

Hora: 22.15

Árbitro: Ariel Penel

Televisará: TNT Sports

DEFENSA Y JUSTICIA-VÉLEZ

Defensa y Justicia vs. Vélez

Dos elencos envalentonados por sus recientes actuaciones se medirán en Florencio Varela con la cima de la Zona A en juego. Defensa y Justicia tiene claro que un triunfo lo posicionará en lo más alto del grupo frente a un Vélez que mira a todos desde arriba gracias a su victoria contra Boca en Liniers.

El Halcón disputará su segundo partido en condición de local luego de lo que fue el empate sin goles ante Estudiantes de La Plata en el que falló un penal en los pies de Rubén Botta. Llega tras el resonante triunfo en Rosario ante Newell’s, donde prescindió de dos elementos vitales en el plantel como David Martínez y Abiel Osorio, quienes están en duda para esta cita.

El Fortín es una maquinita en lo que va del certamen y lo demostró tanto de local como de visitante. Arrancó con victoria ante Instituto en Córdoba y más tarde igualó con Independiente en Avellaneda, en un encuentro en el que generó situaciones como para sumar de a tres. Los Mellizos Barros Schelotto sueñan con hacer una buena campaña que invite al equipo a pensar en ser primero en la Tabla Anual.

Probables formaciones:

Defensa: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández; Ayrton Portillo, Santiago Sosa, Aaron Molinas, Samuel Lucero; Rubén Botta, Juan Miritello y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto

Estadio: Norberto Tomaghello

Hora: 22.15

Árbitro: Fernando Echenique

Televisará: ESPN Premium

AGENDA DE LA FECHA 5 DEL TORNEO APERTURA

Viernes 13 de febrero

20:00 Independiente-Lanús

22:15 Unión-San Lorenzo

22:15 Defensa y Justicia-Vélez Sarsfield

Sábado 14 de febrero

17:30 Banfield-Racing

19:45 Huracán-Sarmiento

19:45 Talleres-Gimnasia de Mendoza

22:00 Independiente Rivadavia-Belgrano

22:00 Atlético Tucumán-Estudiantes de Río Cuarto

Domingo 15 de febrero

17:00 Gimnasia-Estudiantes

19:30 Boca-Platense

22:00 Rosario Central-Barracas Central

22:00 Instituto de Córdoba-Central Córdoba

Lunes 16 de febrero

19:00 Deportivo Riestra-Newell’s

