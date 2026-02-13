Unión-San Lorenzo y Defensa-Vélez, los dos partidos que cerrarán la acción del viernes en el Torneo Apertura: la agenda completa

El primer turno de este viernes tendrá un duelo atractivo entre Independiente y Lanús, en Avellaneda (arrancará a las 20). Pero, a su término, habrá en simultáneo dos buenas propuestas para comenzar el fin de semana largo de carnaval: Unión-San Lorenzo y Defensa y Justicia-Vélez, desde las 22:15. Todos los cotejos corresponden a la quinta jornada del Torneo Apertura 2026.
UNIÓN-SAN LORENZO
Duelo de necesitados en Santa Fe. El Tatengue, que viene de perder ante Central Córdoba en Santiago del Estero, intentará recuperarse ante su público para quedar entre las primeras posiciones de la zona. El Ciclón cayó en el clásico ante Huracán y tendrá que demostrar de qué está hecho en la mala para sostenerse competitivo en el certamen.
Los dirigidos por Leonardo Madelón saben que, si suman de a tres, volverán a estar en zona de clasificación a octavos de final del Torneo Apertura. Un punto que puede garantizar el nivel del dueño de casa es que por ahora se mantiene invicto: empató con Platense y goleó 4-0 a Gimnasia de Mendoza. San Lorenzo también le había ganado al Lobo mendocino de visitante, pero en su última presentación fuera de casa exhibió una pésima cara frente al Globo, que puede marcar un punto de inflexión en su camino.
Probables formaciones:
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Mateo Del Blanco; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón
San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Ezequiel Herrera, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego; Facundo Gulli; Ezequiel Cerutti y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude
Estadio: 15 de abril
Hora: 22.15
Árbitro: Ariel Penel
Televisará: TNT Sports
DEFENSA Y JUSTICIA-VÉLEZ
Dos elencos envalentonados por sus recientes actuaciones se medirán en Florencio Varela con la cima de la Zona A en juego. Defensa y Justicia tiene claro que un triunfo lo posicionará en lo más alto del grupo frente a un Vélez que mira a todos desde arriba gracias a su victoria contra Boca en Liniers.
El Halcón disputará su segundo partido en condición de local luego de lo que fue el empate sin goles ante Estudiantes de La Plata en el que falló un penal en los pies de Rubén Botta. Llega tras el resonante triunfo en Rosario ante Newell’s, donde prescindió de dos elementos vitales en el plantel como David Martínez y Abiel Osorio, quienes están en duda para esta cita.
El Fortín es una maquinita en lo que va del certamen y lo demostró tanto de local como de visitante. Arrancó con victoria ante Instituto en Córdoba y más tarde igualó con Independiente en Avellaneda, en un encuentro en el que generó situaciones como para sumar de a tres. Los Mellizos Barros Schelotto sueñan con hacer una buena campaña que invite al equipo a pensar en ser primero en la Tabla Anual.
Probables formaciones:
Defensa: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández; Ayrton Portillo, Santiago Sosa, Aaron Molinas, Samuel Lucero; Rubén Botta, Juan Miritello y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso
Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto
Estadio: Norberto Tomaghello
Hora: 22.15
Árbitro: Fernando Echenique
Televisará: ESPN Premium
AGENDA DE LA FECHA 5 DEL TORNEO APERTURA
- Viernes 13 de febrero
20:00 Independiente-Lanús
22:15 Unión-San Lorenzo
22:15 Defensa y Justicia-Vélez Sarsfield
- Sábado 14 de febrero
17:30 Banfield-Racing
19:45 Huracán-Sarmiento
19:45 Talleres-Gimnasia de Mendoza
22:00 Independiente Rivadavia-Belgrano
22:00 Atlético Tucumán-Estudiantes de Río Cuarto
- Domingo 15 de febrero
17:00 Gimnasia-Estudiantes
19:30 Boca-Platense
22:00 Rosario Central-Barracas Central
22:00 Instituto de Córdoba-Central Córdoba
- Lunes 16 de febrero
19:00 Deportivo Riestra-Newell’s