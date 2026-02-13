La frase del jefe de Alpine sobre Franco Colapinto que ilusiona de cara al inicio de la nueva era de la F1

El director general de Alpine, Steve Nielsen ,se refirió a Franco Colapinto

La Fórmula 1 barajará y repartirá de vuelta. La nueva era de las reglamentaciones abrió una ventana de oportunidades histórica para revolucionar la parrilla, que ahora además contará con un undécimo equipo tras el ingreso de Cadillac. En ese marco, Alpine espera dar un giro absoluto tras quedar último en la pasada temporada y buscará pelear por puntos en cada carrera.

Steve Nielsen, director general del equipo, se refirió al progreso de Franco Colapinto y expuso su deseo de verlo en este 2026 como protagonista: "Creo que Franco es un talento y pienso que quizás sea de desarrollo más gradual, quizá esté evolucionando más lentamente que algunos de los otros".

El directivo, en declaraciones que recogió el medio especializado Motorsport, aclaró que el 2025 fue complejo para el argentino por el rendimiento del A525, pero detalló que en ese contexto se vio su potencial: “Pero lo vimos el año pasado producir algunas buenas carreras, particularmente en comparación con Pierre Gasly, que desafortunadamente fue nuestra única referencia en algunas carreras el año pasado porque estábamos en el fondo”.

En ese marco, fue contundente: “Creo que Franco mejorará con el tiempo, ya lo estamos viendo. Y si le hemos dado un auto mejor, que estoy seguro de que lo hemos hecho, entonces creo que veremos lo mejor de él”. Uno de los jefes de Alpine ya había advertido que tanto el argentino como Gasly deben “sumar puntos cada fin de semana”.

Tras comandar un Williams en 2024 y el Alpine de 2025, Franco Colapinto inicia por primera vez una temporada como titular (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

Antes del inicio del último día de esta primera semana de pretemporada en Baréin, Nielsen se refirió a los problemas que tuvo el coche del año pasado, aunque subrayó que el modelo desarrollado bajo las nuevas reglamentaciones ya no tiene todas esas problemáticas más allá de las pequeñas fallas de fiabilidad que hubo en estos kilómetros iniciales en Sakhir.

“Creo que no es ningún secreto que el auto del año pasado tenía algunos problemas inherentes. Hemos solucionado absolutamente algunos de ellos con este auto, lo cual es genial. Los pilotos ahora pueden usar mucho más los pianos. No se están quejando del comportamiento, pero supongo que es porque ya no estamos en la era del efecto suelo. Así que algunos de esos grandes hándicaps están resueltos”, argumentó.

Nielsen también se refirió a la gran polémica que envuelve al paddock por estas horas: los motores Mercedes que también tiene el Alpine. “Supongo que tienen derecho a protestar”, planteó sobre la denuncia que realizaron Ferrari, Honda y Audi. “Vamos a Melbourne, y si realmente se sienten tan molestos, que se arriesguen y hagan algo al respecto. No sé si la FIA expresará su opinión al respecto antes de Melbourne. Espero que lo hagan, porque espero que la historia de Melbourne no se centre en las relaciones de compresión”, exigió en declaraciones que recogió el medio de The Race.

La próxima semana la F1 tendrá una segunda semana de pretemporada (del miércoles 18 al viernes 20 de febrero) y luego se enfocará en el inicio del calendario pautado para el domingo 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.

“Si decimos que un conjunto de normas muy claras y escritas pueden ser cuestionadas de esta manera, ¿qué más está fuera de los límites? Todo está abierto a debate. La gente invierte mucho tiempo y dinero, y sobre todo dinero, en esto, de buena fe. Y si de repente todo puede ser cuestionado... entonces creo que nos encontramos ante un mundo completamente nuevo en el que nunca antes habíamos estado“, señaló.

Alpine abandonó su propio desarrollo de motores y desde 2026 portará las unidades de potencia de Mercedes (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

En el contexto de críticas a las unidades de potencia, Nielsen reflexionó: “Se podría decir que soy parcial porque nuestro coche lleva un motor Mercedes, pero ¿realmente queremos un deporte en el que se pueda cuestionar algo que está claramente escrito solo porque a la gente le apetece hacerlo? Eso es algo que debe responder la FIA".

Desde Alpine consideran que Mercedes cumplió todas las normativas a la perfección, por lo que no hay nada para cuestionar: “Algunas personas han tomado un camino, otros equipos han tomado otro”. Nielsen remarcó que no se “preocupa” por estas quejas de los rivales, porque “las normas son muy claras” sobre “cuándo se mide la relación de compresión”.

“Otras personas están tratando de introducir parámetros diferentes, y eso es por razones que solo ellos conocen. Pero tenemos plena confianza en Mercedes. Han construido una unidad de potencia de buena fe con un conjunto de normas muy claras, y estamos contentos con ello. Confiamos en que el organismo rector hará lo correcto", concluyó.