El exigente objetivo que les puso el jefe de Alpine a Franco Colapinto y Pierre Gasly para la nueva era de la Fórmula 1

Franco Colapinto y Pierre Gasly junto con Flavio Briatore en la presentación del Alpine para el 2026 (Foto: Reuters/Albert Gea)

Mientras continúa la guerra por los motores Mercedes que utiliza Alpine desde este año –junto con otras tres escuderías–, la Fórmula 1 se prepara para vivir una temporada completamente renovada tras un histórico cambio reglamentario que obligará a repartir las barajas nuevamente de la competencia. En ese contexto, el equipo que tiene a Franco Colapinto y a Pierre Gasly como titulares busca pasar de ser el team decepción al equipo sorpresa.

Tras los primeros tests privados en Barcelona y a cuatro días de la primera sesión de pretemporada en Baréin, el director de Alpine dio una entrevista donde puso un exigente objetivo para el 2026: "Quiero correr todas las semanas y, con suerte, sumar puntos. No lo conseguimos (en 2025). Hubo algún fin de semana en el que competimos por los puntos y los conseguimos, pero, con demasiada frecuencia, nos hemos quedado muy atrás".

“Ese no es el lugar que le corresponde a este equipo. No es el lugar que tradicionalmente ocupa Enstone. No es lo que quiere Alpine, y no es donde ninguno de nosotros quiere estar”, expresó Steve Nielsen en una entrevista con distintos medios que replicó el portal especializado RacingNews365.

Y, en ese contexto, dejó en claro el peso que cargarán Colapinto y Gasly en cada fecha: “Así que tenemos que correr en la parte alta de la zona media para sumar puntos cada fin de semana, y creo que hemos hecho todo lo correcto”.

Steve Nielsen, director de Alpine

Más allá de las exigencias y las esperanzas por el desarrollo del A526 para esta temporada, Nielsen sabe que las otras diez escuderías también se esforzaron por crear un monoplaza ganador y eso marcará el pulso de los deseos: “Todos los equipos que construyen un coche nuevo te dirán que es bueno. Lo que realmente decide es lo que ocurre en el circuito”. Nielsen tiene el cargo de “director general” y es clave en la mesa de decisiones dirigencial junto con Flavio Briatore (asesor ejecutivo y jefe) y David Sánchez (director técnico ejecutivo).

Alpine decidió dejar de lado el avance en el coche del 2025 apenas iniciado el calendario de la temporada pasada para enfocarse en la nueva era de la F1 que comenzará en este 2026. Eso expuso a Jack Doohan, Colapinto y Gasly –los titulares a lo largo del año– a una competencia “más difícil” de la esperada, pero ahora el deseo es dar vuelta la página tras quedar últimos por amplio margen en el Campeonato de Constructores pasado.

“La decisión que tomamos de cambiar pronto, aunque sabíamos que sería difícil, resultó ser aún más difícil de lo que pensábamos. Seguimos los desarrollos de los demás lo mejor que pudimos y vimos las nuevas piezas que incorporaban. Tenemos un sistema de seguimiento y estábamos más o menos en la parte baja porque cambiamos pronto y los demás seguían incorporando mejoras”, reconoció.

Alpine sumó apenas 22 puntos en todo el 2025 y siempre gracias a las actuaciones de Gasly. Sin embargo, la mayor parte de la cosecha del francés se dio en las primeras fechas, ya que sólo logró puntuar en apenas un Gran Premio (8° en la Sprint de Interlagos y 10° en la principal de ese Gran Premio de San Pablo) de los últimos once que afrontaron.

“No nos hacíamos ilusiones sobre por qué estábamos donde estábamos. Es doloroso, pero esperamos que haya sido por un bien mayor y ya veremos si hicimos lo correcto”, reconoció Nielsen.

Tras correr con Williams en 2024 y Alpine en 2025, Franco Colapinto iniciará por primera vez una temporada de F1 como titular (Foto: Reuters/Albert Gea)

Luego de mostrar un desempeño confiable en las tres pruebas privadas de Barcelona la semana anterior, Alpine y el resto de los diez equipos tendrán las últimas dos apariciones de pretemporada en Baréin: del 11 al 13 de febrero será la primera sesión (entre las 4 de la mañana y las 13hs de Argentina) con televisación de solo la hora final de cada día y luego, con TV completa, se repetirá el procedimiento del 18 al 20 del mismo mes.

Estas citas serán fundamentales para el futuro del Alpine y el rendimiento final. No sólo porque terminarán de probar el diseño del monoplaza, sino porque está en discusión el supuesto “truco” que tienen los motores Mercedes que utilizará el equipo con sede en Enstone, pero también el campeón McLaren, Williams y el fabricante, Mercedes.

Audi, Honda y Ferrari promovieron una denuncia ante la FIA con el fin de modificar el reglamento y así limitar el supuesto rendimiento extra que lograrían tener estos cuatro equipos gracias a la unidad de potencia que desarrolló ese equipo.