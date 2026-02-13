Arranca la Primera Nacional con televisación vía streaming: las figuras con pasado en la élite que prometen brillar

Enrique Bologna, Christian Bernardi, Ricardo Centurión, Gonzalo Castellani y Mauricio Cuero

La Primera B Nacional inicia hoy desde las 17 con el cruce entre San Miguel y Central Norte de Salta en un duelo válido por la Zona A. La segunda categoría del fútbol argentino tendrá varias figuras en diferentes equipos que serán el centro de atracción de una divisional renovada en su formato de transmisión, ya que se podrán seguir todos los encuentros únicamente vía streaming a través de LPF Play.

Las figuras más rutilantes de la Primera B Nacional

Ricardo Centurión fue contratado por Racing de Córdoba

Racing de Córdoba dio el golpe de este mercado de pases con la contratación de Ricardo Centurión. El ex Boca Juniors y Racing de Avellaneda tiene 33 años y está en pleno proceso de reconstruir su carrera. Viene de un último paso por Oriente Petrolero de Bolivia, donde se reencontró con su mejor versión: marcó nueve goles y brindó cuatro asistencias en 31 partidos desde abril hasta diciembre de 2025.

La presencia de Ricky se sumará a la de un campeón de la Copa Libertadores 2018. El ex arquero de River Plate Enrique Quique Bologna fue anunciado como refuerzo de Chacarita a sus 43 años y buscará darle una voz de mando al Funebrero para soñar con el ascenso. A su vez, Gustavo Cabral, que también jugó en el Millonario y en la Academia, dejó atrás más de un lustro en el Pachuca de México para reforzar a Almirante Brown.

Además, Christian Bernardi es una de las principales caras nuevas de Atlanta. El campeón con Colón de Santa Fe en la Primera División afrontó un problema cardíaco que lo dejó varios meses fuera de las canchas y retornó al Sabalero a comienzos de 2024 hasta su salida definitiva para la reciente temporada.

Bologna fue parte del plantel que se coronó ante Boca Juniors en Madrid por la Libertadores 2018

En el plano de las altas, el equipo de Ezequiel Medrán contará con el volante central de 35 años Federico Lértora, de últimos pasos por Tijuana y Querétaro de México. Se quedó con el pase en su poder durante el último semestre de 2025. Darío Sarmiento también vestirá esta camiseta, luego de un pasado en Estudiantes, Manchester City y las Juveniles de la selección argentina. Arriba a préstamo desde Tigre.

En otro orden, Gonzalo Castellani brindará su jerarquía en el mediocampo de Ferro a sus 38 años. El futbolista surgido del Verdolaga concreta su retorno al club que lo vio nacer después de una dilatada trayectoria en Godoy Cruz, Boca Juniors, Villarreal y San Lorenzo, entre otros equipos. A su vez, el Verde sumó al ex Lanús y Estudiantes Ángel González y el atacante con pasado en Independiente Jonathan Menéndez.

En distinta sintonía, el antiguo jugador de Oeste Ricardo Ricky Blanco se fue en conflicto de Chacarita y jugará en All Boys. Alan Ruiz, jugador surgido en Gimnasia con pasado en San Lorenzo, fue presentado en Nueva Chicago; y el ex Boca Juniors Emanuel Insúa se incorporó a Colegiales. Por último, Deportivo Madryn también apostó a un salto de calidad en esta ventana de transferencias con las llegadas de Mauricio Cuero (ex Independiente) y Gabriel Gudiño (ex San Lorenzo), ambos de 33 años.

Gonzalo Castellani volvió a Ferro para encarar el tramo final de su carrera

Dónde se podrá ver el torneo

Tras la reciente reunión de Comité Ejecutivo, se oficializó que todos los encuentros serán transmitidos por el sitio web de LPF Play, que televisa el Torneo Proyección (la reserva de la máxima categoría) y también posee a su cargo el Campeonato Femenino de Primera División. Actualmente, la plataforma de LPF Play ofrece gratis (registrándose con un email) las mencionadas transmisiones en vivo y también programas como LPF Show, Lado F o incluso emisiones de AFA Estudio, el proyecto audiovisual de la Casa Madre del fútbol argentino. Además, ofrece resúmenes de los diversos partidos de la Primera División.

La entidad brindó mayores precisiones a través de un comunicado: “De esta manera, la casa madre de nuestro fútbol se alinea con las organizaciones deportivas más importantes del mundo que difunden sus competencias a través de sus propias plataformas, como la FIFA, la UEFA, la Fórmula 1, la NBA (básquet), o la mismísima NFL (fútbol americano), entre otras. La idea de sumarse a esa elite exclusiva significa un gran paso hacia un desarrollo planificado de antemano y pensado para los clubes y los hinchas del glorioso fútbol argentino. La producción general de todos los partidos estará a cargo de la empresa La Corte, reconocida productora vinculada con la transmisión de eventos deportivos”.

“Durante las dos primeras fechas de estos torneos el acceso a la plataforma será libre y sin registro. A partir de la tercera fecha, el registro para ingresar a los contenidos será obligatorio, aunque seguirá siendo gratuito por un tiempo. En una tercera etapa, será requisito la contratación de una suscripción mensual para acceder a las transmisiones en vivo de los torneos de ambas categorías”, detalló la organización.

El torneo de la Segunda División del país tendrá dos zonas de 18 equipos cada una, con las incorporaciones de los ascendidos Ferrocarril Midland, Acassuso, Ciudad Bolívar y Atlético de Rafaela, más los descendidos Godoy Cruz y San Martín de San Juan. A comparación del 2025, no estarán Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto tras su salto a la Liga Profesional, al mismo tiempo que bajaron de categoría Arsenal de Sarandí, Alvarado de Mar del Plata, Talleres de Remedios de Escalada y Defensores Unidos de Zárate.

Las zonas de la Primera B Nacional

Zona A: Acassuso, All Boys, Almirante Brown, Central Norte de Salta, Chaco For Ever, Ciudad Bolívar, Colón de Santa Fe, Defensores de Belgrano, Deportivo Madryn, Estudiantes de Buenos Aires, Ferro Carril Oeste, Godoy Cruz de Mendoza, Los Andes, Mitre de Santiago del Estero, Racing de Córdoba, San Miguel y San Telmo.

Zona B: Agropecuario, Almagro, Atlanta, Atlético de Rafaela, Chacarita Juniors, Colegiales, Deportivo Maipú de Mendoza, Ferrocarril Midland, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Gimnasia y Tiro de Salta, Güemes de Santiago del Estero, Nueva Chicago, Patronato de Paraná, Quilmes, San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán, Temperley y Tristán Suárez.

El formato de la Primera B Nacional

El certamen será con partidos todos contra todos en cada grupo de local y visitante, además de una fecha Interzonal con ida y vuelta. Los dos equipos que más puntos sumen de las zonas se enfrentarán en una final por el primer ascenso en partido único en estadio neutral: el derrotado se unirá a la segunda fase del Reducido.

El fixture se extenderá desde este 13 de febrero hasta el fin de semana del 24 de octubre cuando se dispute la última de las 36 fechas de rueda de grupos. Entre el 31 de octubre y el 12 de diciembre se disputará la primera final por el ascenso, el Reducido y la segunda definición por el restante boleto a la Liga Profesional.

El Reducido enfrentará a los 7 equipos mejor ubicados detrás de los dos líderes (del 2° al 8°). Además, habrá cuatro descensos.

El comunicado completo de la AFA sobre la televisación de la segunda y tercera categoría vía streaming

La AFA continúa en el camino de la innovación tecnológica y -fiel a ese rumbo- ha definido que desde esta temporada el 100% de los partidos de los torneos de la “Primera Nacional” y la “Primera B” lleguen a los hinchas a través de su plataforma LPF PLAY (La Pasión del Fútbol).

De esta manera, la casa madre de nuestro fútbol se alinea con las organizaciones deportivas más importantes del mundo que difunden sus competencias a través de sus propias plataformas, como la FIFA, la UEFA, la Fórmula 1, la NBA (básquet), o la mismísima NFL (fútbol americano), entre otras. La idea de sumarse a esa elite exclusiva significa un gran paso hacia un desarrollo planificado de antemano y pensado para los clubes y los hinchas del glorioso fútbol argentino.

La producción general de todos los partidos estará a cargo de la empresa “La Corte”, reconocida productora vinculada con la transmisión de eventos deportivos.

Todos saben el valor y el significado de las categorías del ascenso para el crecimiento de nuestro deporte. Por eso, desde hace tiempo se analizaba esta posibilidad, la cual hoy, se convierte en una hermosa realidad.

En ese sentido, cabe destacar los importantes beneficios que esta nueva modalidad traerá para todo el fútbol argentino, como el aumento de la visibilidad de los torneos organizados por la AFA (difundiendo clubes y jugadores), la flexibilidad y simultaneidad en la programación de partidos, y la interacción directa con la audiencia que habitualmente sigue estas competencias.

Además, la plataforma LPF PLAY (La Pasión del Fútbol) permitirá a cualquier persona acceder al contenido (en vivo o en diferido) desde cualquier parte del mundo y utilizando cualquier tipo de dispositivo. De esta forma surge un excelente canal de comunicación institucional hacia los hinchas, socios y aficionados, tanto desde la AFA como desde cada una de las instituciones que integran sus competencias. La utilización de esta plataforma a su vez permitirá el acceso a nuevas fuentes de ingresos directas (como son las suscripciones y la publicidad) como indirectas (patrocinios o la estática, entre otros), promoviendo la generación de recursos económicos para la AFA y sus clubes, y constituyendo una inversión a futuro para el fútbol argentino.

Durante las dos primeras fechas de estos torneos el acceso a la plataforma será libre y sin registro. A partir de la tercera fecha, el registro para ingresar a los contenidos será obligatorio, aunque seguirá siendo gratuito por un tiempo. En una tercera etapa, será requisito la contratación de una suscripción mensual para acceder a las transmisiones en vivo de los torneos de ambas categorías.

La plataforma LPF PLAY (La Pasión del Fútbol) tiene más de 3 años en el medio y mediante el método de suscripciones alcanzó más de 600 mil usuarios registrados. Cuenta con un sistema de acceso fácil y rápido, y posee una interfaz dinámica e intuitiva. Obviamente, se puede ver desde cualquier dispositivo (SmartTV, PC/Notebooks/Tablets y teléfonos celulares), y el acceso a las secciones es de acuerdo con la categoría o el tipo de contenido.

Actualmente, LPF Play ofrece los resúmenes de los partidos de la Liga Profesional; la transmisión en vivo y en directo del Campeonato Femenino de Primera División; el 100% de los partidos de la Categoría Proyección; las conferencias de prensa previas semanales de la Primera División en vivo; el show de goles de todas las fechas, y programas semanales como AFA Estudio, LPF SHOW, Lado F, entrevistas, desafíos, juegos de los futbolistas, etcétera...

De esta forma, la AFA sigue pisando fuerte en el contexto internacional, adaptando los mayores adelantos tecnológicos mundiales a nuestro fútbol de entrecasa, con innovaciones que convierten en exportables y muy visibles a todas nuestras categorías y jugadores. Como nuestro viejo y querido fútbol argentino se lo merece.

LA PRIMERA FECHA DE LA PRIMERA B NACIONAL

Viernes 13 de febrero

17.00: San Miguel vs. Central Norte de Salta

21.00: Atlético de Rafaela vs. Almagro

21.30: Godoy Cruz de Mendoza vs. Bolívar

22.00: Gimnasia y Tiro de Salta vs. Colegiales

Sábado 14 de febrero

17.00: All Boys vs. Mitre de Santiago del Estero

17.00: Deportivo Morón vs. Defensores de Belgrano

17.00: San Telmo vs. Ferro Carril Oeste

17.00: Acassuso vs. Chaco For Ever

18.00: Agropecuario vs. Maipú de Mendoza

19.00: Tristán Suárez vs. Temperley

20.00: Colón de Santa Fe vs. Deportivo Madryn

Domingo 15 de febrero

17.00: Güemes de Santiago del Estero vs. Nueva Chicago

17.00: Chacarita vs. San Martín de San Juan

17.30: Los Andes vs. Almirante Brown

19.00: Racing de Córdoba vs. Estudiantes de Buenos Aires

19.00: San Martín de Tucumán vs. Patronato de Paraná

Lunes 16 de febrero

17.00: Atlanta vs. Quilmes

17.00: Gimnasia de Jujuy vs. Ferrocarril Midland