El insólito gol que erró abajo del arco el ex River Plate Gonzalo Tapia en Brasil

El delantero chileno quedó sólo para ampliar la ventaja en favor del conjunto paulista, pero no pudo convertir

El delantero chileno Gonzalo Tapia fue protagonista de un increíble momento en la victoria de San Pablo ante Gremio por la tercera fecha del Brasileirao. El atacante, formado en Universidad Católica y con pasado cercano en River Plate, vive su segunda temporada fuera de chile y erró un insólito gol en el estadio Morumbi.

El conjunto paulista venció 2-0 al equipo de Porto Alegre con goles de Lucas Moura (de penal) y de Jonathan Calleri, resultado que permitió a los dirigidos por Hernán Crespo posicionarse en el primer lugar del campeonato junto a Bahía, ambos con siete puntos. El encuentro, que se disputó ante una multitud de aficionados, tuvo a Tapia en el banco de suplentes e ingresó en el minuto 70, en reemplazo del argentino Alan Franco.

Apenas unos segundos después de entrar en el campo, el atacante trasandino dispuso de una clara oportunidad para ampliar la diferencia. En una jugada por el sector izquierdo, el balón quedó sin dueño en el área chica, donde Marcos Antonio, mediocampista del equipo paulista, habilitó de cabeza al chileno, quien apareció sin marca en el segundo palo.

La definición de Tapia no terminó en gol. El remate, ejecutado con el arco a disposición, impactó en el palo y generó reacciones tanto en el estadio como en las redes sociales, sobre todo al ver el gesto del propio futbolista chileno y sus compañeros, quienes se llevaron las manos a la cabeza al no poder creer la ocasión desperdiciada.

Gonzalo Tapia formó parte de la victoria del San Pablo por 2-0 (Reuters)

“Si lo queres errar no te sale”, consideró un usuario en las redes sociales. “El alérgico al gol”, bromeó otro, mientras que un tercero hizo referencia al paso del jugador por River Plate: “No se aceptan devoluciones”.

Pese al fallo, la actuación de Gonzalo Tapia continúa contando con la confianza del cuerpo técnico encabezado por Hernán Crespo. El ex goleador de la selección argnetina decidió apostar por el futbolista chileno como el primer cambio del partido, lo que evidencia su protagonismo dentro del plantel.

“Fue fantástico ver al San Pablo hoy. El equipo fue protagonista y creó muchas oportunidades. Interpretamos correctamente el partido y encontramos el ritmo porque entendimos la posición de cada jugador”, expresó Crespo tras el encuentro. Calleri manifestó su satisfacción por el desempeño colectivo y el resultado: “Nos entendimos bien, hicimos un gran trabajo táctico. Ganamos, y hoy todos se van contentos a casa”, declaró el delantero argentino.

Además del ex atacante de Boca Juniors y all Boys, los argentinos Alan Franco y Enzo Díaz formaron parte del once inicial del San Pablo, mientras que por Gremio, Cristian Pavón entró desde el banco a los 23 minutos del segundo tiempo y Walter Kannemann permaneció entre los suplentes.

El próximo compromiso de San Pablo será ante Ponte Preta este domingo 15 de febrero a las 20:30, por la última fecha del Campeonato Paulista. Luego, se enfrentará a Coritiba el jueves 26 de febrero a las 20:00 en la cuarta fecha del Brasileirao.

La ocasión de gol perdida por Tapia no tuvo incidencia en el resultado final, ya que el Tricolor ya había asegurado la ventaja necesaria para obtener los tres puntos. El propio club paulista se mantiene en la cima de la clasificación transcurridas las tres primeras fechas del torneo, en un arranque que ilusiona a sus hinchas y consolida al equipo entre los candidatos al título.

deportes-internacionalSan PabloGremioBrasileiraoRiver PlateGonzalo Tapia

