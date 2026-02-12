Argentina volverá a ser local en la Copa Davis tras dos años y medio: enfrentará a Turquía por el Grupo Mundial I

Javier Frana, capitán del equipo argentino de Copa Davis (Fuente: Omar Rasjido / Prensa AAT)

La Selección Argentina de Tenis YPF volverá a jugar en casa luego de dos años y medio, cuando en septiembre reciba a Turquía en una serie correspondiente al Grupo Mundial I de la Copa Davis, según el sorteo realizado en la mañana de este jueves en las oficinas de la Federación Internacional de Tenis (ITF) en Londres.

Argentina partía como segunda preclasificada, por lo que sabía de antemano que su rival sería una nación no sembrada. La bolilla determinó a Turquía y, esta vez, el sorteo de la localía resultó favorable. Así, el equipo conducido por Javier Frana buscará -el 18 y 19 o 19 y 20 de septiembre, en sede a confirmar- el triunfo que lo deposite en los Qualifiers 2027 de la principal competencia por equipos del mundo.

Otra vez como locales

De esta manera, el conjunto nacional corta una extensa racha de series como visitante, después de aquella ajustada victoria frente a Kazajistán 3 y 4 de febrero de 2024, en Rosario y todavía bajo la conducción de Guillermo Coria.

Aquella eliminatoria se resolvió en un quinto punto inolvidable: Sebastián Báez levantó dos match points frente a Dmitry Popko y selló la clasificación a las Finales, en la despedida del formato anterior.

Luego, el equipo albiceleste disputó la fase de grupos en Manchester, donde consiguió la clasificación para la etapa decisiva en Málaga, instancia en la que cayó ante el campeón, Italia.

El equipo argentino que jugó la Davis de local por última vez (Fuente: Prensa AAT)

En 2025, el camino volvió a comenzar lejos de casa, en Noruega, con un triunfo argentino en el debut de Frana como capitán. La segunda ronda de los Qualifiers también se resolvió en el extranjero: fue en Groningen, frente a los Países Bajos. Más tarde, en las Finales de Bolonia, Argentina quedó eliminada en los cuartos de final tras caer ante Alemania en una ajustada definición en el dobles tras la paridad al finalizar los dos cruces de singles.

El inicio de la presente temporada tampoco fue la excepción. Argentina debió visitar a Corea del Sur luego de perder nuevamente el sorteo de la localía.

La derrota en Busan por 3-2 frente al equipo asiático frustró la posibilidad de pelear un lugar en las Finales por tercer año consecutivo y obligará a Los Halcones a disputar una instancia que no jugaban desde septiembre de 2023, cuando superaron a Lituania en Buenos Aires.

Argentina viene de caer en su visita a Corea del Sur (Fuente: Omar Rasjido / Prensa AAT)

El próximo rival

Turquía no cuenta con representantes en el top 100 ni en singles ni en dobles. Su principal exponente es Mert Alkaya, ubicado en el puesto 375 del ranking individual. Junto a Yanki Erel (437), Ergi Kirkin (553), Kerem Yilmaz (1640) y Kaan Isik Kosaner (sin ranking), integró el equipo convocado por el capitán Erhan Oral que el pasado fin de semana derrotó como visitante a Eslovenia por 3-1.

El próximo rival del conjunto nacional ocupa el puesto 33 del ranking de naciones de la ITF, mientras que Argentina se encuentra en el décimo lugar.

En la extensa historia de la Copa Davis solo se registra un antecedente entre ambos países: fue en 1964, en Estambul, donde el equipo albiceleste —representado por Eduardo Soriano y Roberto Aubone— se impuso con contundencia por 5-0. Al tratarse de una serie disputada antes de 1970, para esta ocasión la localía debió definirse por sorteo.