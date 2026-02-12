Deportes

Argentina volverá a ser local en la Copa Davis tras dos años y medio: enfrentará a Turquía por el Grupo Mundial I

El equipo capitaneado por Javier Frana recibirá en septiembre a un rival sin jugadores en el Top 100 y buscará el triunfo que le permita acceder a los Qualifiers 2027. La sede todavía debe confirmarse

Guardar
Javier Frana, capitán del equipo
Javier Frana, capitán del equipo argentino de Copa Davis (Fuente: Omar Rasjido / Prensa AAT)

La Selección Argentina de Tenis YPF volverá a jugar en casa luego de dos años y medio, cuando en septiembre reciba a Turquía en una serie correspondiente al Grupo Mundial I de la Copa Davis, según el sorteo realizado en la mañana de este jueves en las oficinas de la Federación Internacional de Tenis (ITF) en Londres.

Argentina partía como segunda preclasificada, por lo que sabía de antemano que su rival sería una nación no sembrada. La bolilla determinó a Turquía y, esta vez, el sorteo de la localía resultó favorable. Así, el equipo conducido por Javier Frana buscará -el 18 y 19 o 19 y 20 de septiembre, en sede a confirmar- el triunfo que lo deposite en los Qualifiers 2027 de la principal competencia por equipos del mundo.

Otra vez como locales

De esta manera, el conjunto nacional corta una extensa racha de series como visitante, después de aquella ajustada victoria frente a Kazajistán 3 y 4 de febrero de 2024, en Rosario y todavía bajo la conducción de Guillermo Coria.

Aquella eliminatoria se resolvió en un quinto punto inolvidable: Sebastián Báez levantó dos match points frente a Dmitry Popko y selló la clasificación a las Finales, en la despedida del formato anterior.

Luego, el equipo albiceleste disputó la fase de grupos en Manchester, donde consiguió la clasificación para la etapa decisiva en Málaga, instancia en la que cayó ante el campeón, Italia.

El equipo argentino que jugó
El equipo argentino que jugó la Davis de local por última vez (Fuente: Prensa AAT)

En 2025, el camino volvió a comenzar lejos de casa, en Noruega, con un triunfo argentino en el debut de Frana como capitán. La segunda ronda de los Qualifiers también se resolvió en el extranjero: fue en Groningen, frente a los Países Bajos. Más tarde, en las Finales de Bolonia, Argentina quedó eliminada en los cuartos de final tras caer ante Alemania en una ajustada definición en el dobles tras la paridad al finalizar los dos cruces de singles.

El inicio de la presente temporada tampoco fue la excepción. Argentina debió visitar a Corea del Sur luego de perder nuevamente el sorteo de la localía.

La derrota en Busan por 3-2 frente al equipo asiático frustró la posibilidad de pelear un lugar en las Finales por tercer año consecutivo y obligará a Los Halcones a disputar una instancia que no jugaban desde septiembre de 2023, cuando superaron a Lituania en Buenos Aires.

Argentina viene de caer en
Argentina viene de caer en su visita a Corea del Sur (Fuente: Omar Rasjido / Prensa AAT)

El próximo rival

Turquía no cuenta con representantes en el top 100 ni en singles ni en dobles. Su principal exponente es Mert Alkaya, ubicado en el puesto 375 del ranking individual. Junto a Yanki Erel (437), Ergi Kirkin (553), Kerem Yilmaz (1640) y Kaan Isik Kosaner (sin ranking), integró el equipo convocado por el capitán Erhan Oral que el pasado fin de semana derrotó como visitante a Eslovenia por 3-1.

El próximo rival del conjunto nacional ocupa el puesto 33 del ranking de naciones de la ITF, mientras que Argentina se encuentra en el décimo lugar.

En la extensa historia de la Copa Davis solo se registra un antecedente entre ambos países: fue en 1964, en Estambul, donde el equipo albiceleste —representado por Eduardo Soriano y Roberto Aubone— se impuso con contundencia por 5-0. Al tratarse de una serie disputada antes de 1970, para esta ocasión la localía debió definirse por sorteo.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoArgentinaTurquíaCopa DavisJavier FranaDeporte-argentino

Últimas Noticias

El segundo día de pretemporada de la F1 en Baréin: Pierre Gasly tuvo problemas con su Alpine y generó una bandera roja

Continúa la actividad en el circuito Sakhir de Medio Oriente. Franco Colapinto hoy no estará presente en las pruebas y volverá a ver acción este viernes

El segundo día de pretemporada

Pato Abbondanzieri dio detalles de su frustrado pase al Real Madrid y reveló el detrás de escena de su lesión en el Mundial 2006

El ex arquero de la selección argentina repasó historias ocultas sobre su carrera profesional

Pato Abbondanzieri dio detalles de

El escándalo por abuso de poder y agresión sexual que rodea a una pareja en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Energía siniestra”

El dúo francés Fournier Beaudry-Cizeron ganaron el oro en el patinaje artístico, pero la relación con sus ex parejas de danza genera polémica en Milano-Cortina 2026

El escándalo por abuso de

La contundente respuesta de Lewis Hamilton al ser consultado por su relación con Kim Kardashian tras la cita en el Super Bowl

El multicampeón inglés se presentó en conferencia de prensa en medio de los últimos test de cara al inicio de la temporada de la Fórmula 1

La contundente respuesta de Lewis

River Plate afrontará una visita de riesgo ante Argentinos Juniors en La Paternal por el Apertura: hora, TV y posibles formaciones

Chocarán en el estadio Diego Armando Maradona a partir de las 21:15. Televisará TNT Sports

River Plate afrontará una visita
DEPORTES
El segundo día de pretemporada

El segundo día de pretemporada de la F1 en Baréin: Pierre Gasly tuvo problemas con su Alpine y generó una bandera roja

Pato Abbondanzieri dio detalles de su frustrado pase al Real Madrid y reveló el detrás de escena de su lesión en el Mundial 2006

El escándalo por abuso de poder y agresión sexual que rodea a una pareja en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Energía siniestra”

La contundente respuesta de Lewis Hamilton al ser consultado por su relación con Kim Kardashian tras la cita en el Super Bowl

River Plate afrontará una visita de riesgo ante Argentinos Juniors en La Paternal por el Apertura: hora, TV y posibles formaciones

TELESHOW
La argentina que ganó en

La argentina que ganó en Pasapalabra España reveló el secreto que la hizo millonaria: “Todavía lo estoy procesando”

Evelyn Botto, la relación abierta con Fede Bal y su diálogo con Carmen Barbieri: “Vamos día a día”

El reencuentro de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: nuevo look, mensajes románticos y cena de autor

El enigmático mensaje de Evangelina Anderson que despertó rumores sobre su futuro en MasterChef Celebrity

La China Suárez mostró fotos de la nueva temporada de En el barro: cómo es su personaje

INFOBAE AMÉRICA

Corte Constitucional admitió demandas contra

Corte Constitucional admitió demandas contra dos leyes económicas urgentes de Daniel Noboa

El alcalde de Guayaquil fue trasladado a la cárcel de Latacunga para cumplir prisión preventiva

Ecuador entró al top 10 de los países más violentos del mundo

CK Hutchison amenaza con acciones legales a Maersk si asume puertos en Panamá

El Reino Unido anunció una nueva ayuda militar a Ucrania por más de 500 millones de libras