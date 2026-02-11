“Pensé que renunciaba”: el contundente análisis de Oscar Ruggeri sobre Marcelo Gallardo tras la goleada que sufrió ante Tigre

La dura goleada que sufrió River Plate como local 1-4 ante Tigre en el Estadio Monumental significó un golpe que movilizó los cimientos que Marcelo Gallardo intentaba construir en estos primeros partidos del 2026. El traspié en casa significó otra vez un manto de dudas sobre el nivel de juego e incluso, para Oscar Ruggeri, sembró interrogantes sobre la continuidad del entrenador en el club.

El Cabezón, en su rol de analista deportivo en el programa F90 de ESPN, reconoció que las imágenes del Muñeco tras la caída ante el Matador lo hicieron creer que renunciaría: “El ‘Movete, movete’ es tímido. Te hacen cuatro goles de local, un club como River que es el más grande de todos, con los jugadores, con el técnico que está parado ahí... Te juro, cuando terminó el partido, ¿viste que lo enfocaron un rato largo al técnico? Estaba con los ojos salidos. Yo pensaba que iba arriba y renunciaba...“.

El campeón del mundo con Argentina en 1986 expresó las sensaciones que transitó al ver al DT de 50 años: “Sí, lo pensé en un momento. Digo, uff, como lo veo a este pibe. Después se ve que se calmó y se fue a la casa. Es el único que puede sacar esto adelante porque esta vez los eligió él a todos los jugadores. Son de él. El plantel es de él. Me imagino que es el único capacitado para poner esto en su lugar”.

Y agregó sobre el contexto: “Pero que te hagan cuatro goles en la cancha de River... Tranquilo, bien, no es que fue de c..., que la embocó uno. No, Tigre juega bien”. El técnico, tras el juego, reconoció la “muy mala noche” que tuvo su equipo, que incluso se fue silbado: “Hoy fue un mazazo impensado, que no estaba en la cabeza de nadie”.

Al profundizar sobre ese momento, el ex defensor de River Plate y Boca Juniors, explicó: “Le metieron cuatro de local. Cuando se quedó así y que le veo los ojos colores, dije uff... Empecé a esperar que termine el partido y a ver si decían algo, porque digo este se va a la m... ¿Bianchi no se fue de Boca después que volvió? El año pasado fue letal (para Gallardo). Como ya lo dije hace dos años, River y Boca tienen la obligación de jugar la Copa Libertadores. No podemos no ser representados por River y Boca. Tienen un presupuesto altísimo. ¿Viste los equipos más humildes de Argentina que entraron en la Libertadores?“.

En el extenso análisis sobre la situación del Muñeco, aseguró que cualquier otro entrenador ya hubiera dejado el puesto: “Si está parado ahí, nombrame al técnico que quieras, el otro día en el 4-1 se iba. A veces a los mejores entrenadores los supera la situación también. A veces la enfrentan y siguen, y a veces no. ¿Cuantos hay que renunciaron?“.

“Si no lo saca Gallardo, no lo saca nadie. Él pensó este equipo. Él tiene que darle la solución. Nosotros lo decimos, porque hablamos y decimos lo que vemos. Decimos lo que vemos en cada partido. No le pueden hacer cuatro goles en la cancha de River con 90 mil personas gritándote. No te pueden hacer cuatro goles”, señaló.

Entre los déficits del duelo ante Tigre, Ruggeri puntualizó en los mediocampistas centrales. Aníbal Moreno cometió un error infantil que derivó en el tercer gol y Fausto Vera se marchó expulsado.

“Como central, quiero un cinco guerrero. Quiero un cinco malo, enojado, que me cague a pedos a mí, a los de arriba. Estoy pidiendo a uno de esos jugadores: Ponzio, Enzo Pérez, Astrada...”, afirmó.

Y explicó: “Te hago una pregunta: ¿River se caracteriza por jugar siempre bien? Por las características de River, si vas ganando 3-0 y no jugas bien, la gente se va más o menos. Antes que llegara yo a river jugaba Merlo, te cortaba las patas. La recuperaba y se la daba a los compañeros. No gambeteaba, no hacía nada con la pelota. Se fue Merlo, vino el Tolo Gallego adelante mío. Otro cinco que sabes cómo nos reíamos con el Tano Gutiérrez. Nos llegaban fusilados a nosotros, y nosotros los terminábamos de liquidar. Es el puesto más importante de todos. Te mide para adelante y te mide para atrás. Es el tipo que controla todo lo que está pasando“.

En esa línea, reconoció que Vera y Moreno juegan “muy bien”, pero insistió: “¡Falta un guerrero! Un tipo que esté parado y vos digas ‘ah mierda’, que el rival diga ‘loco, hay que enfrentarse a este, hay que pasar por ahí’”.

El Cabezón planteó que el “cinco es el que regula automáticamente todo lo que está pasando en la cancha”, pero insistió con los problemas que tiene actualmente con Vera y Moreno en el centro del campo: “Tiene calidad de jugadores. Agarran la pelota y juegan bien. Pero le falta ese tipo para mí. Gallardo es un crack ahí afuera parado. Vos lo miras y sabés cuándo está medio despeinado que está enojado. Pero en la cancha, todos los grandes equipos, tienen dos o tres jugadores que te manejan todo lo que practicaste en la semana”.

Ruggeri planteó que es normal la exigencia del hincha porque “River es el Real Madrid de acá” y cuenta con otro tipo de obligaciones: “Nosotros ganábamos todos los partidos y a veces nos íbamos silbados porque no le había gustado a la gente”, ejemplificó. Al mismo tiempo, reconoció que falta “un nueve goleador”.

“Hay que buscarlo. Hay que moverse. ¿El Flaco López decís vos? Ya tendría que estar cerrado hace un año", sentenció. “¿Los grandes River de la historia jugaron sin 9?“, se preguntó antes de repasar a los delanteros con los que compartió plantel en el Millonario, pero también al recordar los goleadores que tuvo Gallardo en su primer ciclo.

El fichaje de Maximiliano Salas, según Ruggeri, debió ser acompañado por su “sociedad” en Racing: Maravilla Martínez. “Son sociedades que se engancha. Tendría que haber traído a Maravilla Martínez. Pensé que se llevaban a los dos. Te digo la verdad. Por ahí no te lo daba Racing, pero lo pensé. Son sociedades. ¿El Mellizo con Palermo? ¡Tremenda sociedad!“.

Como reflexión final, destacó su vínculo con Gallardo y contó al aire cómo sería su charla con el DT: “Le diría un montón de cosas a Gallardo porque tengo confianza con él para charlar y él me la da. Lo del 9 le preguntaría, por supuesto. Cuando Boca y River salen a buscar un nueve, saben que hay que ponerla. Si te dicen 2 millones, es malo, no lo lleves. Los nueves que necesitan esos equipos valen 12, 15 o 20 palos. Tenes que ponerla. Porque ahora lo generan”.