Marcelo Gallardo habló tras ser goleado por Tigre en el Monumental: “Fue un mazazo, nos salió todo mal”

“¿Te pegan una piña? Hay que levantarse”. Así terminó la conferencia de prensa Marcelo Gallardo después de caer por goleada 4-1 contra Tigre en el partido correspondiente a la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura. El resultado abultado dejó atrás las tres vallas invictas logradas al inicio del campeonato y reavivó la vieja versión colectiva mostrada por el equipo al término de 2025. El Muñeco recogió el guante y realizó una dura autocrítica, a la par de lo hecho por Juan Fernando Quintero con la prensa tras el pitazo final.

El entrenador se sentó en la sala y, en su primera respuesta, se detuvo en varios momentos para encontrar las palabras justas a las preguntas de los reporteros: “Primero que nada.. Impensado... Con relación a lo que veníamos evolucionando como equipo, hoy nos salió todo mal. Cometimos muchos errores y Tigre los aprovechó muy bien. Ellos fueron muy buenos y nosotros no tuvimos la continuidad en la mejora que mostramos en las primeras tres fechas. Una muy mala noche que generó la derrota”.

“Ya hablé de lo que fue el 2025, tengo la expectativa renovada y el equipo venía mostrando buenas cosas. Estábamos siendo muy saludables como equipo, de acuerdo a cómo trabajamos en este inicio de pretemporada y cómo arrancamos el campeonato. Las derrotas, más como las de esta noche, van a tener tendencia a retraer lo malo de lo que fue el año anterior y yo no me voy a quedar con esto ni con lo pasado”, declaró.

A continuación, subrayó su intención por conservar las cosas positivas arrojadas de los triunfos contra Barracas Central y Gimnasia, sumado al empate contra Rosario Central: “Voy a agarrarme de lo bueno que veníamos haciendo, voy a analizar lo malo que hicimos hoy y que no se vuelva a repetir porque tuvimos un partido malo. Tenemos que seguir con la idea de la mejora que veníamos teniendo como equipo. Veníamos en evolución. Hoy fue un mazazo impensado, que no estaba en la cabeza de nadie. El fútbol tiene estas cosas. Cuando vos jugas un muy mal partido y el rival juega un muy buen partido y tiene esa contundencia, podemos perder de la manera en la que perdimos. No es aceptable, pero puede pasar. Analizaremos y seguiremos para adelante”.

A la hora de profundizar en los yerros individuales, Gallardo evitó criticar a sus jugadores, ya que Lucas Martínez Quarta no cerró bien en el primer gol y Aníbal Moreno cometió un error que derivó en el 3-0 de Nacho Russo, entre otros problemas defensivos: “Los análisis, sobre todo cuando hay errores puntuales, se analizan para adentro. Somos un equipo. El comportamiento de equipo falló hoy. Si se comenten errores puntuales y groseros, quedas muy expuesto. No estuvimos presentes en el funcionamiento de equipo”.

Además, se refirió a las situaciones de Facundo Colidio y Maximiliano Salas, quienes se retiraron silbados de la cancha: “El futbolista profesional tiene que convivir con estas cosas. La reprobación es parte del fútbol. Están aquellos futbolistas que tienen la posibilidad de recuperarse y reponerse para seguir adelante y creer en las condiciones que tienen para trabajar más duro y salir de estos momentos. El fútbol tiene estas cosas. Es un círculo permanente. Cuando no suele estar la cosa de la manera en la que querés, hay que trabajar el doble. El fútbol tiene revancha. No hay que quedarse en la frustración, hay que salir rápidamente de eso. El futbolista lo sabe. Hay que trabajar y acompañarlos”.

La última respuesta de Marcelo Gallardo fue con respecto a la manera de cómo mantener la confianza de sus dirigidos: “Por eso, hablaba del contagio positivo, generar buenas cosas a partir del inicio de año, que se venían generando. Esta derrota fue impensada porque no estaba dentro de ninguno de nosotros tener este mal partido que nos vuelva a poner en esa situación, en esa lupa, de pensar que puede repetirse. Veníamos con otra energía para que eso no suceda. Hoy fue un mal partido, y hay que aceptarlo. Jugamos muy mal, cometimos muchos errores y el rival los aprovechó. Que esto no genere una rueda negativa. Obviamente, estamos con bronca y frustrados porque no lo esperábamos”.

El camino para River será exigente en las próximas semanas ya que tendrá que disputar 9 partidos en 43 días por el calendario compacto del Torneo Apertura y el duelo de Copa Argentina.

En primera instancia, el equipo se trasladará hasta La Paternal el próximo jueves 12 de febrero para afrontar la 5ª fecha del campeonato ante Argentinos Juniors (desde las 21.15) y rápidamente deberá pensar en el viaje a San Luis, donde disputará el cruce de 32avos de final de la Copa Argentina contra Ciudad Bolívar el martes 17 desde las 22.

Luego, tendrá un exigente duelo en Liniers contra Vélez Sarsfield por la 6ª fecha del Apertura: se enfrentarán el domingo 22 a partir de las 18.30.

