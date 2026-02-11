La increíble historia de los Saubidet-Birkner: quince miembros de una familia argentina participaron en los Juegos Olímpicos

El legado deportivo de los Saubidet-Birkner posiciona a la familia como un fenómeno único en la historia olímpica argentina

En una entrevista exclusiva en el canal de streaming Infobae en vivo, Bautista Saubidet compartió la historia singular de su familia, marcada por el alto rendimiento y la genética olímpica: 15 integrantes han competido en Juegos Olímpicos entre esquí alpino y vela. “En casa nacimos y ya era como: no te queda otra que hacer deporte. Básicamente, te ponían una tabla, esquíes, o te subían en un barco, y tenías que hacer algún deporte”, relató Saubidet, que representó a la Argentina en Río 2016 y se consagró campeón panamericano en Lima 2019.

Durante su paso por el estudio de Infobae a la Tarde, donde dialogó con Manu Jove, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Marcos Shaw, el deportista reconstruyó el extenso árbol genealógico familiar, en el que confluyen los deportes de invierno y de verano. “Los Saubidet somos los de Juegos Olímpicos de verano, y los Birkner, los de deportes olímpicos de invierno”, explicó, al tiempo que confesó la presión inherente a semejante linaje: “Uno nace adentro de la familia y es como: ‘Bueno, ¿a qué Juegos Olímpicos vas a ir?’”.

El legado olímpico de los Birkner-Saubidet: una dinastía única en el deporte argentino

La familia, que suma representantes en vela y esquí alpino, incluye a figuras como Magdalena Birkner, doble olímpica en Sarajevo 1984 y Calgary 1988, y Francisco Saubidet Birkner, quien ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Nankín 2014 y compitió en Tokio 2020 y París 2024. Bautista recordó: “Mi mamá fue a dos Juegos Olímpicos, mi papá es cuñado de Santiago Lange, campeón olímpico. En la mesa familiar se respiraba deporte”.

Saubidet detalló cómo se vivía la expectativa en su infancia: “Fui al colegio, y la pregunta era ‘¿Qué vas a estudiar?’. Pero en mi casa era: ‘¿A qué Juegos Olímpicos vas a ir?’”. La tradición familiar también se refleja en la rama materna, los Birkner, con numerosas participaciones y logros en disciplinas invernales: “Del lado de mamá, todos esquiadores. Son seis hermanos, cuatro fueron a los Juegos Olímpicos y de esos seis vienen los hijos, que son mis primos, y todos ellos también compitieron”.

Bautista Saubidet relató las presiones y renuncias de ser atleta olímpico y la dificultad de equilibrar el alto rendimiento con la vida personal

La transmisión de valores y el entrenamiento como forma de vida fue otro de los ejes que destacó: “Creo que el consejo siempre es que con perseverancia y con trabajo duro siempre se logran las cosas. Hay que tener constancia, pasión. Y era algo que se respiraba en la familia, mucho... Estabas en la mesa y hablábamos de eso, de deporte”.

Las renuncias detrás del alto rendimiento y el retiro: “El éxito y los aplausos duran muy poco”

El deportista abordó el costado menos visible de la vida olímpica y la presión que implica pertenecer a una familia tan exigente. “Uno siempre ve lo lindo. Fui a un Juego Olímpico y era mi sueño, pero la presión que sentís es algo impresionante. Tenía 20 años y fue algo que te mata. Entiendo a Delfi Pignatello, que fue muy criticada, y lo mismo le pasó a Michael Phelps. Hay una parte donde el éxito y los aplausos duran muy poco y después te viene una soledad, un bajón que no sabés cómo llenarlo”, confesó.

Sobre las renuncias personales, Saubidet contó: “Mis amigos en el colegio me bancaron a muerte. Hacían pre a la noche y yo les decía: ‘Chicos, puedo ir hasta las nueve porque mañana entreno a las seis’. No me fui de joda. Resignás un montón de cosas”. Pese a las dificultades, logró equilibrar el deporte con la formación académica: “Cuando volví de los juegos pude estudiar, hice Administración de Empresas en el San Andrés. Es muy difícil salir del deporte cuando te va bien”.

El árbol genealógico de los Saubidet-Birkner abarca más de veinte Juegos Olímpicos y cuarenta años de historia deportiva nacional

Al referirse al retiro deportivo, fue sincero: “El retiro para un deportista es como una muerte, una carrera que termina muy joven. Gané medalla de oro en los Panamericanos de Lima en 2019 y ahí dije: ‘Hasta acá’. Fundé una compañía para medir huella de carbono y una marca de viajes guiados por olímpicos. El deporte me llevó a ser lo que soy hoy, pero ahora está en un segundo plano”.

El desafío de vivir del deporte en la Argentina y el aporte de una familia pionera

Saubidet fue contundente sobre las dificultades económicas para los atletas argentinos: “El problema de los olímpicos es que no ganamos un mango. Siempre fue a puro remo. Por más que no había nada, para el deporte siempre había. Una vez que llegás y te va bien, te apoyan. El ENARD, el CeNARD y la Secretaría de Deportes me ayudaron, pero comparado con mis amigos de Italia, Francia o España no tiene comparación. Es muy difícil vivir de eso en Argentina”.

El ex windsurfista ilustró las diferencias con Europa: “Allá mis amigos siguen compitiendo y les va bárbaro. En Europa tienen una vida más fácil y les va muy bien. Salvo que seas medallista olímpico, tenés que estar entre los tres mejores del mundo para vivir del deporte”.

A pedido del staff, enumeró el linaje familiar, desde María Magdalena Birkner y Jorge Birkner Cogan, pioneros del esquí alpino, hasta Francisco y Celina Saubidet Birkner, pasando por los Simari Birkner, figuras en los Juegos de Invierno. “Hablamos de más de veinte Juegos Olímpicos, cuarenta años de historia, una bocha”, concluyó.

