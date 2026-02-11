Edwuin Cetré volvió a entrenarse en Estudiantes de La Plata: el motivo por el que se frustró su llegada a Boca Juniors

Lo que parecía casi un hecho, finalmente es muy probable que no se lleve a cabo. Edwuin Cetré tenía fecha para realizarse la revisión médica antes de firmar con Boca Juniors, pero la transferencia se trabó justo antes del apretón de manos definitivo. ¿Qué pasó? Un estudio previo al que se sometió el colombiano y al que tuvo acceso el departamento médico del Xeneize diagnosticó que el extremo de Estudiantes de La Plata arrastra un inconveniente en una de sus rodillas. Planteado este panorama, el fichaje quedó stand by y podría darse de baja definitivamente de un momento a otro.

Si bien no trascendieron cifras oficiales, Boca estaba dispuesto a desembolsar alrededor de 5 millones de dólares por la totalidad del pase de Cetré, que tiene 28 años y de quien el Pincha ostenta la mitad de su ficha, ya que el restante 50% es de Deportivo Independiente Medellín. Desde la Ribera aseguraron que nunca tuvieron diálogo con el club colombiano y que solamente negociaron con Estudiantes, entidad con la que venían de arribar a un acuerdo por el pase de Santiago Ascacibar y el préstamo de Brian Aguirre. Trascendió, incluso, que Boca había ofrecido a Agustín Martegani como parte de la transacción, pero esa versión quedó desestimada.

Ahora Cetré, que hace unos días había viajado a Brasil para sellar su fichaje con Athletico Paranaense, club que desistió de su contratación por motivos que no oficializó (aunque los medios brasileños filtraron que sería por haber reprobado la revisión médica), se presentó en el Country de City Bell para entrenar junto a sus compañeros, a los que alentó en el último encuentro frente a Deportivo Riestra, ya que no fue tenido en cuenta por Eduardo Domínguez en los pasados tres compromisos debido a su inminente salida. Este domingo a partir de las 17, el León visitará a Gimnasia en el Bosque en una nueva edición del clásico de la ciudad. Y el DT lo tendrá en cuenta.

“La plata ya está arreglada”, le habían asegurado desde Boca a Infobae un día antes de que los estudios médicos previos fueran entregados al departamento médico de la institución. La única forma en la que puede llegar a reflotarse la operación es si Juan Román Riquelme levanta el teléfono, se convence de que las anomalías en los estudios que le hicieron a Cetré no le impedirán jugar o harán que sufra trastornos grandes en el futuro y que se renegocie la transacción. Estudiantes, que necesita dinero fresco para acomodar sus cuentas, sabe que corre a contrarreloj porque el contrato del colombiano expira a fin de año y desde el 1° de julio quedará habilitado para negociar con otros clubes que lo podrán contratar libre el 1° de enero de 2027.

Hace diez días, el propio Estudiantes había informado en redes sociales que la negociación con Athletico Paranaense fue “cancelada” por “divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones”. No obstante, el medio brasileño O Globo reportó que el motivo real habría sido la detección de problemas médicos durante los exámenes al futbolista, un punto que desde Estudiantes negaron de forma tajante.

El historial medico de Cetré aporta un antecedente relevante: en 2018, cuando militaba en Santos Laguna, fue intervenido quirúrgicamente por una lesión de meniscos en una rodilla. A raíz de esa operación, una cicatriz aparece en las pruebas actuales, lo que reinstala las dudas sobre su estado físico. Desde entonces, Cetré jugó en Junior de Barranquilla, Independiente Medellín y brilló en Estudiantes, donde sumó 86 partidos y 12 goles. Participó como figura en dos títulos recientes bajo la dirección de Eduardo Domínguez: el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones.

El desembarco de Cetré en el club xeneize buscaba aportar variantes ofensivas frente a la baja de Exequiel Zeballos, quien se recupera de un desgarro y además tiene una chance latente de emigrar al fútbol ruso (CSKA presentaría una oferta superior a los USD 10 millones sobre el cierre del mercado). Boca, que tiene tiempo de hallar un reemplazante del lesionado Rodrigo Battaglia hasta el 18 de febrero, tendrá que resolver si avanza igualmente por la figura de Estudiantes o si cambia radicalmente la búsqueda hacia otro jugador de diferentes características y puesto.